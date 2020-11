Starka reaktioner efter jättestöd till rekreationslag: "Som föreningsmänniska så höjer man på ögonbrynen"

Rekreationslaget Bollnäs Wasps får 363 000 kronor i stöd av Riksidrottsförbundet.

Något som väcker starka reaktioner bland flera klubbar i Hälsingland.

– Går de i land med det här så kommer jag lämna föreningslivet för all framtid, då är det ingen idé att hålla på längre, säger Bollnäs IS ordförande Per Palm.