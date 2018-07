Tredje etappen av O-Ringen avklarad – så gick det för de lokala orienterarna

D14 Kort: 1) Fanni Määttälä, Espoon Suunta, 80.58 (1) 22.04, 35) Klara Jonsson, OK Dellen, 143.57 (28) 41.12

D16 : 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 106.52 (5) 28.39, 90) Frida Andersson, Segersta OK, 181.30 (70) 42.13

H18: 1) Pascal Schmid, OK Linné, 130.21 (4) 27.08, 66) Albin Andersson, Segersta OK, 187.48 (17) 30.03, 82) Viktor Ladänges, Alfta-Ösa OK, 199.15 (68) 37.15, 107) Benjamin Terent, Forsa OK, 216.12 (112) 44.04

D10: 1) Alice Hellberg, Sundbybergs IK, 49.23 (3) 14.29, 105) Hanna Rydesäter, Rehns BK, 97.49 (84) 24.54

D11: 1) Coralie Waldner, OLG Pfäffikon, 68.04 (1) 22.25

D13: 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 89.54 (1) 25.31, 100) Sofia Hugg, Forsa OK, 160.37 (141) 58.21

D14: 1) Elin Ladänges, Alfta-Ösa OK, 91.10 (9) 28.41, 137) Irma Östberg, Alfta-Ösa OK, 168.01 (149) 53.55, 139) Ella Sandberg, Alfta-Ösa OK, 169.38 (141) 50.13

D21-2: 1) Fanny Horn Birkeland, Lillehammer OK, 156.50 (27) 39.58, 7) Johanna Lindberg, Rehns BK, 170.32 (11) 35.19, 38) Erica Edman, Rehns BK, 201.26 (33) 40.38, 49) Ellen Forsgren, Forsa OK, 217.27 (18) 37.16

D21 Kort-1: 1) Elin Hemmyr Skantze, Järla Orientering, 93.53 (2) 26.58, 37) Malin Lindberg, Forsa OK, 144.18 (51) 41.32

D21 M: 1) Amanda Karlsson, Stora Tuna OK, 137.40 (2) 40.22, 29) Kristina Sandberg, Forsa OK, 204.39 (24) 56.40

D35: 1) Camilla Engstrand, IFK Göteborg, 140.30 (4) 34.54, 27) Elin Woxlin, Alfta-Ösa OK, 189.52 (37) 53.03

D35 Kort: 1) Lina Bergman, OK Skogsfalken, 101.10 (2) 28.59, 18) Karin Trolin, Forsa OK, 129.17 (16) 36.05

D40 Kort: 1) Heidi Stokseth, Halden SK, 92.55 (1) 27.46, 33) Catherine Vennberg, Hudiksvalls OK, 116.11 (17) 33.48, 108) Ingela Rydesäter, Rehns BK, 151.44 (136) 57.42, 138) Mia Forslin, Forsa OK, 173.35 (124) 55.02

D40 M: 1) Linda Sandblad, Umeå OK, 135.48 (1) 38.21, 32) Hanna Flordal, Ljusdals OK, 182.18 (41) 54.10, 34) Jessica Zetterberg, Hudiksvalls OK, 182.44 (10) 42.34, 58) Kajsa Winder, Ljusdals OK, 212.54 (70) 66.19

D45 Kort-1:1) Annika Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 108.59 (6) 34.00, 15) Åsa Eriksson, Forsa OK, 126.57 (19) 39.29, 40) Monika Östberg, Alfta-Ösa OK, 149.50 (26) 41.39, 88) Anna Blomberg, Segersta OK, 191.13 (80) 60.24

D45 Kort-2: 1) Mia Eronn, Linköpings OK, 92.03 (1) 27.40, 5) Ulrica Swärd Bütikofer, Ljusdals OK, 102.37 (4) 29.18

D45 M: 1) Bente Henriksson, Rånäs OK, 141.11 (1) 37.12, 20) Helena Bånga, Alfta-Ösa OK, 179.23 (9) 45.03

D50: 1) Cecilia Bratt, OK Orion, 100.20 (3) 27.28, 157) Marianne Åsåker, Hudiksvalls OK, 234.01 (162) 62.27

D55 Kort: 1) Lena Swartz, OK Orion, 101.18 (2) 31.00, 12) Marie Fröjd, Rehns BK, 129.16 (16) 40.59, 23) Åsa Boberg, Söderhamns OK, 136.29 (26) 44.19, 58) Anna-Karin Eklund, Söderhamns OK, 168.31 (42) 47.21

D55 M: 1) Lucia Ågård, Herning Orienteringsklub, 115.48 (1) 32.33, 7) Agneta Jonzon, Söderhamns OK, 163.24 (5) 39.04

D60: 1) Annariitta Kottonen, Lynx, 112.27 (2) 33.42, 14) Eva Woxlin, Alfta-Ösa OK, 141.20 (15) 43.06

D60 Kort: 1) Britt-Marie Hellgren, OK Älvsjö-Örby, 118.39 (7) 41.15, 11) Anki Teike, Forsa OK, 138.07 (23) 45.04, 20) Birgitta Winblad, Rehns BK, 147.45 (35) 52.24, 51) Karin Forsgren, Forsa OK, 195.11 (41) 56.24, 56) Eva Engman, Forsa OK, 205.54 (53) 64.12, 59) Marita Sandberg, Forsa OK, 211.01 (48) 60.06

D60 M: 1) Eva Bohm, OK Vildhussen, 150.34 (10) 54.35, 27) Eva Bodell, Forsa OK, 236.01 (28) 72.07

D65: 1) Inger Onsbring, Eskilstuna OL, 110.09 (2) 31.54, 24) Monica Håberg, Söderhamns OK, 180.04 (29) 53.51

D65 Kort: 1) Sirpa Lakanen, Muuramen Rasti, 104.52 (2) 36.49, 20) Agneta Thorsell, Forsa OK, 150.28 (30) 52.59, 55) Kerstin Frisk Engstrand, Rehns BK, 200.33 (53) 68.38

D65 M: 1) Marita Johansson, OK Stigen, 124.00 (3) 41.36, 20) Ulla Mohlin, Ljusdals OK, 198.36 (31) 74.12, 22) Karin Andersson, Ljusdals OK, 205.23 (36) 80.39

D70: 1) Inger Löfgren, Stora Tuna OK, 124.45 (3) 37.48, 2) Christina Westman, Hudiksvalls OK, 129.14 (15) 45.37, 19) Karin Delin, Alfta-Ösa OK, 157.54 (17) 46.20

D70 Kort: 1) Gunvor Sandberg, Bromma-Vällingby SOK, 96.38 (3) 33.43, 4) Christina Flordal, Ljusdals OK, 114.23 (4) 34.40, 13) Barbro Carlsson, Alfta-Ösa OK, 139.03 (30) 59.22, 17) Gun Svensson, Rehns BK, 150.01 (20) 53.59

D70 M: 1) Astrid Johannesson, Helsingborgs SOK, 150.01 (1) 41.50, 20) Ingrid Stropp, Söderhamns OK, 219.57 (15) 64.23, 21) Gun Lindberg, Söderhamns OK, 236.13 (9) 52.13

H10: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 48.42 (7) 15.00, 16) Filip Zetterberg, Hudiksvalls OK, 59.16 (22) 16.35, 149) Einar Blomberg, Segersta OK, 149.30 (169) 36.03

H11: 1) Axel Thybeck, Lindebygdens OK, 60.58 (2) 19.21, 57) Wilmer Wennberg, Hudiksvalls OK, 92.01 (54) 31.53

H12: 1) Florian Fritzén, Lynx, 58.01 (3) 18.49, 64) Max Zetterberg, Hudiksvalls OK, 90.18 (57) 30.19

H12 Kort: 1) Elias Persson, Helsingborgs SOK, 57.05 (3) 17.43, 13) Axel Bütikofer, Ljusdals OK, 82.46 (8) 19.44

H13: 1) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 83.05 (3) 22.44, 35) Olle Långberg, Hudiksvalls OK, 110.11 (46) 32.15, 111) Aron Sidenvall, Hudiksvalls OK, 155.26 (146) 62.06

H14: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 76.02 (3) 23.17, 130) Hjalmar Wennberg, Hudiksvalls OK, 149.21 (89) 38.40

H14 Kort: 1) Bruno Göransson, Almby IK, 72.31 (5) 24.47, 28) Nils Blomberg, Segersta OK, 124.56 (32) 43.35

H15: 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 112.10 (9) 27.38, 101) Albin Blomberg, Segersta OK, 173.46 (149) 52.08, 103) Wille Långberg, Hudiksvalls OK, 175.21 (35) 31.33

H16: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 103.17 (7) 25.11, 157) Elis Sandberg, Alfta-Ösa OK, 222.54 (179) 76.00, 160) Jonas Björs, Ljusdals OK, 227.37 (171) 59.20

H17-20 Kort: 1) Mikko Eerola, Tampereen Pyrintö, 109.08 (1) 21.19, 44) Oskar Bütikofer, Ljusdals OK, 262.47 (39) 56.03

H21-1: 1) Jonne Lakanen, Lappeen Riento, 160.40 (4) 31.44, 19) David Sundström, Söderhamns OK, 189.52 (26) 36.41, 36) Martin Sundström, Söderhamns OK, 202.50 (73) 43.02, 37) Olov Ericson, Alfta-Ösa OK, 204.35 (23) 36.22, 46) Charlie Stolt, Rehns BK, 211.24 (21) 35.35, 56) Anders Johansson, Rehns BK, 220.34 (20) 35.20, 60) Anders Lindberg, Forsa OK, 222.33 (110) 52.13, 61) Jon Åkesson, Forsa OK, 223.39 (89) 46.02, 63) Andreas Calleberg, Rehns BK, 226.15 (80) 44.43

H21 Kort-2: 1) Olle Boström, Järla Orientering, 105.31 (1) 23.25, 28) Simon Teike, Forsa OK, 150.35 (31) 34.01, 56) Henrik Fröjd, Rehns BK, 176.26 (61) 38.57, 89) Lars Olovsson, Rehns BK, 210.03 (121) 62.12, 90) Magnus Wilhelmsson, Forsa OK, 211.00 (103) 53.01, 95) Johan Nyman, Forsa OK, 217.11 (77) 43.55

H21 Lång-1: 1) Johan Bäckman, Malungs OK Skogsmårdarna, 188.44 (4) 33.16, 87) Jesper Lysell, Rehns BK, 259.31 (47) 38.12

H21 M: 1) Johan Kastensson, Eksjö SOK, 156.23 (17) 53.23

H35 Kort: 1) Magnus Palm, KFUM Örebro OK, 117.07 (6) 28.12, 12) Patrik Blom, Rehns BK, 136.48 (10) 29.15

H40 Kort-1: 1) Peter Hemmyr, Järla Orientering, 100.25 (2) 26.03, 40) Emil Flordal, Ljusdals OK, 162.21 (47) 44.22

H40 M: 1) Tony Björling, Domnarvets GoIF, 128.58 (1) 35.12, 2) Jonas Långberg, Hudiksvalls OK, 169.56 (3) 44.45

H45 Kort-1: 1) Henric Brohede, OK Tyr, 94.21 (7) 28.02, 68) Peter Rydesäter, Rehns BK, 139.58 (82) 43.21, 90) Jonas Blomberg, Segersta OK, 157.29 (74) 42.00, 104) Anders Andersson, Segersta OK, 166.52 (92) 46.44, 113) Robert Ladänges, Alfta-Ösa OK, 173.49 (111) 49.48

H45 M: 1) Johan Eveborn, SOK Viljan, 128.58 (12) 43.51, 2) Anders Thorstensson, Ljusdals OK, 131.55 (4) 37.59

H50 Kort-1: 1) Tomas Norman, Leksands OK, 101.54 (3) 28.21, 53) Magnus Engberg, Ljusdals OK, 147.26 (51) 40.26, 68) Sveke Jonsson, OK Dellen, 157.59 (76) 45.39

H50 Kort-2: 1) Jarkko Heikkinen, Vehkalahden Veikot, 97.30 (1) 26.30, 88) Anders Ovegren, Ljusdals OK, 185.27 (116) 73.42

H55: 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 105.30 (1) 28.17, 70) Gunnar Forsgren, Forsa OK, 160.02 (88) 42.41, 73) Sören Calleberg, Söderhamns OK, 161.01 (44) 35.24, 159) Göran Svensson, Alfta-Ösa OK, 273.54 (173) 103.00

H55 Kort: 1) Ove Lernå, Kalmar OK, 103.51 (10) 31.38

H60: 1) Jan Nordin, Sundsvalls OK, 111.46 (1) 29.33, 101) Lennart Winberg, Hudiksvalls OK, 234.08 (91) 61.50

H60 Kort: 1) Anders Johansson, Hestra IF, 108.38 (3) 29.15, 2) Kjell Boman, Söderhamns OK, 109.36 (1) 28.13, 6) Göran Forslin, Rehns BK, 116.44 (25) 36.06, 41) Rune Sundström, Söderhamns OK, 145.06 (24) 36.04, 55) Jan Zetterberg, Hudiksvalls OK, 153.29 (11) 32.45, 67) Tommy Östh, Ljusdals OK, 167.44 (77) 49.35, 87) Stig Lundström, Ljusne-Ala OK, 184.13 (75) 49.34

H60 M: 1) Ulf Nordzell, OK Djerf, 145.33 (2) 44.14, 7) Jonas Nilsson, Alfta-Ösa OK, 164.59 (21) 65.01

H65: 1) Olof Olofsson, Hagaby GoIF Örebro, 111.54 (10) 37.49, 79) Dan Thorsell, Forsa OK, 209.25 (65) 56.30

H65 Kort: 1) Mats Andersson, Selånger SOK, 97.28 (1) 27.19, 46) Jon Flordal, Ljusdals OK, 142.50 (56) 48.51, 56) Sören Woxlin, Alfta-Ösa OK, 151.39 (89) 64.18, 68) Bertil Andersson, Ljusdals OK, 166.20 (77) 58.48, 85) Christer Engstrand, Rehns BK, 187.09 (83) 60.47

H65 M: 1) Anders Elofsson, OK Djerf, 143.20 (1) 38.18, 28) David Liljequist, Söderhamns OK, 285.44 (24) 77.30

H70: 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 116.18 (3) 34.15, 80) Rolf Lindberg, Söderhamns OK, 207.02 (83) 59.06

H70 Kort: 1) Alfred Lindberg, Köping-Kolsva OK, 89.31 (1) 26.57, 8) Lars-Ivar Svensson, Rehns BK, 105.04 (6) 31.51, 10) Bror Fureskog, Alfta-Ösa OK, 109.19 (4) 30.34, 51) Sven Eric Carlsson, Alfta-Ösa OK, 147.44 (64) 52.59

H70 M: 1) Sven-Arne Nilsson, Västvärmlands OK, 135.49 (4) 41.11, 14) Leif Persson, Ljusdals OK, 186.05 (17) 62.12

H75: 1) Signar Eriksson, Stöcksjö IS, 88.44 (1) 24.47, 41) Rolf Jakobsson, Alfta-Ösa OK, 219.27 (37) 58.40

H75 Kort: 1) Bengt Jönsson, Åkers IF, 92.34 (2) 27.39, 3) Jan-Gunnar Swärd, Forsa OK, 97.56 (3) 27.49

H80: 1) Roland Karlsson, Ronneby OK, 95.12 (2) 27.23, 10) John Berglund, Alfta-Ösa OK, 146.50 (11) 51.26