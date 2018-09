Dubbelsuccé på Bjerke för Persson med Ohlsson i sulkyn: "Bara att köra så fort som möjligt"

Helbröderna Eld Rask och Tekno Eld kom till stark med ett tungt favorittryck på sig, men speciellt när det gäller Eld Rask så blev det en svettig dag för hans anhängare. Treåringen såg nämligen inte alls bra ut innan loppet och var inte långt ifrån att bli utkörd av banveterinären.

– Nej, han har inte varit som bäst i de två senaste starterna, men ändå tyckte jag att han värmde bättre idag än senast, menade Ulf Ohlsson.

Hästen kunde dock inte öppna lika bra som vanligt och hamnade en bit bak i fältet när starten gick.

– Nej, han kunde inte alls vara med idag och sedan var det bara att köra så fort som möjligt utan att köra galopp och det lyckades idag, sade Ulf som gav sig på fältet redan 1 200 kvar och alltså fick avgöra den tunga vägen. Segertiden blev 1.25,6a/2 100 meter. Segern var värd 500 000 nkr.

Beträffade Tekno Eld var det dock inga som helst bekymmer, Dessutom underlättades segern av att huvudkonkurrenten Philip Ess blev överflyglad från start och på var Ulf snabbt framme och snodde åt sig ledningen och från den positionen blev segern närmast överlägsen.

– Nej, han var jättefin och det var inga som helst problem, sade Ulf efter segern på 1.26,3a/2 600 meter. Segern i det här loppet var värd 750 000 nkr och dessutom körde Persson själv in ytterligare 150 000 nkr med Månlykke A.M. som spurtade vasst efter sen lucka från tredje inner.

Skötare till både Eld Rask och Tekno Eld är Hanna Edvinsson.

Jan-Olov Persson tränade även favoriten i Stoderbyt, men trots att Stjärnblomster gjorde ett kanonlopp utvändigt ledaren, fick hon ge sig mot andrahandsfavoriten Karmland Anna sista biten, men delade segertiden 1.26,1a/2 1000 meter med vinnaren. 187 500 nkr var andraplatsen värd.

Mats Persson