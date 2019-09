Någon har tagit sönder ett lås för att ta sig in på området och sedan har personen brutit sig in via en dörr till ekonomigården. Det ska även ha varit åverkan på en garageport.

Anmälaren har uppgett att det saknas en röjsåg, lövblås, grovdammsugare, batteriladdare och verktyg från lokalerna.

Polisen har ingen misstänkt för brottet.