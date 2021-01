Studenten upplever trängsel på Komvux – överväger att hoppa av: "Känns inte tryggt"

Skolverksamheter som högstadiet och gymnasiet har gått över till distansundervisning, och Komvux i Ljusdal har till största del gjort samma sak. Lärarna gör bedömningen om studenterna behöver vara på plats, men rektor Therese King poängterar att man är oerhört restriktiv.

– Några veckor innan jul gick vi in med ännu strängare åtgärder och har i stort sett endast distansstudier. Det är öppet för lärarna att ta in eleverna under ordnade former men de ser till att de aldrig är för många, säger hon.

Vi har pratat med en student på Komvux i Ljusdal som upplever trängsel, och ifrågasätter varför de inte gör som alla andra för att minska smittspridningen.

– När vi är på plats är vi runt tio stycken i klassen men det blir trångt i korridorerna, och när vi lämnar klassrummet möter vi många från andra klasser. Man ser folk sitta nära och prata nära varandra, det känns inte tryggt, säger studenten som vill vara anonym.

Studenten berättar att det finns ytor dit man går för att få extra hjälp, men där blandas människor vilket gör att hon inte går dit. Hon har pratat med andra studenter som exempelvis sagt att de känt sig förkylda, men inte testat sig. Hon upplever också att det ofta blir trångt.

– Jag har frågat läraren om vi inte ska gå över på distans men har fått nej som svar, och de säger att vi är vuxna och ska hålla distans men det sker inte. Jag hoppas att vi får börja plugga på distans, annars måste jag sluta då jag inte vill gå dit och träffa alla. Jag jobbar med äldre och det känns inte bra att gå till Komvux och riskera att ta med smitta till jobbet.

Therese King är rektor över Komvux i Ljusdal. Hon berättar att hon inte uppmärksammats om problematiken som studenten vittnar om, men tar det på stort allvar.

– Det är väldigt olyckligt om det är så. Vi har gjort så att lärarna kan ta in så få som möjligt då vissa moment inte går att göra på distans, och vissa elever har behov av stöd genom att träffa läraren. Det handlar då om att klara kursen. Det kan hända att det vid kursstart kommit in flera elever vilket är olyckligt och det ska ske på ett säkert sätt. Det är bra att detta kommer till mig så att vi kan se över det.

Studenten vi har pratat med berättar att hon inte kan vara kvar på utbildningen om det innebär att hon måste vara på plats, då hon känner sig otrygg. Kan man prata med sin lärare och få det helt på distans?

– Alla lärare har dialog med sina elever, och i de flesta fall brukar det vara tvärtom då eleverna hemskt gärna vill vara på plats. För många är det en social plats, men vi har varit väldigt restriktiva med det. Men är man orolig får man ta kontakt med läraren så ska det gå att lösa tillsammans med eleven. Det är en svår tid och vi försöker anpassa oss.