Stödhandling och hemleveranser – blomsterbutikerna ser en ökning i försäljningen: "Folk vill skicka till nära och kära"

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som har symptom att stanna hemma, och personer i riskgrupp ska begränsa sina nära kontakter.

Det har bidragit till problem för näringslivet, och butiker vittnar om en nedgång i försäljningen.

Men det går inte sämre för alla, några som har sett ett uppsving är två av blomsterbutikerna vi pratat med i Ljusdals kommun.

– Det har absolut skett en ökning av bud, sen vet jag inte hur det blir om man slår ut det med resterande försäljning, säger Josefin Johansson på Syster Theas blommor i Färila.

Vad har ökat?

– Det är antalet hemleveranser som gått upp, en del vill ha blommor hem till sig själva, men det är framför allt de som vill skicka bud till nära och kära som har ökat. Då skickar man blommor när man inte kan hälsa på.

På Syster Theas blommor erbjöd de hemleverans redan innan coronapandemin, men har nu fri utkörning på byn. Utöver det har man skapat en möjlighet att betala utomhus, eller betala innan man hämtat varorna, så ställs de ut.

– Jag skulle vilja skicka en kärlekshälsning till alla i Färila. Folk kommer in extra bara för att stödhandla så att vi ska kunna finnas kvar, och vi märker en positiv respons från alla som vill stötta oss. Det känns jättebra i dessa tider.

På Rosehills blommor i Ljusdal märker man också av ett extra stöd från kunderna.

– Ja men det är så gulligt, man har märkt att folk har kommit in och stödhandlat. Lite extra var det när en person kom in och tydligt uttryckte att den inte behövde något just nu, men ville stötta och köpa ett presentkort istället. Allt för att den kände att vi behövde lite extra nu, berättar Karin Berg.

Har ni märkt någon förändring i försäljningen?

– Den har ökat på alla fronter. Vi har mycket mer bud än vanligtvis, folk vill skicka till nära och kära, eller så vill man ha hemleverans till sig själv för att man inte går ut. Sen har vi märkt att folk köper blommor till sig själva för att pigga upp sig, säger Karin Berg och fortsätter:

– Något som är nytt är att folk som annars inte brukar odla köper fröer och jord.

Men med coronaviruset har Rosehills blommor fått tänka till lite extra gällande sitt utbud.

– Det är en svår tid, vi vet inte om det blir så att alla butiker måste stänga någon gång. Vi har färskvaror, vilket gör att vi måste planera och vara försiktiga med att inte beställa hem för mycket. Snart börjar trädgårdssäsongen, så det kan vara svårt att veta vad som krävs. Men vi har på lager.