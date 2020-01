Stor glädje efter beskedet – privatperson hittade den försvunne mannen: "Blev höga applåder"

Mannen anmäldes saknad under söndagen men ska ha försvunnit redan vid 16-tiden på lördagen, då han senast var synlig vid sitt boende i Trönö. Efter anmälan sattes stora sökinsatser in och polis tillsammans med Missing people letade längs skogsvägar i närområdet under natten mot måndagen. Även en polishelikopter utrustad med värmekamera hjälpte till i sökandet, men utan att göra några fynd.

– Det är fantastiskt att folk ställer upp. Jag är imponerad att sex frivilliga personer kunde komma på så kort varsel och vara med inatt, säger Jonas Norman, operativ chef på Missing people i Gävleborg.

Efter ett resultatlöst sökande under natten trappades insatserna i Trönö upp under måndagen. Samtidigt som flera polispatruller sökte av vägar och intilliggande lador cirkulerade polishelikoptern över ett större skogsområde. Även hemvärnet sökte längs olika småvägar med både bilar och motorcyklar.

Nya uppgifter pekade på att mannen kunde ha färdats på en cykel i samband med försvinnandet.

Live-TV: Vår reporter på platsen berättar om sökinsatserna som görs, och visar senaste nytt från samlingscentralen för sökandet:

Vid lunchtid upprättades en stab vid bystugan dit Missing people även uppmanade frivilliga att komma för att delta i en andra sökinsats. Ett 15-tal frivilliga slöt upp med både bilar och fyrhjulingar, däribland Marie Sundberg som även var med och sökte under natten.

– Det är självklart att ställa upp och känns jättebra att kunna göra en insats. Det är viktigt att hitta honom, säger hon.

Under måndagseftermiddagen nåddes gruppen av ett glädjande besked. Den försvunne mannen hade hittats vid liv i närheten av Enånger. Vid påträffandet ska mannen ha varit trött men vid god vigör. Att han kunde hittas tackar polisen allmänheten och deras engagemang för.

– Det kom in många tips och det var tack vare ett tips mannen hittades, säger Tobias Alhén vid polisens ledningscentral i Gävleborg.

Missing people hade skickat ut sju sökpatruller när beskedet om att mannen påträffats kom. Efter att det bekräftats att det var den försvunne mannen som hittats 1,7 mil från Trönö kallades samtliga tillbaka till bystugan, där glädjen inte gick att ta miste på.

– Det var höga applåder från både oss och polisen, säger Jonas Norman.

Enligt honom ska det ha varit allmänheten som upptäckte en man som uppträdde förvirrat. När mannen uppgav sitt namn och de kände igen signalementet kontaktades polis som genast begav sig mot Enånger.

– Det känns helt underbart skönt. Det är sådana här utgångar man jobbar för, säger Jonas Norman.