Jocke Nordin körde skjortan av medtävlarna när Mitt-enduro-cup inleddes i Hudiksvall

Femton specialprov stod på agendan. Jocke Nordin kopplade greppet per omgående och drygade sedan ut sitt försprång till en överlägsen seger.

Tredje plats gick till Jeff Nordin, bror till Jocke. Denne hade två minuter och 27 sekunder fram till andraplatsen. Bästa hemmaåkare blev Nilas Fogelberg på sjätte plats.

Läs även: Wicksell segrare när Speedstore Cup fortsatte i Gävle – Martin Käller slutade tvåa

Juniorklassen körde tolv prov. Här stod kampen hård mellan Hampus Modin och Simon Brisland, båda med Fältjägarnas enduroförening stämplat på licensbrickorna.

Modin drog till slut det längsta strået, men det satt hårt åt – endast drygt sju sekunder skilde efter en timme och tolv minuters effektiv körtid. Söderhamns Robin Bäcklin slutade fyra.

I Motion upp till 39 år blev det dubbelt Hälsingland i topp. Niclas Karlsson, tävlande för arrangörsklubben Hudiksvalls MCK, vann före Mikael Larsson, Bollnäs. Anders Brolin, även han Bollnäs, styrde i mål som fyra.

Gävles Kent Nyberg var omutlig i Motion över 40 år, största klassen för dagen med 37 deltagare. Per Jonsson, Bollnäs, gjorde prispallen komplett, tillsammans med Anders Sahlin, Hudiksvall. Närmast utanför podiet hamnade Mats Bertilsson, Bollnäs.

Albin Berglund vann Ungdom E0. Han följdes av Liam Englundh samt Dennis Sahlin, samtliga Hudik-killar. Timmy Brandin, Ljusdal, knep en tredjeplats i Ungdom E1.

Snabbaste dam i cup-premiären blev Hedvig Dahlberg, Norsjö. Jeanette Tjäder, Bollnäs, slutade tvåa med knapp marginal till hemmafavoriten Annica Karvonen.

I Guldhjälm, där de yngsta förarna huserar, kunde Oscar Sahlin, Hudiksvall, ta hem spelet före Wiktor Olsson, Bollnäs. Axel Ramberg-Strand, Hudiksvall, fixade en tredjeplats.

Senior/Bredd1) Joakim Nordin, SMK Ockelbo, 1.18.29,9, 2) William von Schantz, Göta MS, 1.23.40,3, 3) Jeff Nordin, SMK Ockelbo, 1.26.07,4…6) Nilas Fogelberg, Hudiksvalls MCK, 1.28.29,4, 8) Thorbjörn Johansson, do, 1.31.14,8.Junior

1) Hampus Modin, Fältjägarna EF, 1.12.42,9, 2) Simon Brisland, do, 1.12.54,3, 3) Hugo Dahlberg, Norsjö MS, 1.16.25,5, 4) Robin Bäcklin, SMK Söderhamn, 1.21.35,8.Motion upp till 39 år

1) Niclas Karlsson, Hudiksvalls MCK, 1.04.21,7, 2) Mikael Larsson, Bollnäs MK, 1.04.44,8, 3) Pär Karlsson, ÖMK Motocross & EK, 1.06.46,1, 4) Anders Brolin, Bollnäs MK, 1.11.02,5…6) Andreas Jonsson, Hudiksvalls MCK, 1.13.30,6, 8) Christian Hellberg, do, 1.14.23,7, 9) Anders Nordin, do, 1.17.02,6, 10) Daniel Avelin, do, 1.22.12,4.Motion över 39 år

1) Kent Nyberg, SMK Gävle, 1.05.46,7, 2) Per Jansson, Bollnäs MK, 1.07.28,8, 3) Anders Sahlin, Hudiksvalls MCK, 1.07.54,6, 4) Mats Bertilsson, Bollnäs MK, 1.08.41,1, 5) Lars Linderdahl, Hudiksvalls MCK, 1.09.13,3 6) Per Englundh, do, 1.10.32,4, 11) Ove Brandén, Ljusdals MK, 1.13.08,7.

Ungdom E11) Albin Sjölin, Timrå MK, 43.22,0, 2) Gustaf Larsson, Njurunda MK, 44.08,1, 3) Timmy Brandén, Ljusdals MK, 45.18,6.

Ungdom E01) Albin Berglund, Hudiksvalls MCK, 39.02,1, 2) Liam Englundh, do, 40.49,2, 3) Dennis Sahlin, do, 49.13,2, 4) Adam Johansson, Bollnäs MK, 56.36,0.

Dam1) Hedvig Dahlberg, Norsjö MS, 45.27,0, 2) Jeanette Tjäder, Bollnäs MK, 51.12,4, 3) Annica Karvonen, Hudiksvalls MCK, 51.31,5, 4) Martina Bergström, do, 54.50,4.

Guldhjälm1) Oscar Sahlin, Hudiksvalls MCK, 46.11,4, 2) Wiktor Olsson, Bollnäs MK, 47.36,8, 3) Axel Ramberg-Strand, Hudiksvalls MCK, 49.17,7, 4) William Broberg, do, -1 varv, 5) Isak Brolin, Bollnäs Mk, -1 varv, 8) Neo Berglund, Hudiksvalls MCK, -2 varv, 9) Albin Larsson, Bollnäs MK, 49.36,2, 10) Alexander Bertilsson, do, -2 varv.

KURT ELIASSON