Strand nära tappa stor ledning – vann efter dramatik: "Väger tungt i en sådan här match"

Med en minut och 51 sekunder kvar av matchen reducerade Uppsala till 29–30. Det var inte första gången i matchen som Strand var på väg att tappa en stor ledning. Och när 35 sekunder återstod tog gästerna en timeout som inte hjälpte.

Anna Jakobsson kunde från sidan av planen pusta ut efter en knapp seger med 31–30.

– Det var himla skönt att vi kunde dra det längsta strået och ta hem två poäng, säger hon.

Strand ryckte åt sig en ledning med 17–10 efter knappt 20 minuter spel. Men i halvtidsvilan skiljde det alltjämt bara ett mål.

I början av andra halvlek gjorde hemmalaget på nytt ett målryck och gick fram till 23–18.

Men precis som i första halvlek fick Uppsala nya krafter och och gjorde fyra raka mål.

– Vi spelade ett bra anfallsspel. Sen fick vi inte riktig träff bakåt under perioder och framför allt på deras skyttar. Samtidigt gick inte bollarna in från oss och det blev väldigt många mål i matchen. Så här många har vi inte släppt in någon gång tidigare i serien, säger Anna Jakobsson.

Slappnade ni av när ni ledde så stort?

– Nej, det tycker jag inte. Men de slutade aldrig gå för det och fortsatte att springa under hela matchen. När vi ledde med jag tror det var 17–12 släppte vi några för lätta mål i just den sekvensen.

Maja Allgulander spelade en avgörande roll under andra halvlek och blev bästa målskytt i matchen med 13 mål.

– Hennes erfarenhet och rutin väger tungt i en sådan här match när det blev jämnt flera gånger. Hon drog med sig alla andra och visade att nu kör vi. Det var jätteviktigt.

Redan på söndag, väntar ny match för Strand. Då väntar tabelljumbon Gimonäs och även den spelas på hemmaplan.

MATCHFAKTA

Division 1 norra

Strand-Uppsala 31–30 (18–17)

Målen Strand: Maja Allgulander 13, Tilda Ekwall 8, Ronja Myrseth 3, Ida Myrseth 2, Maja Lindgren 2, Nora Öberg 2, Moa Åström 1.

Utvisningar, SIF: 5x2. UHK: 2x2.

Domare: Ringo Grönlund, Tommy Karlsson.

Publik: 248.