Stalldubbel för Jan-Olov Persson – efter rörigt lopp: "Blev väl dåligt tempo"

I ett lite rörigt lopp gjorde han som oftast rätt val och det resulterar på linjen där han avgjorde på 1.29,8/2 160 meter.

– Det blev väl dåligt tempo och den här är inte så snabb i benen, sade Djuse.

– Det löste sig ändå rätt så bra och även om han inte är jättespeedig tog det bra sista 150 meterna nä jag vred ut honom, fortsatte han efter sin andra seger för kvällen.

Redan innan hade han nämligen vunnit med stallkamraten Eldson som fick en pangstart från tillägg och sedan kunde avgöra enkelt på 1.28,8/1 660 meter.

– Vi kom iväg bra och sedan löste det sig fint och vi hade kunnat sitta kvar tills 25 kvar om vi velat, menade Djuse.

På V64 blev det tre spetsvinnare. Först ut var Emilia Leo bakom Jessica Simpson-tränade Lövdala Symphonie som fick bestämma allt och därmed kunde inte storfavoriten Frozen Queen hota.

Daniel Selin var offensiv bakom Ella Victorystone som sedan inte släppte någon förbi sig.

– Hon skulle egentligen haft ett staket i resultatraden men det har krånglat lite, menade Daniel.

Ledning hela vägen blev det även för Ulf Ohlsson bakom Fredrik Wallin-tränade My Offspring, innan Mika Forss avrundade på V64 med Claes Sjöström-tränade Up To Me i ett lopp där täthästarna hade lite för bråttom.

MATS PERSSON