Läsartext: Dressyrframgångar för Ljusdalsekipage

Under den gångna helgen arrangerade Falu Ryttarsällskap och Svedens Ponnyklubb lokala och regionala dressyrtävlingar för häst.

I fredagens första klass lätt B:3 knep Stina på hästen Zack en andra plats med 71,2 procent, andra platsen följdes sedan upp med en seger i lätt A:3 med 69,5 procent.

Under lördagens lätt A:1 placerade sig Stina som trea tätt följd av Hanna på hästen Hope and Glory. Under helgens sista tävlingsdag red Hanna ihop 63,9 procent i medelsvår C:1 och det räckte till en fin andra plats.

I klassen lätt A:1 blev det dubbelt Ljusdal i topp, Stina på 71,2 procent och Hanna 70,8 procent. Stina avslutade helgen med att komma trea i lätt A:3.

