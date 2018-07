Landslagslöpare bojkottar O-ringen – på grund av lokala företagets sponsring: "Alla gränser är passerade"

Sedan september 2017 har det stått klart att företaget BAE Systems Hägglunds, som har sitt ursprung i Örnsköldsvik, är en av sponsorerna till O-ringen 2018. Under lång tid hördes inte mycket till protester mot sponsoravtalet. Men efter en insändare signerad i magasinet Skogssport i början av mars tog debatten fart. Rejält.

Skogsluffarnas Ok krävde i insändaren att Orienteringsförbundet skulle säga upp avtalet med Hägglunds och hävdade bland annat att BAE ägnade sig åt utveckling av kärnvapen.

Den tidigare landslagslöparen Maria Magnusson skrev i slutet av maj ett kritiskt inlägg på sin blogg efter att hon läst insändaren.

Den nuvarande landslagslöparen Helena Bergman (tidigare Jansson) anslöt sig till protestkören i ett inlägg på Instagram.

Bildtext: Skärmdump från Helena Bergmans Instagram.

Helena Bergman och Maria Magnusson var sedan med och startade en namninsamling som uppmanade Orienteringsförbundet och O-ringen AB (som ägs av Orienteringsförbundet) att säga upp avtalet med Hägglunds.

Dagen efter att namninsamlingen publicerades, gjorde även Helena Bergmans man, Gustav Bergman (även han landslagsorienterare), sin röst hörd när han på Twitter ifrågasatte avtalet.

När Allehanda når Helena Bergman är hon relativt fåordig.

– Jag har ingenting att tillägga utöver det jag redan sagt i sociala medier. Det finns de som är mer insatta i det här än jag. Jag kommer inte att springa O-ringen i år på grund av BAE:s sponsorskap. Jag har tre veckor kvar till VM och vill inte lägga mer kraft på det här just nu, säger Helena.

I likhet med sin fru kommer inte heller Gustav Bergman till O-ringen.

– Jag hade velat lite fram och tillbaka. VM ligger ganska nära O-ringen i år och jag hade inte riktigt bestämt mig. Men när jag fick reda på det här med att BAE skulle sponsra O-ringen så blev det ett lätt beslut. Jag kan inte stå bakom att vi samarbetar med den här typen av vapenföretag, säger Gustav Bergman till Allehanda.

Maria Magnusson spar inte på krutet när hon förklarar sin ståndpunkt i frågan.

– Jag blev så bestört när jag läste insändaren i Skogssport. Det är åt helvete att ett företag som bidrar till människors död och tillverkar kärnvapen får sponsra O-ringen. Avtalet borde aldrig ha upprättats. Tar man in en sådan sponsor har man passerat alla moraliska gränser. Det är långt ifrån okej, säger Magnusson till Allehanda.

Hon tycker att det är viktigt att göra en markering.

– Jag fattar att det inte är så lätt att säga upp avtalet nu. Men jag hoppas att det blir en rejäl förändring och att sådana här avtal inte skrivs i framtiden. Det är skitenkelt. Kärnvapenföretag ska inte sponsra O-ringen. Vi ska inte ha med vapenindustrin att göra över huvud taget. Det är otroligt pinsamt.

Kommer du att delta i O-ringen?

– Jag har planerat att åka sedan länge och har med mig hela familjen. Så jag kommer. Men jag kommer att driva frågan på plats och inte låta det passera obemärkt vad jag tycker. Det är oerhört sorgligt att BAE Systems ska få smutsa ner vår fina sport, säger Maria Magnusson.

Namninsamlingen som bland annat signerats av makarna Bergman och Maria Magnusson tog fart och i skrivande stund är det 352 personer som skrivit på.

Lite mer än en vecka efter att namninsamlingen inleddes gick Svenska orienteringsförbundet (Soft) ut med nyheten på sin hemsida att tre ledamöter från O-ringen AB:s styrelse avgått efter brist på samsyn mellan dem och Softs styrelse. Softs ordförande Inge Blomberg skriver i pressmeddelandet att O-ringen är i behov av ett nytt ledarskap.

O-ringen AB är ett bolag som ägs av Soft.

Det dröjde sedan knappt två veckor innan Inge Blomberg och Soft får mothugg av de tre avgående ledamöterna för O-ringens styrelse, Stefan Blomgren, Eva-Lena Frick och Lennart Agén.

Trion berättar på orienterare.nu om anledningen till deras avhopp. Enligt dem fick landslagslöparnas protester mot avtalet med Hägglunds till följd att Softs styrelse bytte linje i frågan.

I Softs egen tidning, Skogssport, försvarade de i aprilnumret Hägglunds sponsring av O-ringen. Enligt Blomgren, Frick och Agén beslutade Softs styrelse sedan vid ett extrainsatt styrelsemöte, utan dialog med O-ringens styrelse, att avtalet med Hägglunds skulle omförhandlas alternativt avslutas.

Det fick O-ringens dåvarande ordförande, Stefan Blomgren, vice ordförande Eva-Lena Frick och ledamot Lennart Agén att lämna sina styrelseuppdrag.

– Det uppstod en förtroendekris. Vår uppfattning var att avtalet inte skulle omförhandlas utan fullföljas. Det fanns ingen dialog och därför valde vi att ställa våra platser till förfogande. Det här ärendet borde ha skötts på ett annat sätt av Softs styrelse, säger Eva-Lena Frick till Allehanda.

Stefan Blomgren menar att sprickan mellan O-ringen och Soft var större än bara den här frågan.

– Förbundets agerande är under all kritik. Hade det inte varit för det här hade vi avgått för nästa grej. Softs nya styrelse som tillträdde i mars har inte hittat ett acceptabelt agerande som ägare av ett AB. De försöker direktstyra bolaget utan insikt i vad det får för konsekvenser och utan bolagets bästa för ögonen. Att avgå var ett av de enklaste beslut jag tagit i livet, säger Stefan Blomgren när Allehanda når honom per telefon.

O-ringens vd, Henrik Boström, menar att det inte kommer att bli någon omförhandling av avtalet med Hägglunds trots allt.

– Vi är nöjda med avtalet som är absolut nödvändigt för oss. Vi behöver Hägglunds sjukvårdslösningar. Deras bandvagnar är väldigt viktiga för säkerheten när det gäller att ta sig fram i svår terräng. Det handlar om att rädda liv vid exempelvis hjärtstopp och det finns ingen annan lösning. Helikopter är alldeles för dyrt. Vi behöver det här avtalet för arrangemangets bästa. Säkerheten går först.

Hur ser du på den kritik mot avtalet som framförts av flera landslagslöpare?

– Det är alltid välkommet med debatt och jag förstår deras ståndpunkt. BAE är ett globalt företag och det komplicerar bilden. Vi har avtal med det lokala företaget Hägglunds. Sedan vet jag inte om 350 namnunderskrifter väger så tungt med tanke på att 20 000 orienterare väntas komma till Örnsköldsvik, säger Henrik Boström.

Inge Blomberg, Softs ordförande, vill inte svara på våra frågor via telefon utan hänvisar till epost.

Varför blir det ingen omförhandling av avtalet med Hägglunds?

– Hägglundsetappen exponeras och vi ser mycket positivt på att partnerskapet framför allt möjliggör en för alla säker sjukvårdslösning, skriver Blomberg.

Hade ni trott att det skulle gå att omförhandla avtalet?

– Vi trodde ingenting och den extra bolagsstämman har inte gett uttryck för någon omförhandling.

Undertecknad ställer då en följdfråga om han menar att den avgående styrelsen för O-ringen ljuger när de påstår att Soft tagit beslutet att omförhandla avtalet med Hägglunds. På den frågan väljer Inge Blomberg att inte svara.

Generalsekreteraren för O-ringen Höga kusten 2018, Clas Engström, ser Hägglunds som en viktig sponsor.

– Hägglunds är en fantastisk sponsor ur vårt lokala perspektiv. De sponsrar huvuddelen av alla idrottsevent och står sig stark i Ö-viksmyllan. Men det är klart att försvarsindustri, särskilt global sådan, ofta väcker känslor. Det måste man ha respekt för, säger Engström.

Hur påverkar det O-ringen att två landslagslöpare bojkottar tävlingarna på grund av avtalet med Hägglunds?

– Det är givetvis tråkigt att en sådan sak går ut över deltagandet från elitlöpare. Men jag tror inte att Helena och Gustav Bergman kommit i alla fall med tanke på att de har VM att tänka på. Många orienterare gillar att debattera och det är viktigt att alla får ha sin åsikt. Generellt har det här påverkat O-ringen 2018 ganska lite, säger Clas Engström.

Hägglunds vd, Tommy Gustafsson Rask, menar att han inte känner till så mycket om den kritik som funnits mot Hägglunds sponsring av O-ringen.

– Jag har sett att det funnits vissa synpunkter men det kommer det alltid att göra när det gäller försvarsindustri. Det som hänt inom orienteringsförbundet kände jag inte till, säger Gustafsson Rask.

Hur ser du på sponsoravtalet?

– Vi ser oss som en del av Örnsköldsvik och har 800-1000 anställda i staden. Det är viktigt för oss att finnas i Ö-vik. När vi fick frågan om att sponsra O-ringen svarade vi ja. Att vi kan hjälpa till med logistik och sjuktransporter känns positivt.

BAE Systems beskrivs som ett kärnvapenföretag av profilerade orienterare. Hur ställer du dig till det påståendet?

– Det är rent felaktigt. BAE Systems tillverkar inte kärnvapen. Vi är en försvarsindustri och det står vi för. Vi följer svensk lag till punkt och pricka och exporterar inte försvarsmaterial utanför landet.

Detta har hänt:

1/9-2017: O-ringen tecknar ett sponsoravtal med BAE Systems Hägglunds för O-ringen 2018 som arrangeras i Örnsköldsvik.

1/3-2018: Orienteringsförbundets tidning, Skogssport, publicerar en insändare från den Stockholmsbaserade orienteringsklubben Skogsluffarnas Ok där signaturerna kräver att samarbetet med Hägglunds avslutas.

20/5-2018: Den tidigare landslagslöparen Maria Magnusson skriver ett blogginlägg där hon kritiserar Hägglunds sponsring av O-ringen.

25/5-2018: Den nuvarande landslagslöparen Helena Bergman publicerar ett inlägg på hennes Instagram där hon uppmanar O-ringen att avsluta samarbetet med Hägglunds.

28/5-2018: Helena Bergman och Maria Magnusson är drivande i att skapa en namninsamling som kräver att O-ringen säger upp samarbetet med Hägglunds. Namninsamlingen är i skrivande stund uppe i 352 underskrifter.

29/5-2018: Helena Bergmans man, Gustav Bergman, som också är landslagsorienterare skriver ett inlägg på Twitter där han uppmanar folk att skriva på namninsamlingen.

8/6-2018: Svenska orienteringsförbundet (Soft) skriver på sin hemsida att tre ledamöter (bland annat dess ordförande) från O-ringen AB:s styrelse avgått efter samarbetssvårigheter med Softs styrelse. O-ringen AB ägs av Soft.

21/6-2018: De tre avgående ledamöterna i O-ringens styrelse skriver ett inlägg på sajten orienterare.nu där de förklarar anledningen till avhoppen. Anledningen ska vara att Softs styrelse beslutat att omförhandla sponsoravtalet med Hägglunds mot de tre ledamöternas vilja.

13/7-2018: O-ringens vd, Henrik Boström, säger till Allehanda att det inte kommer att bli någon omförhandling av avtalet med Hägglunds.

14/7-2018: Helena Bergman berättar för Allehanda att hon inte kommer till O-ringen på grund av Hägglunds sponsorskap. Även hennes man, Gustav Bergman, bojkottar O-ringen. En som kommer är Maria Magnusson. Hon lovar att på plats i Örnsköldsvik framföra tydliga protester mot Hägglunds sponsring.