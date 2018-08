Läsartext: Mångkamp nyhet i Strands ungdomsspel

Idén kommer från Friidrottsförbundet som lanserat denna tävlingsform med syfte att få ungdomarna att prova flera grenar.Av naturliga skäl hade arrangörsklubben Strands IF flest deltagare, vilket också gjorde avtryck i resultatlistorna.

Medaljörerna fick nu också möjlighet att träffa Strands egen, både Nordiske och Svenske Mästare på 60 m häck, Jonathan Holm som var prisutdelare.

Byiga vindar ställde till problem i vissa grenar. Längdhopparna mötte stötvis minusvindar på upp till 5 meter per sekund, vilket förstås avspeglades i resultaten.

Även spjutkastarna hade svårt när byarna plötsligt ändrade riktning. Tävlingarna blev ändå mycket lyckade och flöt på bra under hela dagen. Tre klassindelningar innebar att det för många blev större åldersskillnad i startfälten än vad de är vana. Humöret ändå på topp.

Inte oväntat visade 14-åriga Casandra Johnson sina talanger genom att ta hem tre guld i höjd, längd och på 80 meter i klassen upp till 15 år. Även i den äldre gruppen upp till 17 år, tog Hanna Elfström tre guld på 100 meter, längd och spjut.

Hemmaföreningens pojkar ville inte vara sämre. Alfred Berglund tog sin trippel på 110 m häck, 100 m samt längd. Olof Persson nu tillbaka med återfunnen kraft, gjorde ett mycket fint segerlopp över 800 meter.

Båda i P17. Två guld och två silver blev det för Strands Linus Öhman i höjd, kula, längd och spjut (P15). Månne en blivande mångkampare. Att unge Leo Thor (född 08) ska bli en kastare är givet. Han tog en överlägsen seger med nerfbollen. Så kommer han också från en stor idrottsfamilj.

Mångkampspremiären (femkamp P13) slutade med dubbelseger för Sundsvall med Nordanstigs Andreas Ersson på tredje plats. Även flickornas femkampsguld gick till Sundsvall. Det utkämpades även en trekamp för flickor 9 år, med Ellen Broman, Timrå, Anna Maria Käller, Järvsö och Bella Lundh Hållén som medaljörer. Pojkar 9 år: Ludvig Ekman, Luleå, Nils Olsson, Strand, Max Milinkovic.

Fotnot: Deltagande föreningar var Bollnäs FIK, Gefle IF, Högbo GIF, Järvsö IF,Luleå FI, Nordanstig FI, Strands IF, Sundsvalls FI, Söderhamns IF, TimråAIF.

Läsartext