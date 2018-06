Drömmen om EM allt närmare för hälsingestjärnan: "Springer jag på nivån från ifjol ska jag komma med"

2017 blev en enda lång succé för Malin Ström. I Finkampen blev hon tvåa på 100 meter, och i SM på samma distans tog 31-åringen från Arbrå ett otippat guld. Lägg därtill ett SM-silver på 200 meter.

I samband med Finnkampen avslöjade hon också att 2018 skulle handla mycket om att ta en plats i Sveriges stafettlag över 4x100 meter, med sikte på EM i Berlin.

Och så här långt går allt enligt planerna.

Efter en mindre lyckad tävling i Oslo slutet av maj så fick de svenska damerna till det under Geneves internationella tävlingar den här helgen

– Nu gick det bätte. Vi sprang på 44,99 och målet var under 45 sekunder. De räknar de två bästa tiderna det senaste året när man kvalar för EM, och man måste vara topp 16 för att komma med. Vi har legat 12:a tidigare, men då är det lag under oss som kommer springa mycket bättre under sommaren och nu har vi nog klättrat, så EM ligger inom räckhåll, säger Malin Ström.

Nästa stafett blir i Sollentuna GP i veckoslutet efter Midsommar, därefter är det fokus på den individuella prestationen.

– Det gäller att få en plats i laget också. Jag har sprungit de två senaste tävlingarna i alla fall, sen kommer de börja kolla på individuella resultat. I Sollentuna GP kommer det vara två svenska lag. Det gäller att vara bland de åtta hela tiden så man får visa upp sig, säger Malin Ström.

Hur är känslan då?

– Jag brukar vara bättre lite senare på säsongen. Ken springer jag på nivån från fjol så ska jag komma med. Jag vann ju 100 meter på SM, men det är tajt mellan oss som var på pallen då. Så marginalerna är små.

Malin Ströms utvecklingskurva har hela tiden varit stigande sedan att hon gjorde comeback för några år sedan efter barnafödande, och det förklarar hon har att göra med just livet utanför friidrotten – med barn, jobb, hus och allt annat som tillhör ett vuxet liv.

– Jag känner mig mer vältränad nu än jag var förut, jag har haft en bra vinter och är mycket mer seriös med kost och liknande än vad jag var som yngre. Hur man lever utanför träningen spelar in, det tänkte man inte på tidigare. Då var det mest roligt, nu tänker jag mer på att prestera. Man uppskattar det mer nu, då tog man det för givet, det gör jag inte längre. Man vet inte hur länge det här kommer att hålla, säger Malin Ström.

Hur stort vore det att få uppleva ett EM?

– För några år sedan såg jag det inte ens framför mig att komma med och få springa ett EM, att få göra det en gång i karriären. Det är kul att stafetten finns med, där det är andra saker som också spelar in. För individuellt är det väldigt tuffa gränser för att kvala in.