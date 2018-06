Bollnäs chanslösa på segern när Wallin kraschade – Dala vann motocrosserien

Bollnäs lag 1 hade chansen att lugga Dala på guldet, men dessvärre försvann den möjligheten i praktiken när Anton Wallin kraschade illa i det första division 1-heatet och därefter var borta för resten av dagen.

Laget tog andra plats i tävlingen, men var distanserade med hela 26 förarpoäng. Trea slutade hemmafavoriterna Rättvik-Boda, i sin tur elva pinnar på efterkälken.

Bollnäs lag 2, med Joel Larsson som ankare, lade beslag på fjärde plats. Woxnadalen lag 1 slutade sexa.

Totalt i serien kunde Dala lag 1 ta hand om segern på 67 poäng, två före Bollnäs lag 1. Woxnadalen lag 1 knep tredje plats.

KURT ELIASSON

Division 1: 1) SMK Dala lag 1, 221 poäng, 2) Bollnäs lag 1, 195, 3) Rättvik-Boda MK lag 1, 184, 4) Bollnäs lag 2, 147, 5) SMK Dala lag 2, 146, 6) Woxnadalens MK lag 1, 140, 7) SMK Gävle, 113, 8) Ludvika MX lag 1, 91, 9) AMF Årsunda lag 1, 90, 10) SMK Tierp, 55.

Heat 1: 1) Stefan Olsson, Dala lag 1, 2) Adam Andersson, Rättvik lag 1, 3) Gustav Milling, Dala lag 1…5) Joel Larsson, Bollnäs lag 2…8) Linus Grelsson, Woxnadalen lag 1, 9) Per Nyberg, Bollnäs lag 1, 10) Mattias Ek, do, 13) Oskar Englund, Woxnadalen lag 1, 15) Erik Källänge, Bollnäs lag 2, 17) Lars Källänge do, 21) Edwin Andersson, Woxnadalen lag 1.

Heat 2: 1) Olsson, 2) Jonathan Bäck, Rättvik lag 1, 3) Milling…5) Nyberg, 6) Per Granqvist, Bollnäs lag 1, 8) Larsson, 11) Ek, 13) Grelsson, 15) Erik Källänge, 18) Englund, 20) Tomas Jansson, Woxnadalen lag 1, 28) Alexander Jonsson Bollnäs lag 2.

Heat 3: 1) Nyberg, 2) Milling, 3) Bäck…5) Granqvist, 6) Ek, 9) Larsson, 10) Grelsson, 13) Englund, 17) Erik Källänge, 18) Lars Källänge, 23) Edwin Andersson, Woxnadalen lag 1.

Division 2: 1) Folkare MK, 251 poäng, 2) Ludvika MX lag 2, 205, 3) Mockfärd MK, 187, 4) Rättvik-Boda lag 2, 182, 5) AMF Årsunda lag 2, 164, 6) Grängesbergs MS, 135, 7) Woxnadalens MK lag 2, 126.

Slutställning: 1) SMK Dala lag 1, 67 poäng, 2) Bollnäs MK lag 1, 65, 3) Woxnadalens MK lag 1, 56, 4) Rättvik-Boda lag 1, 53, 5) SMK Dala lag 2, 47, 6) SMK Tierp, 47, 7) AMF Årsunda lag 1, 39, 8) SMK Gävle, 37, 9) Folkare MK, 36, 10) Bollnäs MK lag 2, 35, 11) Mockfjärd MK, 35, 12) Ludvika MX lag 1, 29, 13) Ludvika MX lag 2, 18, 14) Rättvik-Boda MK lag 2, 17, 15) Grängesbergs MS, 14, 16) Woxnadalens MK, 10, 17) AMF Årsunda lag 2, 7.