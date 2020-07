Strand bygger vidare som lägervärd – fler lag gästar: "Perfekt med besök från det området"

Under en vecka sent i augusti (19-23) kommer Boden Handboll till Hudiksvall för att varva upp inför en ny säsong i damernas högsta liga, SHE.

Det är ett samarbete som initierats av Robban Zetterquist, ny tränarprofil och idéspruta i Strands IF.

– Jag blev glad när Robban hörde av sig, jag vet hur han brinner för allt han gör och ett gemensamt läger passar oss perfekt. I synnerhet mot den bakgrund att det är begränsningar i resandet, har Bodens sportchef Mikael Carlsson tidigare konstaterat.

Då väntar gemensamma träningspass och en träningsmatch idrottshallen torsdagen den 20 augusti.

Nu är det klart att den här perioden blir än mer intensiv, då ytterligare ett lag kommer på besök.

Detta då Lidingö SK Handboll ansluter under dagarna 21-23 augusti, även då handlar det om gemensam träning samt en träningsmatch som ska spelas lördagen den 22 augusti.

– Vi har blivit bra bemötta av Strands IF och fått ett mycket bra koncept presenterat, säger Nina Anbratt, damansvarig i Lidingö SK.

Lidingö SK har sedan länge en stark handbollskultur, och var förra säsongen nära att gå direkt upp i division 1 Norra men slarvade bort seriesegern med poängtapp mot slutet och Borlänge HK kunde spurta förbi.

Klubben har en bra mix av unga talanger och mer rutinerade spelare, målsättningen är också hög.

– Perfekt att vi får främmande och besök från Stockholmsområdet. Förutom att vi kommer att spela en träningsmatch mot varandra har vi dessutom planerat att köra ett gemensamt träningspass med inriktning på bollen, vilket är alltid lika lärorikt, säger Strands tränare Robban Zetterquist.