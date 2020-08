Strand matchar mot elitlaget – men utan publik på läktaren: "Inget klartecken från förbundet"

Fotbollen har öppnat sina läktare för en begränsad publik på maximalt 50 åskådare.

Men vid den brytpunkten är nu inte alla sporter.

– Svenska handbollsförbundet har ännu inte lämnat klartecken för någon begränsad publik, därför släpper vi heller inte in några åskådare. Det finns en möjlighet att följa matchen live via vår hemsida, förklarar Johan Allgulander, sportchef i Strands IF handboll.

Tidigt på onsdagen anlände Boden med nattåget (och full trupp)till Hudiksvall, och nu väntar ett tre dagar långt läger för elitlaget.

– De ser verkligen fram emot det här, och det gör vi också. Vi har gått på hårt med träningen, jag vill komma upp i intensitet så att de kan hänga med i tempot. Och jag kan säga att det har sett väldigt bra ut, säger Strands nye tränarprofil Robban Zetterquist, som ser fram emot möjligheten till gemensam träning i allmänhet och torsdagens träningsmatch i synnerhet.

– En väldigt rolig värdemätare på vart vi står i dag, vi har ju allt att vinna och inget att förlora. Det kommer att bli en ganska hård matchning, men däremot lite lättare på lördag när vi möter division 2-laget Lidingö, säger tränare Zetterquist, med alla spelare disponibla inklusive några spännande nyförvärv.

Även för Boden Handboll handlar det om säsongen första träningsmatch för ett elitlag som de senaste säsongerna har tvingats slita hårt för nya kontrakt, den senaste gav ett sorts "frikort" när coronakrisen satte stopp för kvalspel.

– Det skulle inte förvåna mig om det blir en hyfsat jämn match, den stora skillnaden kan i så fall vara tempot, säger Robban Zetterquist.