Läsartext: Friidrottare från Hälsingland på träningsläger i Portugal

Söderhamns IF friidrottare, och NIU, där även medlemmar ur Strands IF och Järvsö IF deltar, har under veckan 23 maj till 30 maj vistats i Albufeira Portugal på träningsläger inför kommande tävlingssäsong utomhus.

Vistelsen är den del i uppladdningen inför tävlingar som Niklas minne i Söderhamn och Världsungdomsspelen i Göteborg mfl.

Veckan bestod av olika träningspass i form av styrketräning, sprint, grenträning, stafett och olika löpträningar.

Läsartext