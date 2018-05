Wicksell segrare när Speedstore Cup fortsatte i Gävle – Martin Käller slutade tvåa

Jimmy Wicksell stod inte att hejda när Speedstore Cup fortsatte med tävlingar på Gävle Motorstadion i söndags. Uppsalaföraren vann båda heaten i klassen Junior/Senior/Elit.

Wicksell toppade det första heatet från start till mål. Andra plats gick till Stefan Olsson, Dala, före Bollnäsföraren Anton Wallin. Fyra slutade Martin Käller och femma Jonathan Magnusson, båda Alfta-Edsbyn.

Jimmy Wicksell kunde sedan ta hand om kommandot redan i starten för det andra heatet. Han släppte sedan ingen före sig.

Käller knep nu andra plats, före Magnusson. Per Granqvist, Bollnäs, styrde i mål som fyra, närmast följd av klubbkollegan Mattias Ek.

Anton Wallin tampades med Martin Käller om tredjeplatsen och det bar sig inte bättre än att de båda slog ihop, varvid Wallin tvingades bryta.

Totalt blev förstås Jimmy Wicksell segrare på maximala poäng. Martin Käller och Jonathan Magnusson gjorde honom sällskap på pallen. Utanför den sistnämnda hamnade i tur och ordning Mattias Ek, Per Granqvist samt Pontus Bergqvist, Ljusdal.

Breddklassen var i vanlig ordning knökfull. Här tog 85 deltagare chansen ta en plats i A-finalen, där Hampus Söderblom från Hedesunda skulle visa sig vara den snabbaste.

Förste utmanare till segerpokalen var Lars Källänge, som dock fick hålla tillgodo med andra plats i båda sina framträdanden – knappt slagen av Söderblom.

Junior/Senior/Elit1) Jimmy Wicksell, Uppsala MK, 2) Martin Käller, Alfta-Edsbyn MCK, 3) Jonathan Magnusson, do, 4) Mattias Ek, Bollnäs MK, 5) Per Granqvist, do, 6) Pontus Bergqvist, Ljusdals MK…10) Anton Wallin, Bollnäs MK, 11) Erik Källänge, do, 16) Max Lilja, Alfta-Edsbyn MCK.

Bredd1) Hampus Söderblom, MSK Hammaren, 2) Lars Källänge, Bollnäs MK, 3) Janne Pettersson, Hedesunda CK…11) Alexander Jonsson, Bollnäs MK.

Tjej1) Lisa Armandt, 2) Olivia Roxtorp, do, 3) Julia Svan, Mockfjärd MK…13) Catrine Areving, Alfta-Edsbyn MCK, 14) Wilma Bylund, Ljusdals MK.

KURT ELIASSON