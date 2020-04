Stängda dörrar och ny luftvägsmottagning – så ska sjukhuset stoppa smittspridning: "Gör extremt mycket"

I huvudentrén till Ljusdals närsjukhus stoppas besökarna av sjukvårdspersonal. Där hänvisas de vidare, utifrån symptom. Nedanför sjukhuset har ett tält rests som en sluss in till den nyöppnade luftvägsmottagningen.

Det är bara ett par av alla åtgärder som vidtagits på grund av coronaviruset.

– Vi gör extremt mycket just nu, säger läkaren och medicinske rådgivaren Per Melander.