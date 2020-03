Sportlovet skidade igång enligt tradition – tappra åkare deltog i Barnens vasalopp: "Det känns bra att vinna"

Många trodde knappt att det var sant när snön började falla lagom till hälsingarnas sportlovsvecka.

Vintern har varit snöfattig, och Alfta-Ösa OK kunde inte garantera något Vasalopp förrän under helgen, då prognoserna visade sig stämma och snön började falla. Under måndagen var förhållandena fina vid Nordanå skidspår.

– Det var en önskechansning att det skulle komma snö. Det var liknande förra året, då tinade det veckan innan. På Vasaloppssöndagen då kommer snön, säger Andreas Davidsson, från Alfta Ösa OK.

Två åkare som deltog i Vasaloppet i Alfta för andra året i rad var systrarna Ella och Vilma Söderkvist, fem och nio år gamla. I och med förra veckans snöläge blev det dåligt med uppladdning inför skidloppet.

– Det har varit så dåligt med snö här så det har inte gått att åka något förrän nu. Förra året åkte vi mycket uppe i Kygelvallen så de är vana att åka skidor, säger pappa Fredrik Söderkvist, som åkte med som support.

I det 1,5 kilometer långa skidspåret vid Nordanå motionscentral hade de typiska Vasaloppskontrollerna märkts ut.

De unga åkarna skidade från Sälen via Smågan, Mångsbodarna och Evertsberg till målet i Mora. Vid målgången väntade guldmedalj och blåbärssoppa.

Först i mål var någon som var mycket nöjd med sin insats.

– Jag kom först av alla. Det känns bra att vinna, säger Axel Davidsson.

Vilma Söderkvist gick i mål en bra stund före både pappa och lillasyster.

– Jag vurpade två gånger, men det gick bra ändå, säger Vilma, sedan hon gått i mål och tagit emot sin medalj.

Loppet arrangerades av Alfta-Ösa OK i samarbete med Nordanå motionsallians.

