STOR LISTA: Alla sommarevenemang i Hälsingland 2019 – dag för dag

►JUNI

Måndag 17 juni

Kyrkbåtsrodd, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Midnattstur i Hudiksvalls skärgård med M/S Hulda, Hudiksvalls hamn

Spelkväll med Söderhamns spelmansgille, hembygdsgården, Söderala

Sommargympa med Friskis&Svettis, Borgarparken, Hudiksvall

Tisdag 18 juni

Idrottens dag, Glysis A-plan, Hudiksvall

Prova på-bowling för barn 6-15 år, Bowlinghallen, Hudiksvall

Bokprat, boktips och fika för barn 8-12 år, Iggesunds bibliotek

Onsdag 19 juni

Midsommarbandy, Hälsingederby mellan Broberg och Bollnäs, Helsingehus Arena, Hällåsen

Sommargudstjänst, Skalen hos Stefan Olander, Alfta

Bilbingo, Bergsjöparken, Bergsjö

Midsommarderby Broberg-Bollnäs GoIF, Helsingehus arena, Hällåsen, Söderhamn

Historier från Hälsingland, berättarkväll på logen, Halls gård, Hassela

Lär dig teckna läskiga monster med Lina Blixt, för barn från 9 år, förbokning krävs, Hudiksvalls bibliotek

Öppet hus för unga 9-16 år, Vågbrokyrkan

Bokprat, boktips och fika för barn 6-10 år, Enångers bibliotek

Avslutningskonsert, Lynäs sommarhem

Torsdag 20 juni

Plocka blommor och klä midsommarstången, Västerby, Rengsjö

Kosafari med fölmys, föranmälan krävs, Långhed, Silfors

Klä midsommarstången, Hassela hembygdsgård

Klä midsommarstången, Forsa

Öppet hus för unga 9-16 år, Vågbrokyrkan

Skateboardskola för nybörjare och vana, Björkparken, Delsbo

Fredag 21 juni

Midsommarfirande på många platser i Hälsingland, bland annat på Bjuråkers forngård, Delsbo forngård, Stenegård, Bergsjö hembygdsgård, Västerby Rengsjö, Hassela hembygdsgård, Arbrå fornhem, Revylokalen i Färila, Forsa forngård i Fränö, Kägelholmens sommarhem i Edsbyn, Segersta hembygdsgård, Vevlinge strand i Bollnäs, Sommarhemmet Kvarnudden – Härnebo kvarn,

Konsert med Anna-Marita Wadlund och Staffan Krafft, Voxna kyrka

Lördag 22 juni

Järvsö marknad, Stenegård, Järvsö

Midsommargudstjänst, Hembygdsgården, Norrala

Kyrkbåtsrodd med Järvsömässa, Kyrkön, Järvsö

Fotoutställning ”Nordisk natur”, Ulrich och Mirjam Wiede, gamla skolan i Björkberg, Ljusdal

Musik i sommarkväll, Ida Rissanen och Martin Krantz, Kårböle stavkyrka

Mässa, Ovanåker kyrka

Lennartkvartetten, Vevlinge strand, Bollnäs

Järvsömässan med Järvsö kyrkokör och Järvsö spelmanslag, Järvsö kyrka

Söndag 23 juni

Dellenbanans dag, rälsbussturer, fika, m m, Delsbo station

Järvsö marknad, Stenegård, Järvsö

Gudstjänst, Voxna hembygdsgård

Gudstjänst, Getryggen

Friluftsgudstjänst, Sundsvallen, Ramsjö

Sommarkafé för barn o unga, Enångers bygdegård

Måndag 24 juni

Kyrkbåtsrodd, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Spelkväll med Söderhamns spelmansgille, hembygdsgården, Söderala

Öppet hus, Mo bygdegård, Söderhamn

Kan själv - fäbodslöjd för hela familjen, Svedbovallen, Järvsö

Sommargympa med Friskis&Svettis, Borgarparken, Hudiksvall

Bondemåndag, följ med bonden och lär mer om djur, Ystegårn, Forsa

Cirkusskola, Edehallen, Delsbo

Tisdag 25 juni

Sommarkväll på logen, antikvarie Lars Nylander berättar om Söderhamns historia, Berga brystuga, Söderala

Fotografiska skatter, guidad visning i utställningen, Kulturkossan, Stenegård, Järvsö

Kolbulleafton, Byagården, Runemo

Fältvandring, Svedbovallen, Järvsö

Barnens Fränö, Forsa forngård

Musik i sommarkväll med Ylva, Micke och Judith Timan Olofsson, Hälsingtuna kyrka

Cirkusskola, Edehallen, Delsbo

Bågskytteskola för barn 6-15 år, Bågskytteklubben Molanda, Hudiksvall

Sommarboken – filmvisning för barn och unga med fika och pratstund, Sörforsa bibliotek

Bokprat, boktips och fika för barn 8-12 år, Iggesunds bibliotek

Onsdag 26 juni

Bilbingo, Bergsjöparken, Bergsjö

Bokprat, boktips och fika för barn 6-10 år, Enångers bibliotek

Bågskytteskola för barn 6-15 år, Bågskytteklubben Molanda, Hudiksvall

Myskväll med fokus på sommarhud, Må bra-butiken, Järvsö

Fotografiska skatter, ta med dina historiska bilder, Stenegård, Järvsö

Byvandring, Skärså

Upptäck fäbodlivet, för barnfamiljer, Svedbovallen, Järvsö

Myskväll med fokus på sommarhud, Stenegård, Järvsö

Sommargudstjänst, Nybovallen

Musik i sommarkväll med Pelle Ferm band o Jocke Blomgren, Ljusdals kyrka

Öppet hus för unga 9-16 år, Vågbrokyrkan

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

Pianoafton med spökeri m Bengt Andersson, Trönö kyrka

Torsdag 27 juni

Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns museum

Hantverksdag med lin- och redskapsutställning, Ranbogården, Söderhamn

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

Bågskytteskola för barn 6-15 år, Bågskytteklubben Molanda, Hudiksvall

Historier från Hälsingland, berättarkväll med gäster, Gröntjärn, Ljusdal

Servering, Bergsjö hembygdsgård

Skateboardskola för nybörjare och vana, Björkparken, Delsbo

Öppet hus för unga 9-16 år, Vågbrokyrkan

Dagstur i egen bil till Lomsjön och Nyby, samling Ica i Los, arr Finnmarkens historiegrupp

Drive in-bingo, Mohed, Söderala

Jazzkväll, Camilla von Bothmer med Munja, Vevlinge strand, Bollnäs

Skate-, kickbike- och bmx-skola, Bringstaskolan, Harmånger

Fredag 28 juni

Hantverksdag med lin- och redskapsutställning, Ranbogården, Söderhamn

Sotarafton, Koldemoåsen

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

Bågskytteskola för barn 6-15 år, Bågskytteklubben Molanda, Hudiksvall

Sommarkul med häst för barn 7-14 år, Hudiksvall rid- och ponnyklubb

QuizNight, McGees, Söderhamn

Skate-, kickbike- och bmx-skola, Bringstaskolan, Harmånger

Lördag 29 juni

Hantverk, loppis med mera, Edängevägen 290, Ljusdal

Fotoutställning ”Nordisk natur”, Ulrich och Mirjam Wiede, gamla skolan i Björkberg, Ljusdal

Norrhälsinglands hästrally, Lars Daniels lantgård, Älgered, Bergsjö

Konst- och hantverksdag med bl a sadelmakare och gitarrbyggare, Konstkraft, Ljusne

Ränni Ljusdal, motionslopp runt Kyrksjön, Östernäs park, Ljusdal

Jungfruveckan i Ljusne

Helgmålsandakt, klockstapeln Arnögården, Arnöviken

Sommarkväll med sångare från Salemkyrkan, Kägelholmens sommarhem, Edsbyn

Sommarsalongen med lokala utställare, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden

Musik i sommarkväll, Staffan Krafft, Alfta kyrka

Allsångs-quiz, Vevlinge strand, Bollnäs

Söndag 30 juni

Hantverk och slöjdande för barn, Erik-Anders-gården, Söderala

Allsångskväll med Rolf och Hans-Enar, Vevlinge strand, Bollnäs

Sommarkafé för barn o unga, Enångers bygdegård

Mässa, Alfta kyrka

Jungfruveckan i Ljusne

Sänghalm, kardor, kängor och kåpa, Mariaväxter - uti vår hage, Karsjö kulturkrock, Karsjö, Järvsö

Norrhälsinglands hästrally, Lars Daniels lantgård, Älgered, Bergsjö

Kvinnornas rike – guidad tidsresa, Svedbovallen, Järvsö

Invigning av nya skyltar om det gamla Ljusne, Vårdbergets fot, Nygatan, Ljusne

Varpen runt, cykellopp med start och mål på Långnäs, Bollnäs

Sommarsalongen med lokala utställare, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden

Sommarmässa, Järvsö kyrka

Söndagsauktion, Stenegård, Järvsö

►JULI

Måndag 1 juli

Jungfruveckan i Ljusne

Kyrkbåtsrodd, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Spelkväll med Söderhamns spelmansgille, hembygdsgården, Söderala

Skärsåkväll med Six Voices, laxxgissning, lotteri m m, Östrins gälla, Skärså, Söderhamn

Sommargympa med Friskis&Svettis, Borgarparken, Hudiksvall

Öppet hus, Mo bygdegård, Söderhamn

Allsång, Bjuråkers forngård

Kan själv - fäbodslöjd för hela familjen, Svedbovallen, Järvsö

Berättarkväll om Fredrik Winblad von Walter, Svenbyggningen, hembygdsgården, Järvsö

Bondemåndag, följ med bonden och lär mer om djur, Ystegårn, Forsa

Bygdevandring med Enångers hembygdsförening till Haakon Gullessons boplats, samling Coop-parkeringen, Enånger

Prova på tennis, för barn 7-10 år, Håstahöjdens multisportarena och Björkbergs tennisbana (vid regn tennishallen på Kristineberg, Hudiksvall

Sommardansarna, dansföreställning, Mellanfjärden

Tisdag 2 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Jungfruveckan i Ljusne

Soulshine, Alfta kyrka

Skärgårdstur till Agön med M/S Hulda, förköp, Hudiksvalls hamn

Kolbulleafton, Byagården, Runemo

Barnens Fränö, Forsa forngård

Musik i sommarkväll med Himani Grundström och John Beck, Rogsta kyrka

Spelkväll med pärgröt, Åbo dansbana, Delsbo

Prova på tennis, för barn 7-10 år, Håstahöjdens multisportarena och Björkbergs tennisbana (vid regn tennishallen på Kristineberg, Hudiksvall

Onsdag 3 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Bilbingo, Bergsjöparken, Bergsjö

Jungfruveckan i Ljusne

Prova på tennis, för barn 7-10 år, Håstahöjdens multisportarena och Björkbergs tennisbana (vid regn tennishallen på Kristineberg, Hudiksvall

Rôckstûggefôlket visar hantverk, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö

Upptäck fäbodlivet, för barnfamiljer, Svedbovallen, Järvsö

Slöjdare i arbete, Kvâr-Eriks gårdstun, Vallsta

Allsång utomhus vid Kvâr-Eriks, Vallsta

Kolbullekväll med veteranbilar och buskspel, Segersta hembygdsgård

Konsert med Moa Holmsten, Tony Naima och Per Ruskträsk Johansson, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden

Musik i sommarkväll, Himani Grundström och John Beck, Ljusdals kyrka

Guidad vandring till Åberget, Hällforsgården, Hällfors

Invigning av Musik vid Dellen med Bengt Frykman, Thuva Härdelin och Kristina Bergström, Norrbo hembygdsgård

Lunchyoga, Bjuråkers forngård

Torsdag 4 juli

Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns museum

Spelkväll, Bjuråkers forngård

Servering, på Bergsjö hembygdsgård

Prova på tennis, för barn 7-10 år, Håstahöjdens multisportarena och Björkbergs tennisbana (vid regn tennishallen på Kristineberg, Hudiksvall

Skateboardskola för nybörjare och vana, Björkparken, Delsbo

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Jungfruveckan i Ljusne

Stickcafé på Lilla häbret, Sven-Pettersgården, Trönbyn, Söderhamn

Barndag med lek och hantverk, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö

Kvällsmjölkning - familjeaktivitet, Svedbovallen, Järvsö

Dagstur i egen bil till Pilkalampinoppi och Abborrsjöknoppen, samling vid rondellen i Hamra, arr Finnmarkens historiegrupp

Musikkväll, Magnus kök på Borka brygga

Drive in-bingo, Mohed, Söderala

Konsert med Ann Kristin Hedmark, Uffe Flink, The Three Sounds, Träkyrkan, Vevlinge strand, Bollnäs

Visning av hälsingegården i Sörböle, Mo, Söderhamn

Musik i sommarkväll, Fogelbergska gården, Holmsveden

Bönhuskafé med musik, Östanbo bönhus

Fredag 5 juli

Järvsö Pride med Cajsa Färlin på Stenegård, ansiktsmålning, föredarg Christina Öberg, samtal med Abdollah och Samiullah, Pridejoggen, Järvsö

Jungfruveckan i Ljusne

Gamla visor och skillingtryck med Doroteateatern, Kallmyrs godtemplarhus, Ljusdal

Sommarbuffé med quiz, Växbo krog

Utflyktsrodd med Woxsjöns kyrkbåtsroddare, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Vad är folkdans, föreläsning med Anna Nylander, Forngården, Delsbo

QuizNight, McGees, Söderhamn

Lördag 6 juli

Cabarécupen, Thurevallen, Ramsjö

Järvsö Pride med utbildning, lär dig dansa hambo-workshop m m, Järvsö

Järvsö Pride-paraden, Lill-Babs torg, Järvsö

After Pride, Torön

Fotoutställning ”Nordisk natur”, Ulrich och Mirjam Wiede, gamla skolan i Björkberg, Ljusdal

Jungfruveckan i Ljusne

Ölruset, Organic Smash, Åsberget, Orbaden

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Konsert med Py Bäckman och Delsbo kyrkokör, Delsbo kyrka

Sommarkväll med Urban Khemi och vänner, Kägelholmens sommarhem, Edsbyn

Vernissage utställning av Chatarina Stangenberg, Langsbo konsthall, Hassela

Konsert med Helena Nordin och Timjan, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden

Musik i sommarkväll med Jennie Eriksson, VokalTrio, Kerstin Stenbeck, Ovanåkers kyrka

Musik i sommarkväll, Hamra kyrka

Sylvia & Christer Byström, Vevlinge strand, Bollnäs

Författaren Roz Aslanian om sitt liv, Sommarhemmet Kvarnudden, Härnebo kvarn

Legendfejden, Råsjövallen, Bergsjö

Vallkonsert med Samantha Ohlanders och Kerstin Sonnbäck, Råbergsvallen

Söndag 7 juli

Delsbostämman, Delsbo forngård

Sommarkafé för barn o unga, Enångers bygdegård

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Rälsbussturer på Dellenbanan, Delsbo station

Järvsö Pride bl a på Karlsgården och Öppen kyrka, Järvsö

Fäbod Pride, fäbodliv om kvinnoliv och maktstrukturer med Cecilia Bruce och Märit Andersson, Svedbovallen, Järvsö

Historier från Hälsingland, berättarkväll, Regnells loge, Västerby, Rengsjö

Jungfruveckan i Ljusne

Orndagen med levande musik m m, Orn, Söderhamns skärgård

Gåbingo, Rönningens bygdegård, Trönö

Kyrkvandring och gudstjänst, Ol-Nils, Hårga, Kilafors

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Prästhelg, Fågelsjö

Frisluftsgudstjänst, gamla skolan i Sandvik

Sommarmässa, Järvsö kyrka

Musik i sommarkväll med Himani Grundström och John Beck, Rosehills, Ljusdal

Söndagsauktion, Stenegård, Järvsö

Måndag 8 juli

Moläta, Stenegård, Järvsö

Sommargympa med Friskis&Svettis, Borgarparken, Hudiksvall

Kan själv - fäbodslöjd för hela familjen, Svedbovallen, Järvsö

Spelkväll med Söderhamns spelmansgille, hembygdsgården, Söderala

Kyrkbåtsrodd, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Allsång, Bjuråkers forngård

Bondemåndag, följ med bonden och lär mer om djur, Ystegårn, Forsa

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Öppet hus/prova på i smedjan, Kungsgården, Norrala

Öppet hus, Mo bygdegård, Söderhamn

Konsert med kammarkören Wyzszombranski chor kameralny, Norrbo kyrka

Bygdevandring med Enångers hembygdsförening till Kolarkojan i Sättra, samling Coop-parkeringen, Enånger

Musik i sommarkväll, MiR-kören, Birgitta Henriksson och Anneli Aspengren Sköld, Ramsjö kyrka

Danslek för barn 4-6 år, Stenegård, Järvsö

Tisdag 9 juli

Musikkväll, Sävtorpet, Ol-Nils, Hårga, Kilafors

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Österdagarna, guidning i Fiskarestan Öster, Fiskaremuseet Gäddan, Söderhamn

Skärgårdstur med M/S Hulda, Hudiksvalls hamn

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Sommarmarknad med kolbulleafton, Byagården, Runemo

Danslek för barn 4-6 år, Stenegård, Järvsö

Musik i sommarkväll med Ida Rissanen och Martin Krantz, Hölicks kapell, Hudiksvall

Barnens Fränö, Forsa forngård, Fränö

Folkmusik, Bergviks kyrka

Onsdag 10 juli

Konsert, Zander Nord, Träslottet, Arbrå

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Sotarafton med Bröderna Bertilsson, Byagården, Gäddvik, Alfta

Bilbingo, Bergsjöparken, Bergsjö

Rôckstûggefôlket visar hantverk, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö

Österdagarna, guidning i Fiskarestan Öster, Fiskaremuseet Gäddan, Söderhamn

Upptäck fäbodlivet, för barnfamiljer, Svedbovallen, Järvsö

Slöjdare i arbete, Kvâr-Eriks gårdstun, Vallsta

Allsång utomhus vid Kvâr-Eriks, Vallsta

Konsert med Kajsa Proos, Lydia Stålberg och Mimmi Ingelman Åslund, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden

Trivseldag med musik i Finneby skola, Ramsjö

Musik i sommarkväll med Birgitta Henriksson, Ljusdals kyrka

Lunchyoga, Bjuråkers forngård

Orgelkonsert, Norrala kyrka

Torsdag 11 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Auktionssommar gästar Fränö, Forsa

Servering, på Bergsjö hembygdsgård

"Laget vs jaget", föredrag med Magnus Swartling, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden

Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns museum

Österdagarna, guidning i Fiskarestan Öster, Fiskaremuseet Gäddan, Söderhamn

Sotarafton, Grängsbo bygdegård

Visning av hälsingegården i Sörböle, Mo, Söderhamn

Barndag med lek och hantverk, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö

Kolbullekväll, Arnögården, Arnöviken

Korgstämma, Stenegård, Järvsö

Konsert med Claes Janson och The Three Sounds, Träkyrkan, Vevlinge strand, Bollnäs

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Polskecirkus, gammeldans på logen med Jonsonlinjen, Västerby, Rengsjö

Pärgröt & Fläsk m jazztrio, Harsagården, Järvsö

Historier från Hälsingland, berättarvandring upp på Hårgaberget

Kvällsmjölkning - familjeaktivitet, Svedbovallen, Järvsö

Dans- och musikkafé, Anders-Pers dansbana, Järvsö

Dagstur i egen bil till Ställstensgruvan och Kvarnberg, samling vid Ica i Los, arr Finnmarkens historiegrupp

Musikkväll, Magnus kök på Borka brygga

Drive in-bingo, Mohed, Söderala

Musikkväll med Gunilla Öberg och Kristofer Sundman, Jättendals hembygdsgård

Fredag 12 juli

Korgstämma, Stenegård, Järvsö

Folkmusik med Carr & Roswall, Kallmyrs godtemplarhus, Ljusdal

Sommarbuffé med quiz, Växbo krog

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Utställning av Chatarina Stangenberg, Langsbo konsthall, Hassela

Utflyktsrodd med Woxsjöns kyrkbåtsroddare, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Lördag 13 juli

Hälsingehambon, start i Hårga, Bollnäs, mål i Järvsö

Hälsingehambons final med dans, Stenegård

Fotoutställning ”Nordisk natur”, Ulrich och Mirjam Wiede, gamla skolan i Björkberg, Ljusdal

Ulaton (triathlon), Ultraton (löpartävling) samt Kulaton, Hagaborg, Undersvik

Korgstämma, Stenegård, Järvsö

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Hantverksutställning, Vedmyra, Delsbo

Utställning av Chatarina Stangenberg, Langsbo konsthall, Hassela

Färilaveckan med bland annat forbondetåg genom byn och Lions dag i Färebyparken

Utställning av slöjd och hantverk, Kyrkstallarna, Färila

Kirre och kattugglan, sagostund och fotoäventyr för barn 4–7 år, anmälan krävs, Västerby, Rengsjö

Jordgubbsloppet, Fröstunaskolan, Jättendal

Loosveckan, hantverksdag och dans vid Gammelgården i Fågelsjö

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Musik i sommarkväll med Elfridakvartetten, Alfta kyrka

Musikkväll med "Branog", Vevlinge strand, Bollnäs

Sångarglädje med Per Harling, Sommarhemmet Kvarnudden, Härnebo kvarn

Konsert, M.I.D, Träslottet, Arbrå

Mössöns visfestival, scenen vid Bystugan, Mössön

Prova inomhusklättring, fm för barn 7-10 år och em för barn 10-15 år, Räddningstjänstens motionshall, Hudiksvall

Söndag 14 juli

Hantverksutställning, Vedmyra, Delsbo

Gåbingo, Rönningens bygdegård, Trönö

Söndagsauktion, Stenegård, Järvsö

Sommarkafé för barn o unga, Enångers bygdegård

Auktionssommar gästar Stenegård, Järvsö

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Färilaveckan med bl a friluftsgudstjänst i Ranvall

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Utställning av slöjd och hantverk, Kyrkstallarna, Färila

Gudstjänst, Jättendals hembygdsgård

Rengsjöfesten med Hilding Mickelsson-tema, Västerby, Rengsjö

Dräktstämma, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö

Loosveckan, sommarmarknad på Nickelvallen

Kvinnornas rike, guidad tidsresa om fäbodliv, Svedbovallen, Järvsö

Utställning av Chatarina Stangenberg, Langsbo konsthall, Hassela

Sommarmässa, Järvsö kyrka

Gudstjänst, Ramsjö hembygdsgård

Prästhelg, Hästberg

Friluftsgudstjänst, Ranvall

KOM-kören underhåller, Åsvedens bönhus, Hällbo

Måndag 15 juli

Färilaveckan med bl a Barnens dag på Färila IP och allsång i Elimkyrkan, Färila

Stund i paradiset med film och musik, Ängratörn

Sommargympa med Friskis&Svettis, Borgarparken, Hudiksvall

Öppet hus/prova på i smedjan, Kungsgården, Norrala

Hantverksutställning, Vedmyra, Delsbo

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Spelkväll med Söderhamns spelmansgille, hembygdsgården, Söderala

Kyrkbåtsrodd, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Utställning av slöjd och hantverk, Kyrkstallarna, Färila

Öppet hus, Mo bygdegård, Söderhamn

Allsång, Bjuråkers forngård

Bondemåndag, följ med bonden och lär mer om djur, Ystegårn, Forsa

Historier från Hälsingland, berättarkväll på Lundbergs hälsingegård, Los

Loosveckan, vandring Hamra nationalpark

Kan själv - fäbodslöjd för hela familjen, Svedbovallen, Järvsö

Skogens dag, bilutflykt till fäbodarna på Skogen, bl a Hästberg, Fluren, Sidskogen och Svedjebovallen

Bygdevandring med Enångers hembygdsförening till Vedmoraklappern, samling Coop-parkeringen, Enånger

Lunchmusik och guidning av kyrkan, Färila kyrka

Tisdag 16 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Loosveckan, Grufvans och brynsågens dag, Loos koboltgruva

Skärgårdstur med M/S Hulda, Hudiksvalls hamn

Hantverksutställning, Vedmyra, Delsbo

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Färilaveckan med bl a countrykonsert i Färila kyrka

Stocksbo-dag med bl a visning av museikraftverket, ankrace och traktor och vagn-tur

Utställning av slöjd och hantverk, Kyrkstallarna, Färila

Kolbulleafton, Byagården, Runemo

Den svenska proggen, storytelling, livedokumentär, musik, Sörfjärdens kulturkapell, Gnarpsbaden

Musik i sommarkväll med Thomas von Wachenfeldt och Joel Sundkvist, Hälsingtuna kyrka

Orienteringsskola för barn 6-15 år, anmäl på hudiksvallsok.se, Hudiksvall

Onsdag 17 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Bilbingo, Bergsjöparken, Bergsjö

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Loosveckan, Stora badardagen vid Dåasen, tipsrunda och kyrkdeckare vid Los kyrka

Musik i sommarkväll, Los kyrka

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Hantverksutställning, Vedmyra, Delsbo

Rôckstûggefôlket visar hantverk, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö

Färilaveckan med bl a lunchmusik i Färila kyrka och allsång på hembygdsgården

Fiskets dag, Skålsjön, Färila

Slöjdare i arbete, Kvâr-Eriks gårdstun, Vallsta

Upptäck fäbodlivet, för barnfamiljer, Svedbovallen, Järvsö

Utställning av slöjd och hantverk, Kyrkstallarna, Färila

Sotarafton med Fyra lekare och herr Larsen, Byagården, Gäddvik, Alfta

Läsarsånger utomhus vid Kvâr-Eriks, Vallsta

Valla wellness, hembygdsgården, Färila

Konsert med Vega & Nika, Delsbo kyrka

Sommarkväll med Magnus Ädel med familj, Kägelholmens sommarhem, Edsbyn

Samernas Hälsingland, föredrag av Jerker Bexelius, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden

Yoga med livemusik, Bjuråkers forngård

Konsert m Jennifer Larsson och Ewa Monikander, Trönö kyrka

Siri Jenrkrok och Tobias tolkar filmmusik, Sandarne kyrka

Torsdag 18 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Visning av hälsingegården i Sörböle, Mo, Söderhamn

Skärgårdstur med M/S Hulda, Hudiksvalls hamn

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Färilaveckan med bl a lunchmusik i Färila kyrka

Servering, Bergsjö hembygdsgård

Loosveckan, sommarpyssel för familjen i Los församlingsgård, vandring från Ryggskog till Voxnan (föranmälan krävs), utflykt med bil till bl a Bygget och Risåsvallen från ICA i Los

Barndag med lek och hantverk, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö

Utställning av slöjd och hantverk, Kyrkstallarna, Färila

Sotarafton, Grängsbo bygdegård

Hantverksutställning, Vedmyra, Delsbo

Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns museum

Spelkväll, Bjuråkers forngård

Pärgröt & Fläsk m Historier från Hälsingland, berättarkväll, Harsagården, Järvsö

Öppen gård med tipsrunda, ponnyridning, mjölkning, fika m m, Vallens gård mellan Färila och Ljusdal

Neil Youngs shaky life, en musikalisk och visuell berättelse, Sörfjärdens kulturkapell, Gnarpsbaden

Kvällsmjölkning - familjeaktivitet, Svedbovallen, Järvsö

Musikkväll, Magnus kök på Borka brygga

Drive in-bingo, Mohed, Söderala

Valla insight, hembygdsgården, Färila

Jazzkväll, Helsinge Jazz Quartet, Vevlinge strand, Bollnäs

Trogstaloppet, Trogsta

Lunchyoga, Bjuråkers forngård

Fredag 19 juli

Brännbollsyran, Långnäs f d brännbollsplan samt Kolgårn, Bollnäs

Färilaveckan med bl a marknadsmässa vid Färila kyrka och lunchmusik i Färila kyrka

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Utställning av slöjd och hantverk, Kyrkstallarna, Färila

Loosveckan, Lotta-bodens och Röda korsets dag, Los

Utflyktsrodd med Woxsjöns kyrkbåtsroddare, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Matmarknad och Gästernas afton, Bjuråkers forngård

Hantverksutställning, Vedmyra, Delsbo

Sommarbuffé med quiz, Växbo krog

Utställning av Chatarina Stangenberg, Langsbo konsthall, Hassela

Bymella, Utomherten

Sommarpyssel för hela familjen, Klockaregården, Färila

Gårdsauktion, Nylandet, Södra Veckebo

Konsert med Lars Bygdén med band, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden

Food truck-festival, Folkets park, Bollnäs

Lördag 20 juli

Brännbollsyran, Långnäs f d brännbollsplan samt Kolgårn, Bollnäs

Fotoutställning ”Nordisk natur”, Ulrich och Mirjam Wiede, gamla skolan i Björkberg, Ljusdal

Färilaveckan med bl a karneval, marknadsmässa vid Färila skola, Gôrdôppa på Revylokalen, Årets match på Movallen, Föne

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Hantverksutställning, Vedmyra, Delsbo

Mjölkens dag, Lantbruksmuseet, Knutslunda, Delsbo

Musikkväll med Dimitri & Natasha Leptev, David Duveskog, Vevlinge strand, Bollnäs

Utställning av slöjd och hantverk, Kyrkstallarna, Färila

Bouletävling, Svabensverk

Utställning av Chatarina Stangenberg, Langsbo konsthall, Hassela

Loosveckan, Björnens familjedag i Hamra

Kolbulleafton, Koldemoåsen

Food truck-festival, Folkets park, Bollnäs

Finnskogsträff, Katrinebergs bygdegård, Katrineberg

Bymella, Höstbodarna – kolbulle och kafé, Byss-Olles museum med fotoutställning i Belsbo

Kvällsmjölkning - familjeaktivitet, Svedbovallen, Järvsö

Sand i brallan, beachvolleyturnering, Minnes strand, Järvsö

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Jazz i folkton - Kristofer Sundman trio, Bjuråkers kyrka

Musik i sommarkväll med Mats Siggstedt och Peter Vosveld, Ovanåkers kyrka

Elise Hovanta om pilgrimsleden från Åbo domkyrka till Trondheim, Sommarhemmet Kvarnudden, Härnebo kvarn

Söndag 21 juli

Rälsbussturer på Dellenbanan, Delsbo station

Sommarkafé för barn o unga, Enångers bygdegård

Söndagsauktion, Stenegård, Järvsö

Bjuråkersstämman, Bjuråkers forngård

Gåbingo, Rönningens bygdegård, Trönö

Arnödagarna med utställning, loppis, museum och fika, Arnögården, Arnöviken

Sommargudstjänst på logen, Berga brystuga, Söderala

Drop in-qigong, Kulturkossan, Järvsö

Bymella, Gårdstunet med öppen trädgård och Utigårds lantbruk

Loosvecka med hembygdsfest på Gammeltomten

Utställning av Chatarina Stangenberg, Langsbo konsthall, Hassela

Kvällsmjölkning - familjeaktivitet, Svedbovallen, Järvsö

Kvinnornas rike, guidad tidsresa om fäbodliv, Svedbovallen, Järvsö

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Historier från Hälsingland, sägenvandring upp på Blacksåsberget

Vi ses igen - samtal om biologin efter branden, musik, Kojbyn, Lassekrog

Jubileumsgudstjänst, Los kyrka

Sommarmässa, Järvsö kyrka

Mässa, minneslunden i Ljusdal

Sommargudstjänst på logen, Berga brystuga, Söderala

Måndag 22 juli

Kyrkbåtsrodd, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Allsång, Bjuråkers forngård

Kan själv - fäbodslöjd för hela familjen, Svedbovallen, Järvsö

Öppet hus, Mo bygdegård, Söderhamn

Smekväll i Smedjan, Söderhamns spelmanslag underhåller, Kungsgården, Norrala

Hällberget, utställning av Britt-Marie Frisk och Emelie Frisk, Logen, Stenegård, Järvsö

Bymella, Utomherten

Berättarkväll, om dräktplagg från Järvsö, Svensbyggningen, hembygdsgården, Järvsö

Sommargympa med Friskis&Svettis, Borgarparken, Hudiksvall

Bondemåndag, följ med bonden och lär mer om djur, Ystegårn, Forsa

Bygdevandring med Enångers hembygdsförening till Våtnäs fiskeläge, samling Coop-parkeringen, Enånger

Danslek för barn 4-6 år, Stenegård, Järvsö

Sommar med häst, för barn 8-15 år, Delsbo kör- och ridsällskap

FolkUngar, workshop för barn 5-12 år, Bergsjöparkens rotunda

Tisdag 23 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Skärgårdstur med M/S Hulda, Hudiksvalls hamn

Danslek för barn 4-6 år, Stenegård, Järvsö

Kolbulleafton, Byagården, Runemo

Hällberget, utställning av Britt-Marie Frisk och Emelie Frisk, Logen, Stenegård, Järvsö

Historier från Hälsingland, berättarkväll, Strömbacka brukscafé

Sommar med häst, för barn 8-15 år, Delsbo kör- och ridsällskap

Bymella, Utomherten

Sommarkväll på logen med Joel Nyman och Bengt Andersson, Berga brystuga, Söderala

Musik i sommarkväll med Karin Regnander, Kajsa Lindvall och Elin Svensson, Rogsta kyrka, Hudiksvall

Musikläger för barn 6-12, Revylokalen, Färila

Den magiska stormflöjten, musikföreställning, Färila revyn

Konsert Martina Sahlin och Jonas Eklund, Söderala kyrka

FolkUngar, workshop för barn 5-12 år, Revylokalen, Färila

Onsdag 24 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Bilbingo, Bergsjöparken, Bergsjö

Hällberget, utställning av Britt-Marie Frisk och Emelie Frisk, Logen, Stenegård, Järvsö

Sotarafton med Vanja med Bollnäsbygdens durspelare, Byagården, Gäddvik, Alfta

Sommar med häst, för barn 8-15 år, Delsbo kör- och ridsällskap

Bymella, guidning vid Pankfors, visor och mat i rökstugan och Norrgårn i Locksjön, Open stage, Hå ordenshus

Rôckstûggefôlket visar hantverk, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö

Upptäck fäbodlivet, för barnfamiljer, Svedbovallen, Järvsö

Slöjdare i arbete, Kvâr-Eriks gårdstun, Vallsta

Bondbarock och Gustavianism i Gnarp med Thomas von Wachenfeldt, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden

Visning av Järvsö kyrka och gamla prästgården, Järvsö

Konsert, Fågelsjö kapell

Siri Jenrkrok och Tobias Rehnman tolkar filmmusik, Norrala kyrka

FolkUngar, workshop för barn 5-12 år, Gästgivars, vallsta

Torsdag 25 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns museum

Sotarafton, Grängsbo bygdegård

Barndag med lek och hantverk, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö

Servering, på Bergsjö hembygdsgård

Hällberget, utställning av Britt-Marie Frisk och Emelie Frisk, Logen, Stenegård, Järvsö

Gammaldags kafferep med föreläsning, Ol-Nils, Hårga, Kilafors

Bymella med fotoutställning av per Lindberg på Åsvedens bönhus, Historier från Hälsingland på Hå Ordenshus

Kvällsmjölkning - familjeaktivitet, Svedbovallen, Järvsö

Dagstur i egen bil till Godberget, Gröningsåsen och Öjingsvallen, samling i Rullbo vid vägen mot Ängersjö, arr Finnmarkens historiegrupp

Musikkväll, Magnus kök på Borka brygga

Drive in-bingo, Mohed, Söderala

Visning av hälsingegården i Sörböle, Mo, Söderhamn

Jazzkväll, Kari Sjöstrand, Vevlinge strand, Bollnäs

Konsert med The State of Four, Westlunds Håkanbo, Holmsveden

Musik med Janne Krantz, Jättendals hembygdsgård

Gårdsmarknad, Bokhandlargränd 1-4, Ljusdal

Six Voices, Delsbo kyrka

Fredag 26 juli

Sommarbuffé med quiz, Växbo krog

Våsbodagen, Våsbo fäbodar, Edsbyn

Hällberget, utställning av Britt-Marie Frisk och Emelie Frisk, Logen, Stenegård, Järvsö

Kosafari med fölmys, föranmälan krävs, Långhed, Silfors

Bymella, Utomherten

Gårdsmarknad, Bokhandlargränd 1-4, Ljusdal

Trönö stumfilmsfestival, Trönö bio

Utställning av Chatarina Stangenberg, Langsbo konsthall, Hassela

Utflyktsrodd med Woxsjöns kyrkbåtsroddare, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Bergviksmarknaden, Bergvik

Persmässan, hembygdsgården Mårtes, Edsbyn

Lördag 27 juli

Bockruset, äventyrslopp för vuxna, killingruset för barn, Skog 100, Delsbo

Skärgårdscruising, Söderhamn

Hällberget, utställning av Britt-Marie Frisk och Emelie Frisk, Logen, Stenegård, Järvsö

Skärgårdscruising ombord på båten Hulda, Söderhamn

Fotoutställning ”Nordisk natur”, Ulrich och Mirjam Wiede, gamla skolan i Björkberg, Ljusdal

Hasselabadets 50-jubileum med konstsim, discobad och lekar, Hassela äventyrsland

Bymella med Bymella-loppet mellan Skajet och Stenvallen

Slåttermorgon, Andersvallen, Hästberg, Järvsö

Slåtterdag, Fjället i Sanna, Järvsö

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Brännbollsturnering, Korskrogens IP

Allsångskväll med Cafégänget, Vevlinge strand, Bollnäs

Konsert med Ömsom, Strömbacka Brukscafé

Sommarkväll med Sven-Olov Jernberg, Kägelholmens sommarhem, Edsbyn

Utställning av Chatarina Stangenberg, Langsbo konsthall, Hassela

Familjekonsert med Johan Renman, Jonny Svanberg och Björn Wiksten, Alfta kyrka

Gårdsmarknad, Bokhandlargränd 1-4, Ljusdal

Bergviksmarknaden, Bergvik

Persmässan, hembygdsgården Mårtes, Edsbyn

Söndag 28 juli

Gåbingo, Rönningens bygdegård, Trönö

Söndagsauktion, Stenegård, Järvsö

Slåtter på Rigberg, slåttergille i Ersk-Matsgården, Hassela skola, Hassela

Hällberget, utställning av Britt-Marie Frisk och Emelie Frisk, Logen, Stenegård, Järvsö

Bymella med Matsas mat på Hå ordenshus parkering, En resa i järnets spår, Delta blues-konsert på Hå ordenshus

Kura skymning med spelmän och allsång, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Kvinnornas rike, guidad tidsresa om fäbodliv, Svedbovallen, Järvsö

Utställning av Chatarina Stangenberg, Langsbo konsthall, Hassela

Sommargudstjänst, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden

Sommarmässa, Järvsö kyrka

Gudstjänst, Valsjön

Bergviksmarknaden, Bergvik

Volasdan, Persmässan, hembygdsgården Mårtes, Edsbyn

Sommarkafé för barn o unga, Enångers bygdegård

Måndag 29 juli

Allsång, Bjuråkers forngård

Kyrkbåtsrodd, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Spelkväll med Söderhamns spelmansgille, hembygdsgården, Söderala

Öppet hus/prova på i smedjan, Kungsgården, Norrala

Öppet hus, Mo bygdegård, Söderhamn

Kan själv - fäbodslöjd för hela familjen, Svedbovallen, Järvsö

Berättarkväll, om kungariket Hälsingland, Svensbyggningen, hembygdsgården, Järvsö

Sommargympa med Friskis&Svettis, Borgarparken, Hudiksvall

Musik i sommarkväll, Anders Toresson och Henrik Engblom, Kårböle stavkyrka

Bondemåndag, följ med bonden och lär mer om djur, Ystegårn, Forsa

En veckas revyläger för barn 9-12, Iggesunds Folkets hus, anmälan krävs

Tisdag 30 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Skärgårdstur med M/S Hulda, Hudiksvalls hamn

Kolbulleafton, Byagården, Runemo

Spelkväll med kolbulle, Åbo dansbana, Delsbo

Musik i sommarkväll med Eriks Psalmkvartett, Hälsingtuna kyrka

Den mörka blomman, Skogs kyrka

Onsdag 31 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby Hälsingegårdar, Rengsjö

Bilbingo, Bergsjöparken, Bergsjö

Sotarafton med läsarsånger, Byagården, Gäddvik, Alfta

Drop in-qigong, Kulturkossan, Järvsö

Rôckstûggefôlket visar hantverk, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö

Upptäck fäbodlivet, för barnfamiljer, Svedbovallen, Järvsö

Slöjdare i arbete, Kvâr-Eriks gårdstun, Vallsta

Dikt o sånt, öppen scen för poesi och berättande, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden

Sommarkul med häst för barn 7-14 år, Hudiksvall rid- och ponnyklubb

►AUGUSTI

Torsdag 1 augusti

Sommarkul med häst för barn 7-14 år, Hudiksvall rid- och ponnyklubb

Musikkväll, Magnus kök på Borka brygga

Spelkväll, Bjuråkers forngård

Slopefest, Alfta bike park, Alfta

Servering, Bergsjö hembygdsgård

Sportjournalisten Mats Strandberg berättar, Bergsjö hembygdsgård

Skärgårdstur med M/S Hulda, Hudiksvalls hamn

Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns museum

Sotarafton, Grängsbo bygdegård

Pärgröt & Fläsk, Harsagården, Järvsö

Kvällsmjölkning - familjeaktivitet, Svedbovallen, Järvsö

Kura skymning, bio på tunet: All jordens fröjd, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö

Drive in-bingo, Mohed, Söderala

Jazzkväll, Belles and Gubbs, Vevlinge strand, Bollnäs

Fredag 2 augusti

Gatukonstfestival, Bagargränd, Ljusdal

Fyrvisning på Storjungfrun med övernattning, Söderhamns skärgård

Sommarbuffé med quiz, Växbo krog

Mat&Malt, Grosshandlaren Hotell&Deli, Söderhamn

Slopefest, Alfta bike park, Alfta

Sommarkul med häst för barn 7-14 år, Hudiksvall rid- och ponnyklubb

Lördag 3 augusti

Mat&Malt, Grosshandlaren Hotell&Deli, Söderhamn

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Konstrundan, på 14 platser i Ovanåkers kommun

Sommarkväll med sång och musik, Kägelholmens sommarhem, Edsbyn

Hälsingegårdarstafetten, löpartävling, start i Alfta, mål i Edsbyn

Stormässan, Forsparken, Alfta

Marknad med mat och hantverk, Svabensverks herrgård

Karnevalståg, Alfta

Gatukonstfestival, Bagargränd, Ljusdal

Fotoutställning ”Nordisk natur”, Ulrich och Mirjam Wiede, gamla skolan i Björkberg, Ljusdal

Öppet hus i konstnär Erik Olof Wiklunds studio, Långgatan 62, Alfta

Musik i sommarkväll med Martina Sahlin och Jonas Eklund, Ovanåkers kyrka

"Knappen och Frugan", Vevlinge strand, Bollnäs

Bergsjödagen med handel, musik och Råsjöstafetten, Bergsjö

Söndag 4 augusti

Gatukonstfestival, Bagargränd, Ljusdal

Konstrundan, på 14 platser i Ovanåkers kommun

Mat&Malt, Grosshandlaren Hotell&Deli, Söderhamn

Rälsbussturer på Dellenbanan, Delsbo station

Hembygdsgårdarnas dag, öppet hus m servering, barnaktiviteter, visning av kläder m m, Hembygdsgården, Norrala

Guidad visning, Harsens fäbodmuseum, Bergmans skojegård, Järvsö

Kvinnornas rike, guidad tidsresa om fäbodliv, Svedbovallen, Järvsö

Friluftsgudstjänst, Järvsö hembygdsgård

Öppet hus i konstnär Erik Olof Wiklunds studio, Långgatan 62, Alfta

Dagstur i egen bil till bl a Myggsjö, Ämåsjön, Rosentorp, samling Ica i Los, arr Finnmarkens historiegrupp

Hembygdsfest och spelmansstämma, Hassela hembygdsgård

Konsert med Emma Härdelin och Arne Holmberg, Strömbacka kapell

Sommarkafé för barn o unga, Enångers bygdegård

Söndagsauktion, Stenegård, Järvsö

Måndag 5 augusti

Kyrkbåtsrodd, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

Sommargympa med Friskis&Svettis, Borgarparken, Hudiksvall

Bondemåndag, följ med bonden och lär mer om djur, Ystegårn, Forsa

Spelkväll med Söderhamns spelmansgille, hembygdsgården, Söderala

Öppet hus/prova på i smedjan, Kungsgården, Norrala

Öppet hus, Mo bygdegård, Söderhamn

Allsång med Lattas döttrar (Lina & Hanna Hedlund), Ol-Nils, Hårga, Kilafors

Linveckan, Bollnäs/Voxnadalens hemslöjdsförening

Sommarlovskör för söderhamnsbarn 6-13 år, Trönö församlingshem

Testa dressin, minigolf, lek med tåg, Delsbo station

Tisdag 6 augusti

Kolbulleafton, Byagården, Runemo

Testa dressin, minigolf, lek med tåg, Delsbo station

Sotarkväll, Arnögården, Arnöviken

Sommarlovskör för söderhamnsbarn 6-13 år, Trönö församlingshem

Musik i sommarkväll med Emma Härdelin och arne Holmberg, Hölicks kapell, Hudiksvall

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

Linveckan, Bollnäs/Voxnadalens hemslöjdsförening

Teckna, tänk och fika, för barn och unga, kring boken Sommarboken, Sörforsa bibliotek

Onsdag 7 augusti

Bilbingo, Bergsjöparken, Bergsjö

Testa dressin, minigolf, lek med tåg, Delsbo station

Sommarlovskör för söderhamnsbarn 6-13 år, Trönö församlingshem

Upptäck fäbodlivet, för barnfamiljer, Svedbovallen, Järvsö

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

Linveckan, Bollnäs/Voxnadalens hemslöjdsförening

Kyrkogårdsvandring med Lars Östberg, Bergsjö kyrkogård

Konsert med Käcken & Garefors, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden

Musik i sommarkväll med Zandra och Emil Ernebro

Torsdag 8 augusti

Stadsvandring genom Söderhamns äldsta delar, samling Söderhamns museum

Sommarlovskör för söderhamnsbarn 6-13 år, Trönö församlingshem

Pärgröt & Fläsk m Pelle Frem & Co, Roland N, Harsagården, Järvsö

Stickcafé på Lilla härbret, Sven-Pettersgården, Trönbyn, Söderhamn

Musikkväll, Magnus kök på Borka brygga

Jazzkväll, Brazil, Vevlinge strand, Bollnäs

Testa dressin, minigolf, lek med tåg, Delsbo station

Drive in-bingo, Mohed, Söderala

Servering, Bergsjö hembygdsgård

Linveckan, Bollnäs/Voxnadalens hemslöjdsförening

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

Spelkväll, Jättendals hembygdsgård

Fredag 9 augusti

Sommarbuffé med quiz, Växbo krog

Testa dressin, minigolf, lek med tåg, Delsbo station

Drop in-qigong, Kulturkossan, Järvsö

Sommarkul med häst för barn 7-14 år, Hudiksvall rid- och ponnyklubb

Linveckan, Bollnäs/Voxnadalens hemslöjdsförening

Sommarlovskör och konsert för söderhamnsbarn 6-13 år, Trönö kyrka

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

Lördag 10 augusti

Delsbostintans dag, Delsbo torg

Fotoutställning ”Nordisk natur”, Ulrich och Mirjam Wiede, gamla skolan i Björkberg, Ljusdal

Järvsö gårdstramp, Järvsö

Linveckan, Bollnäs/Voxnadalens hemslöjdsförening

100-årskalas för Forsa IF med poolspel, underhållning och dans till Eloge, Åkernäsparken, Forsa

Sommarkväll med Emilia Lindberg, Kägelholmens sommarhem, Edsbyn

Grängen runt, cykeltävling, start Paviljongen, Viksjöfors

Konsert i sommarkväll med Hannah Körner, Karin Mobacke, Vilma Skäryd, Pernilla & Peter Vosveld, Alfta kyrka

Sångkväll med Bertling-Önneby, Vevlinge strand, Bollnäs

Söndag 11 augusti

Kolbullekväll med underhållning, Bergviks industrimuseum, Bergvik

Sommarkafé för barn o unga, Enångers bygdegård

Säsongsavslut, Svedbovallen

Liv-Antesträffen med Järvsö spelmanslag och vänner, Boda, Järvsö

Linveckan, Bollnäs/Voxnadalens hemslöjdsförening

Sommarmässa, Järvsö kyrka

Ängsslåtter, Vittsjön

Söndagsauktion, Stenegård, Järvsö

Öppen scen med Skrivare i Hälsingland, Källvik, Söderhamn

Måndag 12 augusti

Fotbollskul för barn 7–12, ingen anmälan behövs, Solrosens konstgräsplan, Bollnäs

Sommargympa med Friskis&Svettis, Borgarparken, Hudiksvall

Testa dressin, minigolf, lek med tåg, Delsbo station

Kyrkbåtsrodd, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Spelkväll med Söderhamns spelmansgille, hembygdsgården, Söderala

Öppet hus, Mo bygdegård, Söderhamn

Bondemåndag, följ med bonden och lär mer om djur, Ystegårn, Forsa

Musikkväll med Fem över tolv, sotare och kolbullar, Vildmarksbyn, Ångersjön, Enånger

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

En veckas revyläger för barn 13-16, Iggesunds Folkets hus, anmälan krävs

Dagläger med hästskoj, Gnarps ridklubb

Tisdag 13 augusti

Fotbollskul för barn 7–12, ingen anmälan behövs, Solrosens konstgräsplan, Bollnäs

Sommarkväll på logen, historiker och projektledare berättar om pilgrimsleden mot Nidaros, Berga brystuga, Söderala

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

Testa dressin, minigolf, lek med tåg, Delsbo station

Bokprat, boktips och fika för barn 8-12 år, Iggesunds bibliotek

Dagläger med hästskoj, Gnarps ridklubb

Onsdag 14 augusti

Fotbollskul för barn 7–12, ingen anmälan behövs, Solrosens konstgräsplan, Bollnäs

Bilbingo, Bergsjöparken, Bergsjö

Bokprat, boktips och fika för barn 6-10 år, Enångers bibliotek

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

Byvandring, Näset, arr Mo hembygdsförening

Testa dressin, minigolf, lek med tåg, Delsbo station

Dagläger med hästskoj, Gnarps ridklubb

Torsdag 15 augusti

Fotbollskul för barn 7–12, ingen anmälan behövs, Solrosens konstgräsplan, Bollnäs

Spelkväll, Bjuråkers forngård

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

Testa dressin, minigolf, lek med tåg, Delsbo station

Drive in-bingo, Mohed, Söderala

Jazzkväll, Frank Larsen, Vevlinge strand, Bollnäs

Dagläger med hästskoj, Gnarps ridklubb

Fredag 16 augusti

Invigning av landsbygdsdagen, Trönö kyrka

Cirkusverkstad, Björkparken, Delsbo

Testa dressin, minigolf, lek med tåg, Delsbo station

Dagläger med hästskoj, Gnarps ridklubb

Lördag 17 augusti

Linets dag, världsarvsgården Kristofers, Järvsö

Fotoutställning ”Nordisk natur”, Ulrich och Mirjam Wiede, gamla skolan i Björkberg, Ljusdal

Sommarkonsert med Peter Vosveld, Mattsmyra kapell

Landsbygdsdag med föreläsningar och aktiviteter, IOGT Enighet med flera, Trönö

Skaparverkstad, f d Trönögården, Trönö

Surströmmingsskiva, musik av Bertil Lind, Vevlinge strand, Bollnäs

Konsert med Monica Törnell, Trönö kyrka

Delsbo höstkalas med karuseller, musik, knallar & dans, Delsbo idrottsplats

Söndag 18 augusti

Trädgårdsgudstjänst, Stenegård, Järvsö

Tolle Munter & Irma Elsa Ronnero, Akapulco, Vevlinge strand, Bollnäs

Söndagsauktion, Stenegård, Järvsö

Måndag 19 augusti

Kyrkbåtsrodd, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Öppet hus, Mo bygdegård, Söderhamn

Pride-veckan, Hudiksvall

Tisdag 20 augusti

Pride-veckan, Hudiksvall

Onsdag 21 augusti

Pride-veckan, Hudiksvall

Musik i sommarkväll, avskedskonsert för Nicola Guercini, Ljusdals kyrka

Torsdag 22 augusti

Pride-veckan, Hudiksvall

Polskecirkus, gammeldans på logen med Jonsonlinjen, Västerby, Rengsjö

Drive in-bingo, Mohed, Söderala

Spelkväll, Jättendals hembygdsgård

Fredag 23 augusti

Strömmingsleken, Stadsparken och Busstorget, Söderhamn

Pride-veckan, Hudiksvall

Drop in-qigong, Kulturkossan, Järvsö

Lördag 24 augusti

Prideparad, Hudiksvall

Fotoutställning ”Nordisk natur”, Ulrich och Mirjam Wiede, gamla skolan i Björkberg, Ljusdal

Surströmmingsskiva, Folkets park, Långnäs, Bollnäs

Alternativmässa, Kulturhuset, Hudiksvall

Red bull pump track World championship, Järvsö bergscykelpark

Pastoratmässa, Järvsö kyrka

Sommarkonsert, Hamra kyrka

Eva och Lasse Hägglund, Vevlinge strand, Bollnäs

Flottarledens dag, Söräng Staterna

Söndag 25 augusti

Red bull pump track World championship, Järvsö bergscykelpark

Ekumenisk gudstjänst, Segersta hembygdsgård

Ekumenisk gudstjänst, Sturms lägergård, Tallåsen

Stora krämdagen, Åsvedens bönhus, Hällbo

Strömmingsloppet, Strykjärnsparken, Söderhamn

Söndagsauktion, Stenegård, Järvsö

Måndag 26 augusti

Kyrkbåtsrodd, kyrkbåtshamnen Freluga, Bollnäs

Öppet hus, Mo bygdegård, Söderhamn

Torsdag 29 augusti

Spelkväll, Bjuråkers forngård

Drive in-bingo, Mohed, Söderala

Lördag 31 augusti

Veteran- & kuriosamarknad, Sörängs byagård, Bollnäs

Lyskvällsfika och visning av filmen om Skärså från 50-talet, skolan, Skärså, Söderhamn

Lyskväll på många ställen runtom i Hälsingland exempelvis Skärså, Strömsbruk, Dellenbaden, Stenegård

Vattenfestival med drakbåtssprint, Möljen, Hudiksvall

Lions familjedag, Möljen, Hudiksvall

Konsert med Sofia Karlsson, Hälsinglands träteater, Stenegård

Tårt- och kakbuffé, hantverk och musik, Huskölens skola

Heldag om får och ull, slöjd och hållbarhet, Stenegård, Järvsö

Westerndagen, Holmsveden

►ÖPPET HELA SOMMAREN

Kustslöjdarna, Ljusne hytta, hantverksutställning, öppet alla dagar 29/6-4/8, tisdagsspecial alla tisdagar med inbjudna mathantverkare, Per Örn smider i smedjan varje lördag, även hyttmuséet med fotoutställning öppet dagligen.

Bjuråkers forngård, guidning av gårdar förbokas, barnlekplats och servering som håller öppet midsommarhelgen, dagligen 1/7-11/8, därefter helger i augusti.

Kyrkbåtsrodd på Dellensjöarna med Dellenbygdens kyrkbåtsroddare, onsdagar t o m 28/8 förutom vecka 30, utgår från Dellenbaden, Norrbo.

Mulle Meck, öppet alla dagar utom söndagar, Käppuddsgatan, Hudiksvall.

Bilbingo, alla tisdagar hela sommaren, Arbrå Idrottsplats.

Nuckebo Farm & Form, Snäre, Ljusdal, sommarkafé på gård med butik och aktiviteter för barn, öppet tor-sön jun-31 aug.

Bläckhornet Axmarbruk, konst- och hantverks/slöjdutställning, öppet dagligen 29/6-18/8.

Halls gård, Hassela, guidade rid- och körturer, möjligt att boka visning av 1600-talshuset med bakstuga och gårdssnickeri.

Konst i byn- bybor och inbjudna konstnärer smyckar Svabensverk, 21/6–31/8, Kolhusudden, Svabensverk.

Retreat med vandring och spa, Bergaliv, Orbaden, Vallsta

Konstutställning med Mikael Rydh, Erik-Anders-gården, Söderala, öppet 26/6-14/7.

Sommarsalong – konstutställning, Konstkraft, Ljusne, öppet 23/6-20/7.

Sommarkafé och fotoutställning av Anita Östlund, öppet varje lör och sön 29/6-4/8, Bergviks industrimuseum, Bergvik

Mårten Andersson, minnesutställning, 29/6–10/8, Bollnäs museum & Konsthall

Sommaröppet 24/6-4/8 med kafé, konstutställning Växlingar av Hilding Mickelsson och Johanna Syrén på Västerby 9-20/7 i Norrgården, visningar tis-tor 2–31/7, Västerby hälsingegårdar, Rengsjö

Utställning Växlingar Hilding Mickelsson och Johanna Syrén 6/6-3/7, Kulturkossan, Stenegård, Järvsö

Järvzoo, öppet varje dag

Ersk-Matsgården, Hassela, öppet tor-sön 23/6-4/8 med vattenverk och guidning varje lör och sön.

Träslottet, Arbrå, öppet dagligen, barnlekplats och servering

Lokomotiv Bollnäs sommargalleri, öppet alla dagar fram till den 24 augusti: 10 juni-20 juli: Anna Alverhag, Oskar Belin och Björn Liljegrääs, Andreas Eklind, Mattias Olsson, Ma Lou Skoglund 22 juli-12 aug: Ylva Bomark, Hilding Mickelson och Johanna Syrén, Åke Robertsson, Anna Wrigstad Östberg, Marcus Karlberg, 24/7 Kirre och kattugglan - sagostund och fotoäventyr för barn 4-7 år, 24 augusti säsongsavslut med finissage och boksläpp, Kronans hus, Träslottet, Arbrå

Trädgårdskafé på Lilla häbret, Sven-Pettersgården, Trönbyn, Söderhamn, öppet lör-sön 22/6-25/8.

Trolska skogen, öppet alla dagar 23/6-18/8.

Djurskyddet Bill & Bulls, katthem, Bläckhornsv 2-4, Sandarne, öppet hus söndagar.

Bergsjö hembygdsgård, öppet med fika varje torsdag 27/6-1/8.

Galleri Stoorverk, drive in-galleri, Byn 420, Gnarp.

Utställning Lars Sjööblom, Kerstin Sandström, Lena & Linda Art, Lotta Frost, Gunilla Schelin, Mia Gråhammar, Lena Larsson, Mattias Rustan, Barbro Eriksson, Lasse Selander, Hamnmagasinet, Mellanfjärden, utställningen öppen fram till 18/7, hamnmagasinet öppet fram till 25/8.

Dellenbaden med kafé, minigolf, beachvolleyplan, kanot- och kajakuthyrning, öppet alla dagar fram till 11/8.

Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö, öppet alla dagar 29/6-4/8, guidade visningar mån, tis, fre, lör.

Hassela äventyrsland, öppet dagligen fram till 18/8.

Under Loosveckan 13-21/7 har Los bibliotek, hälsingegården Lundbergs öppet, kyrkan håller öppet mån-ons, samt finns det möjlighet att boka byabastun vid Kvarnsjödammen och i Furugården pågår utställning och visning av elevfilmer från Loos skola.

Utställningen Indigo i klädedräkt och inredning, Hälsingegården Karls, Bondarv, Järvsö. öppet alla dagar 29/6-4/8.

Konstutställning, Glashuset, Rosehills, Ljusdal, öppet mån-lör.

Franshammars kraftstation med kafé och loppis, öppet dagligen från 22/6.

Utställning, naturfotografier av Jörgen Karlsson, Los bibliotek öppet tis och tor.

Bildutställning: Ljusneortens affärer, Ljusne bruksmuseum, öppet lör och sön 29/6-7/7, endast lördagar 13/7-31/8.

Jessica Hallbäck, sommarutställning, Söderhamns stadsmuseum, öppnar 28/6, därefter öppet ons-sön fram till 18/8.

Utställning Annika Wessmark, Kåre Henriksson, Broadside, Marika Beutler, Neta Andersson, Olle Brozen, Peter Endahl: vernissage 3/7 med Selma & Gustaf, därefter öppet 4-7/7, 11-14/7. Utställning Woo Bock Lee, Margareta Persson, Victoria Engholm, Broadside, Marika Beutler, Olle Brozen, Peter Endahl: vernissage 17/7 med Brita och Max, därefter öppet 18-21/7, 25-28/7, Galleri Ladan, Ljusdal.

Färila kyrka, fotoutställning, mån-fre 15-26/7.

Kårböle stavkyrka, öppet dagligen.

Tantmuséet i Hovra, öppet dygnet runt.

Vikstenstorpet, Ängratörn, guidning dagligen i juli månad.

Vägkyrka, Kårböle kyrka, öppet dagligen 8-21/7.

Äventyrsminigolf, Blodmyra, Norra Dellen camping.

Fotoutställning Jinger Brenberg, Ol-Anders, Alfta, öppet hela sommaren.

Strömbacka Brukscafé, öppet dagligen 21/6-18/8.

Sommargudstjänster, Kägelholmens somamrhem, Edsbyn, söndagar 23/6-4/8.

Hölick havsresort med spa, bastu och utomhuspool, öppet alla dagar.

Äventyrsgolf, Hölick havsresort, öppet alla dagar.

Konstutställning ”Nostalgi och inte” av Lars Nordin, Kulturkapellet, Sörfjärden, Gnarpsbaden, öppet 6-13/7.

Ljudinstallationen Kommer himlen alltid att vara blå? av konstnären Anna Asplind och kompositören Tomas Björkdal, Mostigshällarna.

Kreativa rummet, Kulturkossan, Stenegård, Järvsö, drop in hela sommaren.

Vevlinge strand camping, Bollnäs, kafé och butik, öppet dagligen.

Sommarcafé, Kårböle bystuga, öppet 8/7-21/7.

Drive in-bingo, Travbanan, Bollnäs, varje söndag hela sommaren.

Häst- och vagnturer, fredagar 28/6-2/8, Varulven - äventyrsvandring dagligen 10/7-27/7, 1 000 år på Stenegård - dramatiserad guidning, dagligen, Stenegård, Järvsö.

Båtar ur Hälsinglands museums samling, Båtmagasinet på Hamngatan, Hudiksvall, öppet mån-fre 24/6-17/8.

Öppen fäbod, guidning och kafé, Krype fäbodvall, Fagervik, Söderhamn, fredagar 28/6-23/8.

J A Jonssons traktormuseum, Kalv Järvsö, öppet dagligen, men säkrast att ta kontakt innan.

Padelspel för barn 6-15 år, Aktivitetsfabriken, Hudiksvall, mån-tor v 25 och v 26, onsdagar v 27-31, mån-ons v 32.

Spontanfotboll för barn 6-15 år, Glysis, Hudiksvall, vardagar 17-20/6 samt 1-26/7.

Sommarspring, onsdagar 19/6-17/7, skidstadion Öster, Hudiksvall.

Läs och måla och dansa utifrån Kitty Crowthers böcker, vardagar v 31-33, Hälsinglands museum, Hudiksvall.

Sommarlovsfotboll för flickor 6-12 år, Håsta, Iggesund, Björkberg och Bromangymnasiet, tre dgr/veckan under juli och augusti. Se teamhudik.se för närmare tider.

Ystegårn med fik och butik, öppet hela sommaren

Sommarsimning för barn och unga, Iggesund badhus v.25-26. Delsbo utomhusbad v.31-32, måndag till torsdag.

Konst i hamn, Movikens hamn, öppet 22/6-1/9.

Med reservation för eventuella ändringar.

