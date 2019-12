Starka segrar på Bollnästravet för Pettersson och Wäjersten: "Det är en fantastisk travare"

– Jag hade hört från läktarn att jag skulle ha bra chans, så det var bara att förvalta det, fortsatte Tomas efter segern på 1.16,6/2 160 meter.

Favoritseger blev det i den inledande montéloppet där Emilia Leo aldrig var i förlustfara bakom Sign Me Up Too.

Ledning från start till mål blev den även för Gullkongen och Claes Stolt i ett sprinterlopp. Han fångade upp favoriten Spik Loke utvändigt som för sin del tappade aktionen och galopperade 750 kvar. Gullkongen trummade på och vann säkert före en bra avslutande Björlifanner. Segertiden blev 1.24,8a/1 640 meter.

Daniel Wäjersten har hög segerprocent på stallet och tog nu andra raka med Merritt trots bakspår över sprinterdistans. Han hade långt fram i början av upploppet men hann ändå fram och avgöra säkert. Segertiden blev 1.13,1a/1 640 meter.

– Det har varit tacksamt de här båda gångerna att det varit tempo på grejorna, så trots att man suttit långt bak har vi hunnit fram, sade Daniel som fortsatte i loppet efter med Markus Pihlström-tränade Importedfrdetroit som efter en långspurt kunde kliva ned i rygg på ledande B.B.S.Poetry genom sista kurvan för att sedan avgöra säkert inne på upploppet. Segertiden blev fina 1.12,9/2 160 meter.

– Han var jättefin och de har gjort ett fantastiskt jobb med hästen, sade Daniel.

I ett stolopp tog Simon Walls Silver Jossan åttonde årssegern när hon kort före mål slog klorna i tappra ledarinnan Alf Ann. Peter Eriksson satt i sulkyn och segertiden blev 1.27,5/2 180 meter.

– Vi fick gå lite väl tidigt för att jag skulle vara nöjd, men jag satt och lurade lite i sista sväng och jag vet att hon har en fantastisk inställning, sade Peter.

MATS PERSSON