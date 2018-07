O-ringens femte etapp – så gick det för de lokala löparna

D21 Elit: 1) Simone Niggli, Ol Norska, 291.07 (1) 77.07, 2) Anna Närhi, IFK Göteborg, 297.41 (18) 87.53, 3) Lisa Risby, OK Kåre, 301.53 (2) 78.58, 4) Anna Haataja, SK Pohjantähti, 304.21 (9) 85.30, 5) Kristin Löfgren Johansen, IFK Mora OK, 305.04 (5) 82.52

D20 Elit: 1) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 245.11 (1) 62.22, 2) Anu Tuomisto, Vaasan Suunnistajat, 251.41 (10) 70.03, 3) Veera Klemettinen, Suunta Jyväskylä, 254.59 (5) 65.10, 4) Anni Haanpää, Tampereen Pyrintö, 260.26 (3) 64.50, 5) Ida-Marie Cederberg, Pargas IF, 260.35 (4) 64.52, 33) Hanna Kjellin, Forsa OK, 299.54 (31) 75.20

D18 Elit: 1) Siiri Silvennoinen, Kalevan Rasti, 203.58 (5) 56.06, 2) Isa Envall, IK Hakarpspojkarna, 208.35 (2) 54.32, 3) Maria Määttänen, Espoon Suunta, 213.58 (6) 56.08, 4) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 216.20 (18) 58.26, 5) Tilde Backlund, OK Södertörn, 216.25 (1) 52.29, 14) Ronja Hugg, Forsa OK, 231.27 (17) 58.25

D14 Kort: 1) Fanni Määttälä, Espoon Suunta, 128.11 (1) 23.17, 32) Klara Jonsson, OK Dellen, 220.48 (39) 42.41

D16: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 173.34 (1) 31.44, 91) Frida Andersson, Segersta OK, 301.46 (113) 53.48

H18: 1) Pascal Schmid, OK Linné, 235.35 (2) 47.50, 61) Albin Andersson, Segersta OK, 321.12 (105) 68.46, 80) Viktor Ladänges, Alfta-Ösa OK, 342.10 (70) 61.03, 97) Benjamin Terent, Forsa OK, 364.24 (52) 58.40

D10: 1) Alice Hellberg, Sundbybergs IK, 87.04 (6) 20.57, 93) Hanna Rydesäter, Rehns BK, 162.02 (99) 34.25

D11: 1) Coralie Waldner, OLG Pfäffikon, 114.00 (2) 23.03

D13: 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 162.17 (16) 35.43, 104) Sofia Hugg, Forsa OK, 283.16 (128) 61.22

D14: 1) Salla Isoherranen, Lynx, 152.51 (4) 28.38, 4) Elin Ladänges, Alfta-Ösa OK, 158.46 (11) 30.08, 128) Ella Sandberg, Alfta-Ösa OK, 265.24 (79) 38.00, 130) Irma Östberg, Alfta-Ösa OK, 266.09 (127) 43.45

D21-2: 1) Anna Wehlin, Skogspojkarnas OK, 278.11 (1) 56.22, 15) Johanna Lindberg, Rehns BK, 307.27 (32) 70.51, 38) Erica Edman, Rehns BK, 356.40 (31) 70.49, 42) Ellen Forsgren, Forsa OK, 366.31 (36) 72.23

D21 Kort-1: 1) Elin Hemmyr Skantze, Järla Orientering, 168.59 (3) 33.42, 36) Malin Lindberg, Forsa OK, 243.46 (10) 38.31

D21 M: 1) Amanda Karlsson, Stora Tuna OK, 243.23 (4) 48.56, 33) Kristina Sandberg, Forsa OK, 369.43 (40) 76.12

D35 Kort: 1) Lina Bergman, OK Skogsfalken, 172.58 (2) 32.46, 19) Karin Trolin, Forsa OK, 221.26 (26) 46.19

D40 Kort: 1) Heidi Stokseth, Halden SK, 157.06 (4) 29.30, 79) Catherine Vennberg, Hudiksvalls OK, 237.35 (110) 44.33, 90) Ingela Rydesäter, Rehns BK, 246.05 (53) 37.51, 166) Mia Forslin, Forsa OK, 472.16 (182) 235.10

D40 M: 1) Linda Sandblad, Umeå OK, 234.14 (3) 41.36, 22) Jessica Zetterberg, Hudiksvalls OK, 281.22 (25) 50.09, 46) Hanna Flordal, Ljusdals OK, 315.55 (89) 80.29, 56) Kajsa Winder, Ljusdals OK, 340.01 (65) 65.20

D45 Kort-1: 1) Mari Gullbrekken Schjølberg, Tynset IF, 180.34 (1) 31.46, 15) Åsa Eriksson, Forsa OK, 210.10 (12) 38.04, 36) Monika Östberg, Alfta-Ösa OK, 253.27 (51) 49.35, 90) Anna Blomberg, Segersta OK, 329.17 (103) 67.25

D45 Kort-2: 1) Mia Eronn, Linköpings OK, 156.47 (1) 27.51, 8) Ulrica Swärd Bütikofer, Ljusdals OK, 189.02 (57) 45.43

D45 M: 1) Bente Henriksson, Rånäs OK, 239.13 (5) 44.59, 16) Helena Bånga, Alfta-Ösa OK, 291.58 (24) 52.42

D50: 1) Cecilia Bratt, OK Orion, 171.30 (5) 31.47, 143) Marianne Åsåker, Hudiksvalls OK, 383.18 (146) 63.20

D55 Kort: 1) Lena Swartz, OK Orion, 182.24 (19) 41.34, 18) Marie Fröjd, Rehns BK, 226.48 (30) 44.29, 23) Åsa Boberg, Söderhamns OK, 236.54 (40) 47.10, 63) Anna-Karin Eklund, Söderhamns OK, 311.20 (89) 74.31

D55 M: 1) Lucia Ågård, Herning Orienteringsklub, 200.45 (1) 39.22, 5) Agneta Jonzon, Söderhamns OK, 249.38 (4) 44.28

D60: 1) Hennariikka Lonka, Kalevan Rasti, 192.05 (5) 37.13, 14) Eva Woxlin, Alfta-Ösa OK, 229.35 (12) 40.41

D60 Kort: 1) Inger Wennberg, OK Renen, 191.54 (1) 34.30, 10) Birgitta Winblad, Rehns BK, 228.18 (7) 38.13, 20) Anki Teike, Forsa OK, 248.11 (61) 65.07, 45) Karin Forsgren, Forsa OK, 307.41 (40) 50.44, 51) Eva Engman, Forsa OK, 318.35 (31) 48.07, 53) Marita Sandberg, Forsa OK, 327.06 (36) 49.55

D60 M: 1) Britt Björklund, Bjursås OK, 264.48 (3) 50.50, 29) Eva Bodell, Forsa OK, 434.33 (40) 101.07

D65: 1) Ing-Marie Brander Strand, Göteborg-Majorna OK, 180.17 (2) 31.18, 24) Monica Håberg, Söderhamns OK, 276.16 (28) 43.33

D65 Kort: 1) Sirpa Lakanen, Muuramen Rasti, 184.20 (2) 35.45, 23) Agneta Thorsell, Forsa OK, 258.05 (45) 59.42

D70: 1) Birgitta Billstam, Järfälla OK, 197.48 (1) 30.42, 5) Christina Westman, Hudiksvalls OK, 211.27 (14) 41.29, 13) Karin Delin, Alfta-Ösa OK, 240.10 (9) 39.24

D70 Kort: 1) Gunvor Sandberg, Bromma-Vällingby SOK, 160.10 (1) 31.32, 4) Christina Flordal, Ljusdals OK, 191.20 (7) 40.03, 11) Barbro Carlsson, Alfta-Ösa OK, 230.19 (13) 44.27, 15) Gun Svensson, Rehns BK, 245.25 (26) 52.11

D70 M: 1) Ulla Perhult, OK Vargen, 251.05 (1) 55.32, 14) Ingrid Stropp, Söderhamns OK, 404.40 (19) 100.46, 15) Gun Lindberg, Söderhamns OK, 410.36 (20) 113.20

H10: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 78.54 (2) 15.33, 16) Filip Zetterberg, Hudiksvalls OK, 103.23 (19) 19.31, 141) Einar Blomberg, Segersta OK, 212.10 (134) 30.12

H11: 1) Nicolas Mohn, OLC Kapreolo, 104.52 (4) 21.42, 47) Wilmer Wennberg, Hudiksvalls OK, 150.21 (36) 26.56

H12: 1) Florian Fritzén, Lynx, 102.34 (27) 24.01, 63) Max Zetterberg, Hudiksvalls OK, 149.13 (55) 27.31

H12 Kort: 1) David Nyberg, Snättringe SK, 99.05 (2) 21.51, 12) Axel Bütikofer, Ljusdals OK, 139.18 (15) 33.28

H13: 1) Isak Eskilsson, IK Hakarpspojkarna, 139.11 (3) 25.46, 28) Olle Långberg, Hudiksvalls OK, 179.13 (40) 36.36, 116) Aron Sidenvall, Hudiksvalls OK, 271.48 (148) 65.14

H14: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 130.57 (4) 28.05, 143) Hjalmar Wennberg, Hudiksvalls OK, 283.52 (169) 73.29

H14 Kort: 1) Alfred Sjödin, OK Tisaren, 120.39 (2) 23.25, 24) Nils Blomberg, Segersta OK, 196.51 (29) 38.31

H15: 1) Hugo Ericsson, Växjö OK, 189.28 (5) 35.58, 67) Albin Blomberg, Segersta OK, 264.29 (32) 41.57, 69) Wille Långberg, Hudiksvalls OK, 264.33 (25) 41.29

H16: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 175.51 (3) 35.32, 138) Elis Sandberg, Alfta-Ösa OK, 348.05 (126) 59.25

H17-20 Kort: 1) Rickard Djerf, Halden SK, 192.51 (1) 38.15, 35) Oskar Bütikofer, Ljusdals OK, 409.30 (28) 62.38

H21-1: 1) Jonne Lakanen, Lappeen Riento, 282.12 (9) 62.06, 23) David Sundström, Söderhamns OK, 332.17 (31) 68.52, 28) Olov Ericson, Alfta-Ösa OK, 343.08 (33) 69.45, 34) Charlie Stolt, Rehns BK, 354.02 (23) 66.48, 38) Martin Sundström, Söderhamns OK, 357.38 (50) 74.06, 46) Anders Lindberg, Forsa OK, 372.58 (55) 75.05, 64) Jon Åkesson, Forsa OK, 400.47 (110) 92.42

H21 Kort-2: 1) Olle Boström, Järla Orientering, 184.52 (1) 39.01, 27) Simon Teike, Forsa OK, 269.45 (13) 45.36, 47) Henrik Fröjd, Rehns BK, 304.32 (68) 59.45, 78) Lars Olovsson, Rehns BK, 365.22 (98) 69.15, 79) Magnus Wilhelmsson, Forsa OK, 365.59 (74) 61.17, 85) Johan Nyman, Forsa OK, 376.21 (52) 55.55

H21 Lång-1: 1) Johan Bäckman, Malungs OK Skogsmårdarna, 336.24 (1) 77.15, 73) Jesper Lysell, Rehns BK, 459.01 (49) 93.06

H21 M: 1) Johan Kastensson, Eksjö SOK, 264.03 (1) 47.04

H35 Kort: 1) Jens Molin, Södertälje-Nykvarn OF, 197.59 (2) 37.33, 13) Patrik Blom, Rehns BK, 236.07 (17) 44.22

H40 Kort-1: 1) Peter Hemmyr, Järla Orientering, 178.34 (1) 33.54, 38) Emil Flordal, Ljusdals OK, 274.55 (52) 49.30

H40 M: 1) Tony Björling, Domnarvets GoIF, 214.57 (1) 42.35, 2) Jonas Långberg, Hudiksvalls OK, 277.15 (2) 50.53

H45 Kort-1: 1) Henric Brohede, OK Tyr, 158.20 (2) 29.01, 68) Peter Rydesäter, Rehns BK, 233.31 (56) 38.10, 88) Jonas Blomberg, Segersta OK, 266.28 (91) 45.43, 108) Robert Ladänges, Alfta-Ösa OK, 286.47 (106) 47.57, 109) Anders Andersson, Segersta OK, 286.55 (122) 53.22

H45 M: 1) Johan Eveborn, SOK Viljan, 210.14 (1) 39.55, 2) Anders Thorstensson, Ljusdals OK, 216.55 (3) 41.07

H50 Kort-1: 1) Tomas Norman, Leksands OK, 171.12 (3) 32.58, 53) Magnus Engberg, Ljusdals OK, 254.41 (59) 44.47, 79) Sveke Jonsson, OK Dellen, 290.15 (119) 66.09

H50 Kort-2: 1) Jarkko Heikkinen, Vehkalahden Veikot, 164.44 (3) 30.46, 71) Anders Ovegren, Ljusdals OK, 286.47 (73) 47.38

H55: 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 178.12 (3) 35.41, 63) Sören Calleberg, Söderhamns OK, 270.42 (66) 49.39, 65) Gunnar Forsgren, Forsa OK, 271.59 (61) 48.30, 151) Göran Svensson, Alfta-Ösa OK, 458.13 (153) 74.29

H55 Kort: 1) Ove Lernå, Kalmar OK, 176.25 (1) 33.46

H60: 1) Jan Nordin, Sundsvalls OK, 180.29 (1) 35.02, 94) Lennart Winberg, Hudiksvalls OK, 384.47 (100) 71.54

H60 Kort: 1) Kjell Boman, Söderhamns OK, 194.28 (28) 43.05, 3) Göran Forslin, Rehns BK, 198.19 (13) 40.03, 50) Rune Sundström, Söderhamns OK, 265.00 (61) 51.08, 55) Tommy Östh, Ljusdals OK, 270.56 (47) 47.48, 80) Stig Lundström, Ljusne-Ala OK, 317.23 (85) 58.35

H60 M: 1) Ulf Nordzell, OK Djerf, 244.24 (4) 44.25, 7) Jonas Nilsson, Alfta-Ösa OK, 269.10 (6) 45.39

H65: 1) Olof Olofsson, Hagaby GoIF Örebro, 184.50 (1) 38.04, 67) Dan Thorsell, Forsa OK, 328.38 (56) 60.51

H65 Kort: 1) Mats Andersson, Selånger SOK, 179.19 (3) 34.31, 41) Sören Woxlin, Alfta-Ösa OK, 242.17 (41) 42.48, 42) Jon Flordal, Ljusdals OK, 243.40 (56) 45.58, 76) Christer Engstrand, Rehns BK, 321.15 (83) 56.14

H65 M: 1) Per Edén, OK Kåre, 240.01 (3) 43.35, 26) David Liljequist, Söderhamns OK, 480.42 (26) 77.50

H70: 1) Carl-Henry Andersson, OK Orinto, 188.16 (5) 37.37, 85) Rolf Lindberg, Söderhamns OK, 364.34 (99) 88.17

H70 Kort: 1) Lars-Ivar Svensson, Rehns BK, 166.14 (1) 29.51, 16) Bror Fureskog, Alfta-Ösa OK, 192.43 (64) 48.58, 44) Sven Eric Carlsson, Alfta-Ösa OK, 239.53 (55) 46.52

H70 M: 1) Sölve Andersson, OK Stigen, 227.55 (1) 45.27, 11) Leif Persson, Ljusdals OK, 324.58 (21) 78.50

H75: 1) Signar Eriksson, Stöcksjö IS, 165.06 (1) 37.29, 39) Rolf Jakobsson, Alfta-Ösa OK, 363.03 (31) 56.28

H75 Kort: 1) Björn Linnersjö, OK Orion, 161.14 (4) 32.13, 2) Jan-Gunnar Swärd, Forsa OK, 170.06 (1) 30.43

H80: 1) Roland Karlsson, Ronneby OK, 162.15 (1) 30.48, 10) John Berglund, Alfta-Ösa OK, 257.30 (12) 46.29