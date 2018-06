Exklusivt stopp i Sverige – då gör superstjärnan succé i första SM:et på sju år: "Har det i egna händer"

>>> Se hela intervjun med superstjärnan i spelaren nedan

2011 var senast som den svenske landslagsryttaren Ludwig Svennerstål senast red ett SM. Sedan dess har han flyttat hela sin verksamhet till England och tävlar allt mer sällan i Sverige.

Men nu är 27-åringen på plats under SM på Strömsholm och har fått tänkbara start med 8-åriga stoet Fit For Fun som blev två i dressyren i torsdags för att sedan följa upp det med en felfri hoppning vilket placerar ekipaget i ledning inför det avgörande terrängmomentet imorgon, lördag.

– Fit For Fun har gått väldigt bra. Hon har varit väldigt duktig och gjort den bästa dressyren hon har gjort hittills och gjorde en riktigt bra hoppning nu så vi får se imorgon, "the pressure is on", säger Luwdig Svennerstål med ett leende i Mittmedia Sports livesändning.

Hans andra häst, Dexter, har gått något sämre och är elfteplacerad inför avgörandet.

– Jag tror mer på Fit For Fun i längden men hon är mindre färdigutbildad men har verkligen förbättrat sig och växt under den här tävlingen medan Dexter har varit lite av en besvikelse måste jag säga. Han har inte rest lika bra så det är något han måste lära sig att klara av. Sedan är det lite otur, nu fick han ett nedslag på hoppningen och det är ju sådant som händer medan Fit For Fun hade mer tur, säger Svennerstål.