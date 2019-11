Stor satsning i Ljusdal: Gävlesymfonikerna fyller hela Slottescenen – och bjuder på världspremiär

Inte nog med det. Förutom framförande av Beethovens violinkonsert och Dvoráks sjunde symfoni blir det världspremiär för ett nyskrivet stycke.

Den svenske tonsättaren Albert Schnelzers nyskrivna verk ” Burn My Letters ­- Remembering Clara”, är ett beställningsverk av de tre orkestrar som leds av dirigenten Jaime Martin. Först ut är alltså Ljusdal, och dagen efter Gävle, som får höra Gävle symfoniorkester framföra stycket för första gången.

Därefter spelas det av RTÉ National Symphony Orchestra i Dublin nästa vecka och i februari av Los Angeles Chamber Orchestra.

Det är 200 år sedan Clara Schumann föddes. Hon var den tidens främsta pianist, en gigant som turnerade runt Europa och gav konserter. Hon var även kompositör liksom sin man, Robert Schumann. Tack vare sina kompositioner är han i dag mer ihågkommen än sin briljanta hustru.

Så hur skulle man kunna fira minnet av hennes födelse?

Jaime Martín kontaktade tonsättaren Albert Schnelzer. De har samarbetat tidigare. Gävleorkestern har framfört Schnelzers oboekonsert både i Gävle och Stockholm och vid sin turné i Asien för ett par år sedan spelade orkestern Schnelzers ”A freak in Burbank”, ett verk som spelas av orkestrar över hela världen.

– Kan du inte orkestrera något av Claras verk, undrade Jaime. Clara Schumanns skrev för det mesta mindre stycken och ofta för piano, hennes eget instrument.

Albert kom med sitt eget förslag, att skriva ett helt nytt stycke till hennes minne. Albert hade även ett uppslag. Varför inte inspireras av den brevväxling som Clara Schumann hade med den mycket yngre tonsättaren Johannes Brahms, som blev en innerlig och nära vän i familjen.

Hade Johannes och Clara även en romantisk relation?

Den frågan har diskuterats under åren. Men det tror varken Albert och Jaime. Däremot är det klart att de hade en mycket kärleksfull relation.

– Jag blev helt fascinerade av brevväxlingen, berättar Albert när vi ses, och berättade hur han satt på Statens musikbibliotek i Stockholm och läste breven, helt uppslukad under ett par veckor. Brev som hon bad sina barn att bränna efter sin död. Barnen brände några men inte alla, till eftervärldens lycka.

Jag träffar både Albert och Jaime när orkestern repeterar verket för första gången och frågar Jaime varför just Albert fick uppdraget.

Han berättar att han under flera år har framfört verk av Albert.

– Det jag framför allt gillar med Albert är att han hela tiden tänker på publiken. Han skriver inte musik som en intellektuell övning utan han är hela tiden medveten om att någon kommer att lyssna på musiken. Det är fantastiskt och vägen framåt för nutida musik.

Jaime och Albert har mycket gemensamt. De har en obändig passion för musik och får energi av att jobba med musik, vare sig det är Beethoven eller nyskriven musik.

- Ingen av oss har heller musiker i släkten, berättar Albert när vi sätter oss ner för att prata.

Albert berättar hur han redan när han gick på dagis kom i kontakt med musik. Där fanns ett piano och en av fröknarna visade lille Albert hur man spelade, till exempel "Für Elise", Beethovens stycke som nästan alla får börja sina pianostudier med.

Albert blev så fascinerad att han var först på dagis varje morgon och spelade det stycket i en timmes tid innan frukost.

– Så höll jag på i flera veckor, berättar Albert. Kan ingen lära honom något annat!

Redan som barn både spelade, improviserade och komponerade Albert, all sorts musik. Han har spelat i olika band, från jazz till hårdrock och även som kapellmästare till en revy i flera år.

Inget har uppslukat honom så totalt som att komponera. Han berättar om processen när han komponerar. Att han använder papper och penna – det går snabbare – men förstås även notprogram på datorn. Hur han skriver början och slutet först och därefter höjdpunkter i verket.

– Det är ett mysterium varje gång och hur det går till, det vet man inte riktigt. Man har sina knep, en arbetsgång. Att hitta det dramaturgiska är viktigt, hur man sätter stämningen i början. Går det för långt börjar lyssnaren fundera på vad man ska köpa till middag istället. Ännu värre är det på Spotify. Där är folk borta efter fem sekunder om man inte har lyckats fånga dem, sägs det.

Albert har skrivit det här stycket, samtidigt har han skrivit en pianokonsert för Radiosymfonikerna. Dessutom en violinkonsert.

Kommer du till konserten i Ljusdal?

- Tyvärr har jag konsert och cd-inspelning av just violinkonserten i Västerås den dagen. Men jag kommer både till Gävle, Dublin och Los Angeles.

Efter tolv minuter med musik av Albert Schnelzer följer Beethovens violinkonsert, framförd av Daishin Kashimoto. Han är förste konsertmästare i Berlinfilharmonikerna och är en eftertraktad solist över hela världen. Konserten avslutas med Dvoráks sjunde symfoni.

Kerstin Monk

Fakta Albert Schnelzer

Ålder: 47 år

Familj: Hustru Anna, bibliotekarie, barnen Amanda, 15 och Marcus, 12.

Bor: I villa i Spånga

Bakgrund: Född den 3 juni 1972 i Kristinehamn och uppvuxen framför allt i Karlstad. Han studerade under åren 1994–2000 vid Musikhögskolan i Malmö samt på diplomnivå vid Royal College of Music i London. Bland lärarna kan nämnas Sven-David Sandström, Julian Anderson och Rolf Martinsson.

Urval av verk: 1998 slog han igenom med orkesterverket ”Erupto” med vilket han vann tävlingen Morgondagens Tonsättare. I dag spelas hans musik flitigt av orkestrar och kammarmusiker både i Sverige och internationellt. Gävle Symfoniorkester framförde hans verk ”A freak in Burbank” under sin turné till Asien 2016. Hans oboekonsert, ”The Enchanter” skrevs för François Leleux och spelades i Gävle i november 2013. Den konserten är inspirerad av en roman av Salman Rushdi medan en biografi om filmregissören Tim Burton fick Schnelzer att skriva orkesterverket ”A freak in Burbank”. Konserten i Stockholm dirigeras av Gérard