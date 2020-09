Ställs mot allsvenskt motstånd direkt – så är läget i HHC: "Han kommer inte vara med"

Seriestarten är en månad bort och på lördagen är det alltså dags för årets första träningsmatch för HHC. För motståndet står allsvenska Mora som på torsdagen föll med 0–4 mot SHL-laget Färjestad i sin första träningsmatch.

– För det första är det skönt att komma igång och spela match igen. Det är mycket energi i oss alla och nu vill vi få ut det också. Visa hur långt vi har kommit i förberedelserna helt enkelt, säger Per Ljusteräng som nu har gått in på sin andra säsong som tränare för HHC.

– Sen vet vi ju att det här är första träningsmatchen för vår del så det kommer vara lite hafsigt. Men jag tycker att vi är redo och det känns bra. Nu har vi ändå haft tolv träningar innan första matchen och det är lite mer än vad det brukar vara.

Att möta ett allsvenskt lag så här direkt på försäsongen, vad säger du om det?

– Jag tycker att det är kul och att det är lite nästa steg i vår utveckling. Att mäta oss med dem tidigt för att se hur vi ligger till. Så att man har ett litet hum om vad vi förhoppningsvis kan förvänta oss lite senare på säsongen.

Att coronapandemin har, och kommer ha, en stor inverkan på den här säsongen har stått klart tidigt. Bland annat har seriekonkurrenter till HHC, Borlänge och Lindlöven, fått pausa sina verksamheter på grund av bekräftade coronafall i truppen.

– Vi har klarat oss från incidenter med förkylningar i truppen än så länge. Vi följer de riktlinjer som finns och försöker vara så noggranna vi bara kan. Med hygien, avstånd och allt runtikring. Följer vi riktlinjerna, gör det vi kan och har lite flyt så kommer vi förhoppningsvis kunna fortsätta som planerat, säger Per Ljusteräng.

Hur har försäsongen annars sett ut för er del?

– Vi sköt ju fram det tio dagar när säsongen blev uppskjuten. Sen började vi lite lugnt med tre isträningar första veckan, fyra andra veckan och den här veckan har vi haft full vecka och så match på det. Så vi har liksom stegrat det hela tiden.

– Jag tycker att det känns bra. Så när som på Filip Lander har vi nästan haft full trupp med hela tiden. Lander har haft lite problem med ryggen, så vi får se. Han ska prova i dag (fredag) igen.

Vad säger du om truppen ni står med inför den här säsongen?

– Vi har en yngre grupp rent åldersmässigt nu, men jag tycker ändå att det är likvärdigt, om inte bättre, erfarenhetsmässigt. Vi fått in både spelare som kommer direkt från allsvenskan och spelare som har spelat i allsvenskan tidigare.

– Hittills känns allting jättebra. Alla är med på tåget och det är en oerhört rolig grupp att vara med. Alla är engagerade och intresserade.

Om du jämför med förra årets trupp då?

– Spelarna som är kvar är ju ett år äldre och har med sig erfarenheten från förra säsongen. Det är klart att vi saknar några namnkunniga spelare som var drivande förra året. Men vi har till exempel fått in två centrar med allsvenska meriter i Lukas Enqvist och Christoffer Jansson.

Men en spelare menar Per Ljusteräng är helt omöjlig att ersätta.

– På forwardssidan tycker jag att vi står oss bra jämfört med förra året. På backsidan... ja, han är ju helt omöjlig att ersätta på den här nivån, Erik Flood. Det visste vi och nu blir det andra som får kliva fram, men det kommer att bli på ett annat sätt.

– Om jag skulle bedöma så tycker jag ändå att vi är lite starkare än förra året. Totalt sett.

Inför lördagens match står det sedan tidigare klart att centern Mathias Hellgren är långtidsskadad och inte heller Filip Lander kommer finnas med i matchen mot Mora.

– I övrigt kommer vi ha alla med. I mål kommer vi att starta med Oliver Tornerefelt, säger Per Ljusteräng.

*****

Det har hänt i HHC:

In: Sebastian Björnstad (Nyköpings SK), Hannes Lindström (Skellefteå AIK J20), Filip Lander (Timrå IK), Christoffer Jansson (Timrå IK), Lukas Enqvist (Karlskrona HK), Anton Björkman (Lindlövens IF), Linus Hedman (Skellefteå AIK J20), Marcus Linderborg (Nyköpings SK).

Ut: Jonas Lindström (Sundsvall hockey), Simon Löf (Almtuna IS), Joel Källström Englund (Forshaga IF), Albin Runesson (Östersunds IK), Alexander Pettersson (Borlänge HF), Markus Kinisjärvi (Kovlands IF), Albin Kedbrant (Visby/Roma), William Mann (Tegs SK), Erik Flood (Kristianstads IK), Magnus Åkerlund (slutar).