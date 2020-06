Stor lista: Musik, evenemang, konst och loppisar – här är tipsen för sommaren i Hälsingland 2020

Här har vi samlat sommarens evenemang runt om i Hälsingland. Listan är inte heltäckande. I år har vi med rådande situation tillåtit kontaktuppgifter i samband med evenemangstipsen. Då vill arrangören att man håller koll där/tar kontakt för att göra bokningar eller se om arrangemanget blir av.

Med reservation för eventuella ändringar

JUNI

Lördag 13 juni

• Melodikryssa, Hälsingegården Gästgivars, Vallsta

• Loppis, Lars Daniels lantgård, Bergsjö

• Sommarbokskafé för barn från 7 år, Delsbo bibliotek, pyssel, boktips och tipspromenad bl a, anmälan på delsbo.bibliotek@hudiksvall.se

• Boksläpp Här bor jag, med författarna Malena Hilding och Lilian Sjölund, Helins bokhandel, Bollnäs

• Sagostund för barn från 3 år, Hudiksvalls bibliotek

• Melodikryssa, Ystegårn, Hillsta

Söndag 14 juni

• Loppis, Lars Daniels lantgård, Bergsjö

• Lär dig bygga en kolmila, kursstart 14/6 och ett antal dagar framöver, anmälan till 070-6731633

Måndag 15 juni

• Säsongsöppning och boksläpp av En sommar på Skalsvallen och andra autentiska berättelser om fäbodlivet, Svedbovallen, Järvsö

Tisdag 16 juni

• Vandring runt Kyrkön under tystnad med avslutande musikandakt, samling St Persgården, Järvsö, svenskakyrkan.se/ljusnan

Onsdag 17 juni

• Sommarbokscafé med fika, läsning, tipspromenad m m, för barn från 7 år, Delsbo bibliotek, anmälan till delsbo.bibliotek@hudiksvall.se

• Sommarbokscafé med fika, läsning, tipspromenad m m, för barn 8–12 år, Iggesunds bibliotek, anmälan till iggesunds.bibliotek@hudiksvall.se

• Kyrkbåtsrodd på Dellensjöarna, från Dellenbadens festplats (www.dellarnaskyrkbatsroddare.se)

• Familjedag på Sturmsgården med lunch, anmälan till 070-3622398

• Sommarkyrkis för familjer kl 13–16 på Kyrkön, Järvsö

Torsdag 18 juni

• Vi & DNA, släktforskarpresentation på Zarinas & Stinas nostalgiska sommarkafé & loppis, Polg 33, Kilafors

• Blodmyra med omnejd till fots, 1 h guidad lätt vandring, bokas på 070-2270383

• Minigolf för barnfamiljen i Ljusdals folkpark, anmälan till 070-3622398

Lördag 20 juni

• Melodikryssa, Hälsingegården Gästgivars, Vallsta

• Vernissage Konst i hamn, Movikens hamn

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Melodikryssa, Ystegårn, Hillsta

• Musikgudstjänst med Ingalill och Sven-Olof Arvidsson vid St Olofs stavkyrka, Kårböle

• Musikgudstjänst - Midsommar i folkton med Kristina Shtegman, Ljusdals kyrka

Söndag 21 juni

• Gudstjänst m kapellstämma, Långvinds kapell

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Sommargudstjänst på Sundsvallen, musik av Sara Karlsson Jerfström och Robert Jerfström

Måndag 22 juni

• Bondemåndag, Ystegårn, mer info på Facebook Ystegårn Cafe & Bistro

Tisdag 23 juni

• Öppet hus, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu eller Lilla Häbrets facebooksida)

• Dagsutflykt för barnfamiljer fr Ljusdal till Järvzoo, anmälan till 070-3622398

• Vandring runt Kyrkön under tystnad med avslutande musikandakt, samling St Persgården, Järvsö, svenskakyrkan.se/ljusnan

Onsdag 24 juni

• Kyrkbåtsrodd på Dellensjöarna, från Dellenbadens festplats (www.dellarnaskyrkbatsroddare.se)

• Familjedag på Sturmsgården med lunch, anmälan till 070-3622398

• Sommarkyrkis för familjer kl 13–16 på Kyrkön, Järvsö

• Fältvandring i fäbodmiljö, Svedbovallen, Järvsö, anmälan till 0651–340021

Torsdag 25 juni

• Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns stadsmuseum (FB Föreningen Söderhamns museum)

• Måla en mindre tavla, drop in i Borgarparken/alternativt på Reffelmansv 1, Hudiksvall vid dåligt väder (Kontakt via Facebooksidan Marilyn Miller)

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

Läsning & pyssel, 7–9 år, Hudiksvalls bibliotek, anmälan till bibliotek@hudiksvall.se

Fredag 26 juni

• Tacofredag, Långheds bygdegård, Alfta (Långheds bygdegård på Facebook)

• Fotbollsfredag, för alla mellan 12 och 25 år, Glysis konstgräsplan, Hudiksvall (insta @fotbollsfredaghudik)

• Läsning & pyssel, 10–12 år, Hudiksvalls bibliotek, anmälan till bibliotek@hudiksvall.se

Lördag 27 juni

• Melodikryssa, Hälsingegården Gästgivars, Vallsta

• Musik i sommarkväll, Långvinds kapell

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Stora dieselmotorn startas, Skogens kol industriområde, Kilafors (070-5560955)

• Melodikryssa, Ystegårn, Hillsta

Söndag 28 juni

• Bruksvandring genom Långvind, samling Kungsgården Långvind, Enånger

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Fried fruits spelar live, Delsbo station, biljetter bokas på 076-8064988

• Familjegudstjänst och uteaktiviteter, Sturmsgården

• Konst- och poesiutställning, Galleri Ladan, Ljusdal

Måndag 29 juni

• Bondemåndag, Ystegårn, mer info på Facebook Ystegårn Cafe & Bistro

Tisdag 30 juni

• Öppet hus, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu eller Lilla Häbrets facebooksida)

• Tre kyrkor runt med cykel (Bjuråker, Delsbo, Norrbo), guidad tur från Blodmyra, Norra Dellen, bokas på 070-2270383

• Vandring runt Kyrkön under tystnad med avslutande musikandakt, samling St Persgården, Järvsö, svenskakyrkan.se/ljusnan

• Dagsutflykt med minigolf för barnfamiljer till Ljusdals folkpark, anmälan till 070-3622398

JULI

Onsdag 1 juli

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

• Kyrkbåtsrodd på Dellensjöarna, från Dellenbadens festplats (www.dellarnaskyrkbatsroddare.se)

• Visning av Enångers medeltidskyrka, arr Kungsgården Långvind

• Sommarkyrkis för familjer kl 13–16 på Kyrkön, Järvsö

• Familjedag på Sturmsgården med lunch, anmälan till 070-3622398

• Skandinavisk folkmusik med orgelvirtuosen Gunnar Idenstam och Erik Rydvall, Ljusdals kyrka

Torsdag 2 juli

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Guidade visningar av Sörböle Hälsingegård, Sörböle 603, efter väg 621 mellan Mokorset och Segersta.

• Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns stadsmuseum (Facebook Föreningen Söderhamns museum)

• Marilyn Miller, konstutställning, Tingshuset i Delsbo (Kontakt via Facebooksidan Marilyn Miller)

• Lunchyoga, Bjuråkers forngård, se Facebook Carin West-Art & Yoga för tider

• Konst- och poesiutställning, Galleri Ladan, Ljusdal

Fredag 3 juli

• Tacofredag, Långheds bygdegård, Alfta (Långheds bygdegård på Facebook)

• Fotbollsfredag, för alla mellan 12 och 25 år, Glysis konstgräsplan, Hudiksvall

• Kosafari, måste förbokas, Långhed, Silfors (073-0477844, www.hästturerihälsingland.se)

• Marilyn Miller, konstutställning, Tingshuset i Delsbo (Kontakt via Facebooksidan Marilyn Miller)

• Quizkväll, Fönebo camping (Håll koll på Facebooksidan Fönebo camping)

• Konst- och poesiutställning, Galleri Ladan, Ljusdal

Lördag 4 juli

• Melodikryssa, Hälsingegården Gästgivars, Vallsta

• Musik i sommarkväll, Långvinds kapell

• Melodikryssa, Ystegårn, Hillsta

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Konst- och poesiutställning, Galleri Ladan, Ljusdal

• Melodikryss m frukost, Rosehills, Ljusdal

• Marilyn Miller, konstutställning, Tingshuset i Delsbo (Kontakt via Facebook Marilyn Miller)

• Hantverkare visar sin tillverkning, Erik Anders-gården, Söderala

• Vandra kyrka till kyrka: Järvsö–Färila, anmälan 076-7851111

• Melodikryssa, Bjuråkers forngård

Söndag 5 juli

• Slåtter och växtinventering, Rigberg, Hassela

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Konst- och poesiutställning, Galleri Ladan, Ljusdal

• Bruksvandring i Långvind, arr Kungsgården Långvind, Enånger

• Marilyn Miller, konstutställning, Tingshuset i Delsbo (Kontakt via Facebook Marilyn Miller)

• Hantverk och slöjdande för barn, Erik Anders-gården, Söderala

• Byagudstjänst, sång av Maud Pripp, Sandviks gamla skola

• Kvinnornas rike, guidning om livet på fäbod runt 1850, Svedbovallen, anmälan till 0651–340021

• Kreativ verkstad, vågig budskapsväv, skapa konst på staket, för barn i alla åldrar, bokas genom stenegard@ljusdal.se

Måndag 6 juli

• Marilyn Miller, konstutställning, Tingshuset i Delsbo (Kontakt via Facebook Marilyn Miller)

• Kolbulleafton, Mittjasvallen, Edsbyn

• Bondemåndag, Ystegårn, mer info på Facebooksida Ystegårn Cafe & Bistro

• Musik av Håkan Bäfve och Kristina Shtegman, Ramsjö kyrka

Tisdag 7 juli

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

• Vandring runt Kyrkön under tystnad med avslutande musikandakt, samling St Persgården, Järvsö, svenskakyrkan.se/ljusnan

• Öppet hus, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Marilyn Miller, konstutställning, Tingshuset i Delsbo (Kontakt via Facebook Marilyn Miller)

• Kolbulleafton, Byagården, Runemo

• Kreativ verkstad, smycken av skräp, för barn i alla åldrar, bokas genom stenegard@ljusdal.se

Onsdag 8 juli

• Visning av Njutångers medeltidskyrka, arr Kungsgården Långvind

• Kyrkbåtsrodd på Dellensjöarna, från Dellenbadens festplats (www.dellarnaskyrkbatsroddare.se)

• Guidad utflykt till Hindriks och Staffas, badet i Svabensverk (070-5660168)

• Musik av Marie Arnesdotter och Kristina Shtegman, Ljusdals kyrka

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

Torsdag 9 juli

• Öppet hus, Bergöns kapell kl 12–16, Elsie Bäcklund Sandberg berättar om kapellets historia

• Stadsvandring intressanta byggnader efter Norrtullsgatan, samling Söderhamns stadsmuseum (Facebook Föreningen Söderhamns museum)

• Guidade visningar av Sörböle Hälsingegård, Sörböle 603, efter väg 621 mellan Mokorset och Segersta

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Lunchyoga, Bjuråkers forngård, se Facebook Carin West-Art & Yoga för tider

• Konst- och poesiutställning, Galleri Ladan, Ljusdal

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

Fredag 10 juli

• Fotbollsfredag, för alla mellan 12 och 25 år, Glysis konstgräsplan, Hudiksvall (insta @fotbollsfredaghudik)

• Tacofredag, Långheds bygdegård, Alfta (Långheds bygdegård på Facebook)

• Konst- och poesiutställning, Galleri Ladan, Ljusdal

• Sommarkyrkis för familjer kl 13–16 på Kyrkön, Järvsö

• Quizkväll, Fönebo camping (Info på Facebook Fönebo camping)

• Danslek för barn från 3 år, anmälan till stenegard@ljusdal.se, Stenegård, Järvsö

Lördag 11 juli

• Melodikryssa, Hälsingegården Gästgivars, Vallsta

• Träbåtens dag, Borka brygga, Enånger

• Konst- och poesiutställning, Galleri Ladan, Ljusdal

• Melodikryssa, Ystegårn, Hillsta

• Melodikryssa, Bjuråkers forngård

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Musik i sommarkväll, Långvinds kapell

• Stora dieselmotorn startas, Skogens kol industriområde, Kilafors (070-5560955)

• Kvarnsjödammen byabastu, Los, info hos Ica Nickeln i Los

• Melodikryss m frukost, Rosehills, Ljusdal

Söndag 12 juli

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Trivseldag på Nickelvallen med fika, lotteri och musik (070-2613076)

• Pilgrimsgudstjänst kl 10 och därefter vandring till Ranvall, Färila kyrka

• Bruksvandring i Långvind, arr Kungsgården Långvind, Enånger

• Friluftsgudstjänst intill minneslunden vid kyrkan, Ramsjö

• Konst- och poesiutställning, Galleri Ladan, Ljusdal

Måndag 13 juli

• Guidad temavandring, Hamra nationalpark, samling vid entrén, föranmälan till farnebofjarden@lansstyrelsen.se (010-2251516)

• Historier från Hälsingland berättar om Hornbergsmorden, Nedre Hornberg, samling vid Los kyrka, förbokas till 072-5479423

• Kolbulleafton, Mittjasvallen, Edsbyn

• Bondemåndag, Ystegårn, mer info på Facebook Ystegårn Cafe & Bistro

Tisdag 14 juli

• Öppet hus, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

• Vandring runt Kyrkön under tystnad med avslutande musikandakt, samling St Persgården, Järvsö, svenskakyrkan.se/ljusnan

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Grufvans dag, guidade turer i Loos koboltgruva, förbokas på 0657-105 33

• Gruvdrängens aftonbön, musikandakt vid Loos koboltgruva (070-2979389)

• Kolbulleafton, Byagården, Runemo

• Kvinnornas rike, guidning om livet på fäbod runt 1850, Svedbovallen, anmälan till 0651–340021

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

Onsdag 15 juli

• Stora badardagen, Daåsen, Los (070-2377600)

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

• Kyrkdeckare i och kring Los kyrka, tipsrunda (072-7057593)

• Musik i sommarkväll, Sone Banger-konsert med Jörgen Sundequist och Päivi Mettälä, Los kyrka (070-2979389)

• Brynsågens dag, vid ån Österhåckla på vägen mot Kårböle från Los (070-6710350)

• Kyrkbåtsrodd på Dellensjöarna, från Dellenbadens festplats (www.dellarnaskyrkbatsroddare.se)

• Visning av Enångers medeltidskyrka, arr Kungsgården Långvind

• Hyllning till Ted Gärdestad med Robin Wallberg, Linn Norin, Frida Johansson, Ljusdals kyrka

• Gammeldagsmat, Bjuråkers forngård, förbokas via www.hembygd.se/bjuraker

• Gruvskrock och sägenafton vid lägereleden, Loos koboltgruva, förbokas på historierfranhälsingland@gmail.com

Torsdag 16 juli

• Blodmyra med omnejd till fots, 1 h guidad lätt vandring, bokas på 070-2270383

• Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns stadsmuseum (Facebook Föreningen Söderhamns museum)

• Guidade visningar av Sörböle Hälsingegård, Sörböle 603, efter väg 621 mellan Mokorset och Segersta

• Kreativ verkstad, mim och ballonger, för barn 7–12 år, bokas genom stenegard@ljusdal.se

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Kvarnsjödammen byabastu, Los, info hos Ica Nickeln i Los

• Vandringens dag, vandra längs Voxnan, Finnmarksleden, Hamra nationalpark. Samling från bron över Västerhocklan. Förbokas på 073-0339252, 073-0970670

• Lunchyoga, Bjuråkers forngård, se Facebook Carin West-Art & Yoga för tider

• Boulespel, idrottsplatsen Nickelvallen, Los (070-3966306)

• Byvandring efter gamla vägen genom Gruvbyn, Los (070-3269121, 070-2609197)

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

Fredag 17 juli

• Fotbollsfredag, för alla mellan 12 och 25 år, Glysis konstgräsplan, Hudiksvall (insta @fotbollsfredaghudik)

• Lotta-Bodens och Röda korsets dag med kolbullar och musik, Lotta-Boden, Los (070-2715253)

• Sommarpyssel för familjer, Loos församlingsgård (072-7057592, 072-7057591

• Tacofredag, Långheds bygdegård, Alfta (Långheds bygdegård på Facebook)

• Quizkväll, Fönebo camping (Håll koll på Facebook Fönebo camping)

• Danslek för barn från 3 år, anmälan till stenegard@ljusdal.se, Stenegård, Järvsö

Lördag 18 juli

• Melodikryssa, Hälsingegården Gästgivars, Vallsta

• Melodikryssa, Ystegårn, Hillsta

• Prova på smide, Los, 2 pers per timme, förbokas på 070-9449060

• Melodikryssa, Bjuråkers forngård

• Melodikryss m frukost, Rosehills, Ljusdal

• Kreativ verkstad, smycka din vägg, för barn i alla åldrar, bokas genom stenegard@ljusdal.se

• Musik i sommarkväll, Långvinds kapell

• Stora dieselmotorn startas, Skogens kol industriområde, Kilafors (070-5560955)

• Fäboddag med hantverkare och spelmän, Mittjasvallen, Edsbyn (Mittjasvallen på Facebook)

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Vandra kyrka till kyrka: Färila–Ljusdal, 076-1007045

Söndag 19 juli

• Bruksvandring i Långvind, arr Kungsgården Långvind, Enånger

• Gudstjänst på Gammeltomten, Loos hembygdsgård (072-2979389)

• Mässa vid frälsarkransen, Ljusdals kyrka

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Friluftsgudstjänst, Enskogen

Måndag 20 juli

• Golfvecka med tävlingar, Sörfjärdens golfklubb

• Kolbulleafton, Mittjasvallen, Edsbyn

• Byavandring i Runemo, m fika i Byagården efteråt (Byagården Runemo på Facebook)

• Bondemåndag, Ystegårn, mer info på Facebook Ystegårn Cafe & Bistro

Tisdag 21 juli

• Öppet hus, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

• Vandring runt Kyrkön under tystnad med avslutande musikandakt, samling St Persgården, Järvsö, svenskakyrkan.se/ljusnan

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Golfvecka med tävlingar, Sörfjärdens golfklubb

• Kolbulleafton, Byagården, Runemo

Onsdag 22 juli

• Kyrkovisning av Njutångers medeltidskyrka, arr Kungsgården Långvind

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

• Golfvecka med tävlingar, Sörfjärdens golfklubb

• Prideparad genom Edsbyn, med efterföljande fest i Öjeparken (Facebook Pride Voxnadalen)

• Guidad tur i sågverksbyn Pankfors (070-5660168)

• Visning och eldning av Finnskogsrikets rökstuga, Locksjön (070-5660168)

• Kreativ verkstad, mobilfoto – former och strukturer, för barn 10–14 år, bokas genom stenegard@ljusdal.se

• Musik av Karin Johansson, Ljusdals kyrka

• Gammeldagsmat, Bjuråkers forngård, förbokas via www.hembygd.se/bjuraker

Torsdag 23 juli

• Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns stadsmuseum (Facebook Föreningen Söderhamns museum)

• Guidade visningar av Sörböle Hälsingegård, Sörböle 603, efter väg 621 mellan Mokorset och Segersta.

• Golfvecka med tävlingar, Sörfjärdens golfklubb

• Guidad vandring till Digerkölsvallen, Los (070-6438537, 073-0970670)

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Lunchyoga, Bjuråkers forngård, se Facebook Carin West-Art & Yoga för tider

Fredag 24 juli

• Fotbollsfredag, för alla mellan 12 och 25 år, Glysis konstgräsplan, Hudiksvall (insta @fotbollsfredaghudik)

• Tacofredag, Långheds bygdegård, Alfta (Långheds bygdegård på Facebook)

• Kristinadagskonsert med Karin Johansson, Gammelgården, Fågelsjö (inställt vid dåligt väder)

• Golfvecka med tävlingar, Sörfjärdens golfklubb

• Quizkväll, Fönebo camping (Håll koll på Facebook Fönebo camping)

• Danslek för barn från 3 år, anmälan till stenegard@ljusdal.se, Stenegård, Järvsö

Lördag 25 juli

• Melodikryssa, Ystegårn, Hillsta

• Melodikryssa, Hälsingegården Gästgivars, Vallsta

• Musik i sommarkväll, Långvinds kapell

• Golfvecka med tävlingar, Sörfjärdens golfklubb

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Melodikryssa, Bjuråkers forngård

• Melodikryss m frukost, Rosehills, Ljusdal

Söndag 26 juli

• Slåtter och växtinventering, Rigberg, Hassela

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Bruksvandring i Långvind, arr Kungsgården Långvind, Enånger

• Friluftsgudstjänst, Valsjön

Måndag 27 juli

• Bondemåndag, Ystegårn, mer info på Facebook Ystegårn Cafe & Bistro

• Kolbulleafton, Mittjasvallen, Edsbyn

Tisdag 28 juli

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

• Tre kyrkor runt med cykel (Bjuråker, Delsbo, Norrbo), guidad tur från Blodmyra, Norra Dellen, bokas på 070-2270383

• Öppet hus, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

• Vandring runt Kyrkön under tystnad med avslutande musikandakt, samling St Persgården, Järvsö, svenskakyrkan.se/ljusnan

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Kolbulleafton, Byagården, Runemo

• Kreativ verkstad, bygg läskiga masker, för barn i alla åldrar, bokas genom stenegard@ljusdal.se

Onsdag 29 juli

• Kyrkbåtsrodd på Dellensjöarna, från Dellenbadens festplats (www.dellarnaskyrkbatsroddare.se)

• Sommarmusik med Masako Karlsson och Anneli Aspengren Sköld, Ljusdals kyrka

• Musikgudstjänst med Karin Johansson och Kire Ljung, Kårböle stavkyrka

• Gammeldagsmat, Bjuråkers forngård, förbokas via www.hembygd.se/bjuraker

• Växtfärgning, odling m m, för barn över 8 år, Bjuråkers forngård, bokas via www.hembygd.se/bjuraker

• Rörelsevisningspass, för barn över 6 år, Bjuråkers forngård, bokas via www.hembygd.se/bjuraker

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

Torsdag 30 juli

• Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns stadsmuseum (Facebook Föreningen Söderhamns museum)

• Guidad vandring till finnmarksbyn Ejheden (070-5343026, 073-0970670)

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Lunchyoga, Bjuråkers forngård, se Facebook Carin West-Art & Yoga för tider

• På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

Fredag 31 juli

• Fotbollsfredag, för alla mellan 12 och 25 år, Glysis konstgräsplan, Hudiksvall (insta @fotbollsfredaghudik)

• Tacofredag, Långheds bygdegård, Alfta (Långheds bygdegård på Facebook)

• Kosafari, måste förbokas, Långhed, Silfors (073-0477844, (www.hästturerihälsingland.se)

• Växtfärgning, odling m m, för barn över 8 år, Bjuråkers forngård, bokas via www.hembygd.se/bjuraker

• Rörelsevisningspass, för barn över 6 år, Bjuråkers forngård, bokas via www.hembygd.se/bjuraker

• Quizkväll, Fönebo camping (Håll koll på Facebook Fönebo camping)

• Danslek för barn från 3 år, anmälan till stenegard@ljusdal.se, Stenegård, Järvsö

AUGUSTI

Lördag 1 augusti

• Musik i sommarkväll, Långvinds kapell

• Melodikryssa, Ystegårn, Hillsta

• Vandra kyrka till kyrka: Ljusdal–Järvsö, 076–1080038

• Melodikryssa, Bjuråkers forngård

• Melodikryssa, Hälsingegården Gästgivars, Vallsta

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Konstrundan på flera platser i Ovanåkers kommun (www.konstmix.se)

• Melodikryss m frukost, Rosehills, Ljusdal

• Bockruset, Skog 100, Delsbo

• Stora dieselmotorn startas, Skogens kol industriområde, Kilafors (070-5560955)

Söndag 2 augusti

• Bruksvandring i Långvind, arr Kungsgården Långvind, Enånger

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Friluftsgudstjänst hos Täpp Ida Nilsson, Kolonatet, Slätthäll, Fågelsjö

• Konstrundan på flera platser i Ovanåkers kommun (www.konstmix.se)

Måndag 3 augusti

• Bondemåndag, Ystegårn, mer info på Facebook Ystegårn Cafe & Bistro

• Vedic Art-vecka, påbörja och/eller utveckla ditt måleri, Reffelmansv 1, Hudiksvall Anmälan krävs: marilynmiller@live.se

Tisdag 4 augusti

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Öppet hus, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

• Vandring runt Kyrkön under tystnad med avslutande musikandakt, samling St Persgården, Järvsö, svenskakyrkan.se/ljusnan

• Kolbulleafton, Byagården, Runemo

Onsdag 5 augusti

• Kyrkbåtsrodd på Dellensjöarna, från Dellenbadens festplats (www.dellarnaskyrkbatsroddare.se)

• Unga talanger, Rebecka Eriksson och Sebastian Johansson, Ljusdals kyrka

• Gammeldagsmat, Bjuråkers forngård, förbokas via www.hembygd.se/bjuraker

• Läsning & pyssel, 7–9 år, Hudiksvalls bibliotek, anmälan till bibliotek@hudiksvall.se

• Kreativ verkstad, skapa din egen budskapsflagga, för barn i alla åldrar, bokas genom stenegard@ljusdal.se

Torsdag 6 augusti

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Blodmyra med omnejd till fots, 1 h guidad lätt vandring, bokas på 070-2270383

• Stadsvandring offentlig konst, samling Söderhamns stadsmuseum (Facebook Föreningen Söderhamns museum)

• Läsning & pyssel, 10–12 år, Hudiksvalls bibliotek, anmälan till bibliotek@hudiksvall.se

Fredag 7 augusti

• Fotbollsfredag, för alla mellan 12 och 25 år, Glysis konstgräsplan, Hudiksvall (insta @fotbollsfredaghudik)

• Danslek för barn från 3 år, anmälan till stenegard@ljusdal.se, Stenegård, Järvsö

Lördag 8 augusti

• Musik i sommarkväll, Långvinds kapell

• Melodikryssa, Hälsingegården Gästgivars, Vallsta

• Melodikryssa, Bjuråkers forngård

• Melodikryss m frukost, Rosehills, Ljusdal

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Marknad, Svabensverks herrgård (svabensverksherrgård.se)

• Melodikryssa, Ystegårn, Hillsta

Söndag 9 augusti

• Hantverksvisning, tröskning, tillverkning av takspån med kultändarmotor, Bjuråkers forngård

• Bruksvandring i Långvind, arr Kungsgården Långvind, Enånger

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Friluftsgudstjänst, Hamravallen

Måndag 10 augusti

• Bondemåndag, Ystegårn, mer info på Facebook Ystegårn Cafe & Bistro

Tisdag 11 augusti

• Öppet hus, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

• Vandring runt Kyrkön under tystnad med musikandakt, samling St Persgården, Järvsö, svenskakyrkan.se/ljusnan

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Kolbulleafton, Byagården, Runemo

Onsdag 12 augusti

• Sommarbokscafé med fika, läsning, tipspromenad m m, för barn 8–12 år, Iggesunds bibliotek, anmälan till iggesunds.bibliotek@hudiksvall.se

• Kyrkbåtsrodd på Dellensjöarna, från Dellenbadens festplats (www.dellarnaskyrkbatsroddare.se)

Torsdag 13 augusti

• Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns stadsmuseum (Facebook Föreningen Söderhamns museum)

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

Fredag 14 augusti

• Fotbollsfredag, för alla mellan 12 och 25 år, Glysis konstgräsplan, Hudiksvall (insta @fotbollsfredaghudik)

• Danslek för barn från 3 år, anmälan till stenegard@ljusdal.se, Stenegård, Järvsö

Lördag 15 augusti

• Melodikryssa, Hälsingegården Gästgivars, Vallsta

• Musik i sommarkväll, Långvinds kapell

• Melodikryss m frukost, Rosehills, Ljusdal

• Forntidsvandring till Hedningahällan, arr Kungsgården Långvind

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Stora dieselmotorn startas, Skogens kol industriområde, Kilafors (070-5560955)

• Melodikryssa, Ystegårn, Hillsta

• Kreativ verkstad, skapa med kroppen, för barn i alla åldrar, bokas genom stenegard@ljusdal.se

Söndag 16 augusti

• Bruksvandring i Långvind, arr Kungsgården Långvind, Enånger

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Hantverksvisning, tröskning, tillverkning av takspån med kultändarmotor, Bjuråkers forngård

Måndag 17 augusti

• Bondemåndag, Ystegårn, mer info på Facebook Ystegårn Cafe & Bistro

Tisdag 18 augusti

• Öppet hus, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Vandring runt Kyrkön under tystnad med musikandakt, samling St Persgården, Järvsö, svenskakyrkan.se/ljusnan

Onsdag 19 augusti

• Kyrkbåtsrodd på Dellensjöarna, från Dellenbadens festplats (www.dellarnaskyrkbatsroddare.se)

Torsdag 20 augusti

• Blodmyra med omnejd till fots, 1 h guidad lätt vandring, bokas på 070-2270383

• Stickcafé, Lilla Häbret, Trönbyn, Söderhamn (www.lillahabret.n.nu)

• Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns stadsmuseum (Facebook Föreningen Söderhamns museum)

Fredag 21 augusti

• Fotbollsfredag, för alla mellan 12 och 25 år, Glysis konstgräsplan, Hudiksvall (insta @fotbollsfredaghudik)

• Kolmiletändning m kafé och underhållning, Långhed 611, vid smedjan

Lördag 22 augusti

• Folkrace, Kåtmyrabanan, Ljusdal

• Melodikryssa, Hälsingegården Gästgivars, Vallsta

• Melodikryssa, Ystegårn, Hillsta

• Forntidsvandring Sivik, Enånger, arr Kungsgården Långvind

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Guidade visningar av Sörböle Hälsingegård, Sörböle 603, efter väg 621 mellan Mokorset och Segersta.

• Musik i sommarkväll, Långvinds kapell

• Övernattningsvandring på Finnskogsleden från Annefors, Bollnäs (helmbrant@gmail.com)

Söndag 23 augusti

• Ekumenisk gudstjänst, Sturmsgården

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Folkrace, Kåtmyrabanan, Ljusdal

Tisdag 25 augusti

• Öppet hus, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

• Tre kyrkor runt med cykel (Bjuråker, Delsbo, Norrbo), guidad tur från Blodmyra, Norra Dellen, bokas på 070-2270383

• Vandring runt Kyrkön under tystnad med musikandakt, samling St Persgården, Järvsö, svenskakyrkan.se/ljusnan

Onsdag 26 augusti

• Kyrkbåtsrodd på Dellensjöarna, från Dellenbadens festplats (www.dellarnaskyrkbatsroddare.se)

Torsdag 27 augusti

• Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns stadsmuseum (Facebook Föreningen Söderhamns museum)

Fredag 28 augusti

• Fotbollsfredag, för alla mellan 12 och 25 år, Glysis konstgräsplan, Hudiksvall (insta @fotbollsfredaghudik)

Lördag 29 augusti

• Tårt- och kakbuffé, loppis och musikunderhållning, Huskölens gamla skola, Huskölen

• Melodikryssa, Ystegårn, Hillsta

• Lyskväll på olika platser i Hälsingland, bland annat Långvind, Borka brygga

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

• Stora dieselmotorn startas, Skogens kol industriområde, Kilafors (070-5560955)

Söndag 30 augusti

• Pröva på hantverk, Forsladan, Svabensverk

Öppet hela sommaren:

• Hantverksbod med fika i trädgården, Avavägen 21 B, Delsbo, öppet hela sommaren (073-060086)

• Finnskogsmuseet, Skräddrabo, öppet varje dag i juli, helger fr juni och halva aug

• Café kraft, fika och loppis, Franshammars kraftstation, Hassela, öppet varje dag 20/6–9/8

• Utställningen Hitta hem, Galleri Ladan, Kolsvedja backe 19, Ljusdal, öppet sön–tors 28/6–12/7 (jini.se)

• Fågelsjö gammelgård bortom åa, guidade visningar dagligen 1/6–31/8

• Sommarkafé, Långheds bygdegård, Alfta, öppet tis–fre 23/6–24/7

• Stocksbo museikraftverk, Stocksboån, Färila, öppet enligt överenskommelse 0651-250 88

• Lilla gästgivars med hälsingegårdar, lekar och aktiviteter, Colliniparken, Bollnäs, öppet varje vardag 15/6–18/8

• Mulle meck, Käppuddsgatan, Hudiksvall, förhandsbokning rekommenderas

• Konst i hamn, Movikens hamn, konstutställning utomhus 20/6–30/8

• Fönebo camping, båt, cykel, fyrhjuling och sup-uthyrning, minigolf, bad, vandringsleder och restaurang, öppet varje dag 13/6–16/8

• Träslottet, Arbrå, kafé, galleri, hantverk, barnlekplats och trädgård, öppet dagligen fram till 18/8 (Träslottet på Facebook)

• Morvig Art, Haddäng, Gnarp: Öppen ateljé, Lilla och Stora kulturpromenaden genom utställningsskog, utställningar i museum och smedja, vintagegarderoben visar utställningen 80-tal, musik på logen. Ta gärna med fikakorg och fika i skogen. Öppet varannan tisdag 16/6–11/8, bokning övrig tid på morvigart@gmail.com

• Konstutställning Tingen ser mig – Yvonne Leff, Galleri Notharet, Stocka, öppet lör 27/6, därefter ons–sön till och med 23/7

• Lokomotivs fotoutställningar, Tomarum - Christina Linde, Till mormor - Mohammad Ali, #lokomotiv tillsammans - en samlingsutställning med vardagsbilder från pandemin, Kirre & kattugglan - skapad av och för barn. Träslottet, Arbrå, öppet dagligen t o m 18/8

• Utställning Stadens röster om Söderhamns 400-åriga historia, Söderhamns stadsmuseum, öppet ons-sön 14/6-31/8, (Facebook Föreningen Söderhamns museum)

• Skulpturträdgård med verk av träsnidaren Elisabet Lundwall, Holy Wood Mo, Hälsingmo, Söderhamn, mitt emellan riksväg 50 och Engelska kanalen, öppet dagligen. (070-3204831)

• Rosehills blommor, café och blommor, öppet mån-lör från 1/7, Lantmätarg 4, Ljusdal

• Äventyrsgolf och camping, Norra Dellen-Camping, Rävnäset Bjuråker, öppet dagligen fram till 31/8

• Delsbo station, utställningen Delsbodräkt 2020 av FEBER (Maria Norén, Kerstin Skjaervold, Finn Gustavsson och Christian Johansson), utställningen Banksy was here av FEBER (Maria Norén, Kerstin Skjaervold, Finn Gustavsson och Christian Johansson), öppet 21/6–31/8

• Kulturkossan, Stenegård, Järvsö: Hjälpa männen podden visas t o m 31/8, Rättslös Vs. Rättssäker av Johanna Hägerstrand Lindvall visas t o m 30/6, Gatukonst av Jessica Hallbäck visas t o m 30/6, Delsbodräkt 2020 av FEBER (Maria Norén, Kerstin Skjaervold, Finn Gustavsson och Christian Johansson) visas t o m 3/7, Hålla ihop, utställning av Ulrika Norée och Maria Norén 4–31/7, Daniel Franzén 4–31/7, Mansjakt II av Kjerstin Skjaervold och Maria Norén 4–31/7, Fragment ur – Mitt hjärta slår hårdare än du av Liv Nordgren 1–31/8, Koben 1–31/8, Smycka kroppen av Elin Samskog 1–31/8

• Gränsfors bruk, yxmuseum, tillverkning och kafé, öppet mån–fre

• Sommarkafé, workshops, musik och föreläsningar, håll koll på Söderhamns catering på Facebook, Kvarnen Söderhamns catering, Kungsg 31, Söderhamn

• Öppen gård med djur, ridning, kafé & bed&breakfast, öppet alla dagar, Myskje gård, Söderala (boka på myskjegard.se)

• Hölicks havsresort, restaurang & spa, öppet från 13/6

• Mittjasvallen – levande fäbodvall med djur, lek och fika, öppet alla dagar i juli, från Edsbyn åker man mot Färila, efter drygt 9 km ligger vallen på höger sida av vägen

• Trädgårdskafé, gårdsbutik och loppis, lilla Häbret, Sven-Petters-gården, Trönbyn, Söderhamn, öppet lör, sön 20/6–23/8 (www.lillahabret.n.nu)

• Zarinas & Stinas nostalgiska sommarkafé & loppis, öppet varje dag fram till 2/8, Polg 33, Kilafors, se Facebook-sida för övriga evenemang

• Svedbovallen med guidade visningar, djur och kafé, öppet varje dag 15/6–9/8.

• VMK 50cc:s nostalgiutställning, Klubblokalen, Harmånger, öppet 1–31 juli kl 10–15, övriga tider ring 070-6288146.

​• Mellanfjärdens hamnmagasin, Nordanstig, konsthantverk och galleri, öppet dagligen 13/6–23/8 samt 29–30/8

• Miss Mala keramik, keramikverkstad, gårdsbutik, trädgård och odlingar, Röste 2026, Bollnäs

• Orbaden Zip & Climb, öppet alla dagar 13/6–16/8 samt lördagar augusti ut

• Konst i byn, konstutställning utomhus, Kolhusudden, Svabensverk, öppet varje dag från 19/6–31/8. Work shops i Forsladan varje helg.

• Ystegårn, Hillsta, Näsviken, med fik, butiker, djur, konstutställning, vandringsleder, öppet hela sommaren

• Hälsingegården Gästgivars, Vallsta, schablonutställning, Mårten Andersson-utställning, guidade turer dagligen, öppet alla dagar t o m 23/8

• Sommarsalong tors–sön 27/6–25/7, Rebecca Partridge tors–sön 1–9/8, Hege Artist in residence tors–sön 14–23/8, Konstkraft, Industriv 1 A, Ljusne (www.konstkraftljusne.se)

• Falsk konst, utställning i samarbete med Citypolisen Stockholm och konstutredare Peter Lloyd, öppet fre–sön 4/7–2/8, Langsbo konsthall, utmed väg 307, öster om Hassela

• Kias verkstad, silver- betong- och pappershantverk, öppet ons–lör 27/6–29/8, Husta 939, Gnarp

• Kafé öppet 22/6–2/8, På gammelmormors tid tis–tors i juli, tunnbrödsbakning i juli, för exakta tider se www.vasterby.com, Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

• Järvzoo, vildmarkspark, Järvsö, öppet alla dagar

• Tantmuseet i Hovra, öppet dygnet runt

• Trolska skogen, Mellanfjärden, "Det stora födelsedagskalaset", sagoäventyr utomhus, öppet alla dagar 21/6–16/8, förköp på trolskaskogen.se

• Bjuråkers forngård, kafé öppet midsommarhelgen och därefter alla dagar utom måndagar 4/7–9/8, fotoutställning om Bjuråkersstämman runt forngården, gåbingo och tipspromenad, aktuell info på www.hembygd.se/bjuraker

• Loos koboltgruva, öppet tis–sön i juni, förbokas 24 h före en tur på 0657-10533, för öppettider juli, aug håll koll på www.loosgruvan.se

• Hälsinge skaparstudio (f d Glösbolagret), hantverk, second hand & loppis, kafé, öppet tor–sön, Glössbo 8662, Rengsjö

• Järvsö bergscykelpark, öppet varje dag

• Sommarkafé 23/6–24/7, Långheds bygdegård

• Fotoutställningen Svalbard-Arktis av Ulrich och Miriam Wiede, konstutställning av Elisabeth Nyman och Nina Winnerfeldt, loppis och fika, Björkbergs skola, Ljusdal, öppet lördagar t o m 29 augusti

• Torönkrog, Torön, Järvsö, öppet alla dagar fr 19/6

Musikevenemang:

HUDIKSVALL

Livemusik på The Bell

Plats: The Bell, Bankgränd 1, Hudiksvall

Datum: Alla fredagar och lördagar hela sommaren. (Håll koll på Facebooksidan för att se vad som gäller)

Jennys musikkafé (utomhus)

Plats: Silja 304, Hudiksvall

Datum: 22/6 Ulrika Beijer med vänner, 29/6 Timan/Olofsson, 6/7 Bob, Hank and Joe, 7/7 Black and Blue, 13/7 Jerry Lee Carlsson, 20/7 Ömsom, 21/7 Rockartyg, 27/7 Carnation Blue, 3/8 Neighbours, 10/8 Helena & Henrik band, 11/8 Giftet

Musik på Borka

Plats: Borka brygga, Enånger

Datum: 25/6 Robert Damberg + gäst, 2/7 Liam Blackmore + gäst, 9/7 Robert Damberg + gäst, 16/7 Käcken & Garefors, 23/7 Liam Blackmore + gäst, 30/7 Käcken & Garefors, 6/8 Robert Damberg + gäst

Sommarscen på Ystegårn

Plats: Ystegårn, Hillsta

Datum: 18/7 Selma & Gustaf, 1/8 Gustaf & Viktor Norén (Fler musikkvällar planeras, håll koll på Facebook Ystegårn Cafe & Bistro)

NORDANSTIG

Musik på logen

Plats: Morvig art, Haddäng, Gnarp

Artister: 16/6 Musikquiz, 30/6 Rockkväll med Abe and his babe, 14/7 Folkmusikkväll med Röda livstycket, 28/7 Musikquiz med Beauty and the Beards, 11/8 Coverbandskväll med Dom andra (www.morvigart.se)

Musik på Kraftis (utomhus)

Plats: Franshammars kraftstation, Hassela

Datum: 9/7 Ekumenisk sommarkväll med Cilla och Gert-Ove Liv, 10/7 Tre ögon i bäcken

SÖDERHAMN

Mellan skogar berg och dalar

29/6 Invigningskonsert Operastjärnorna på Rådhuset: Ulric Andersson, Mats Carlsson, Gunnar Birgersson, Staffan Alveteg och Bo Ericsson, Lennart Ericsson, Rådhuset Söderhamn (Förbokas på info@musicaviva.se)

1/7 Borgmästarbrasset, Norrala kyrka (Norrala-Trönö församling)

2/7 Pianotrioafton med Gustav Inge, Sara-Rebecka Ericsson, Daniel Hormazabal Cortes, Skogs kyrka (Förbokas på info@musicaviva.se)

3/7 Ett sekel av revyer med Mattias Enn och Jan Erik Sandvik, logen på Erik Anders-gården, Söderala (Förbokas på info@musicaviva.se)

4/7 Lena Jonsson Trio, Erik Anders-gården, Söderala (Förbokas på info@musicaviva.se)

5/7 Sjung med oss mamma, frukostsång med Martina Sahlin och Jonas Eklund, Erik Anders-gården, Söderala (Förbokas på info@musicaviva.se)

1/8 Trippelt Werre, Erik Anders-gården, Söderala (Förbokas på info@musicaviva.se)

21/8 Jazz på svenska med Rigmor Gustafsson och Thomas Jutterström m stråkar o blås, Mo kyrka, Söderhamn (Förbokas på info@musicaviva.se)

23/8 Finalkonsert, musiker fr bl a Kungliga filharmonikerna och Gävle symfoniorkester spelar bl a Grieg och Dvorak, solister Jesper Harrysson och Mats Siggstedt, Mo kyrka, Söderhamn (Förbokas på info@musicaviva.se)

LJUSDAL

Crêperiets fredagsquiz med inslag av livemusik

Plats: Järvsö crêperi

Datum: 3/7, 10/7, 17/7, 24/7 och 31/7 Bordsbokning krävs.

Loppisar:

JUNI

Söndag 28 juni

Bakluckeloppis, Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

JULI

Söndag 5 juli

Bakluckeloppis, Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

Lördag 11 juli

Loos loppistour, Losbornas egen loppis

Lördag 11 juli–söndag 19 juli

Loppis, antikt och konst, Hälsingegård Lundbergs, Los (076-1137037)

Söndag 12 juli

Bakluckeloppis, Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

Fredag 17 juli– lördag 18 juli

Trädgårdsloppis, Ringvägen 27, Delsbo

Söndag 19 juli

Bakluckeloppis, Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

Söndag 26 juli

Bakluckeloppis, Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

AUGUSTI

Lördag 8 augusti

Gårdsloppis i byarna runt Stocksbo, Färila. Se gårdsloppiskarta på stocksbo.se

Lördag 29 augusti

Loppis, Huskölens gamla skola, Huskölen

Öppet hela sommaren

• Strömbacka loppis, öppet lör-sön 20/6–16/8. Ring för att boka andra öppettider: 070-688 27 45, 070-284 55 22, (Strömbacka loppis på Facebook)

• Gårdsloppis, Uvbov 4, Strömsbruk, öppet tis-sön

• Loppis, second hand, antikt, Vikargränd 4, Stocka, öppet tis-sön 16/6-9/8

• Loppis, självservice, Hedenlundsv 4, Järvsö, öppet alla dagar fram till 30/9

• Långloppis, Enångers bygdegård, Enångersv 12, Enånger, öppet varje dag 27/6–31/7 (kvällsöppet på onsdagar)

• Loppis & Vinyl, Gullberg, väster om Mållångstad, öppet dagligen 27/6–2/8, lör och sön i aug

• Zarinas & Stinas nostalgiska sommarkafé & loppis, Jernboa, Polg 33, Kilafors, öppet varje dag

• Loppis i ladan, Franshammars kraftstation, Hassela, öppet varje dag 20/6–9/8

• Loppis på Lilla Häbret, Sven-Pettersgården, Trönbyn, Söderhamn, öppet lör och sön 20/6–23/8 (www.lillahabret.n.nu eller Lilla Häbrets facebooksida)

Ring för öppettider

• Ismyra Loppis, Ismyravägen 1066, Bollnäs, 070-6024506

• Norränge Loppis, Lolas prylbod, Norrängevägen 61 Arbrå, 070-6278644

• Villansloppis, Bruksvägen 6 Lottefors, 076-1387226

• Nygatan 48/Gammalt å sånt, Nygatan 48 Bollnäs, 070-3999743

• Tidernas Loppis, Karisma Galleri & Trädgårdsscen, Undersvik 8868, Vallsta i Undersvik, 070-2525682

• Ingrids loppis, Koldemo Galvvägen 4150 i Arbrå, 070-6432227

• Ingas saker och ting, Freluga, Gamla affären i Bollnäs, 070-02282614

• Blewas loppis, Gamla Landsvägen 188 i Lottefors 076-3065063

• Bedas loppis, Rickebo, Östansjöbor i Hällbo, 076-1015373

• Loppantik, Västerberg 3022, Kilafors, 070-6573763

• Vintage tyger, Växbo 3022, 070-77 39 770

• Voxna hantverk o loppis, Voxna 231 Edsbyn, 073-5026132

• Lilla loppeboda, Stocksbovägen 50 i Stocksbo, Färila, 070-63 74 208

• Kustibacken, Färila, 0730-542271, 070-4912699

• Butik 66, retro, antik o design, Hälsingtuna 66, Hudiksvall, öppettider på butik66.se