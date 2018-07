Så betygsätts de svenska spelarna efter åttondelsfinalen mot Schweiz – höga betyg efter bragden

Läs mer (+): Fem heta snackisar efter Sveriges avancemang: "Målet från Forsberg var värt all väntan – redan ett klassiskt landslagsmål"

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Spelarbetyg:

Robin Olsen 4

Mikael Lustig (ut 82) 4

Victor Nilsson Lindelöf 6

Andreas Granqvist 5

Ludwig Augustinsson 4

Viktor Claesson 4

Gustav Svensson 5

Albin Ekdal 4

Emil Forsberg (ut 81) 5

Marcus Berg (ut 90) 3

Ola Toivonen 5

Avbytare:

Martin Olsson (in 81), Emil Krafth (in 82) och Isaac Kiese Thelin (in 90) spelade för lite för att betygsättas.

Karl-Johan Johnsson, Kristoffer Nordfeldt, Martin Olsson, Filip Helander, Emil Krafth, Marcus Rohdén, Pontus Jansson, Oscar Hiljemark, John Guidetti, Jimmy Durmaz, Isaac Kiese Thelin spelade inte.

Sverige–Schweiz 1–0 (0–0)

Mål: 1–0 (66) Emil Forsberg,

Domare: Damir Skomina.

Publik: 64 042.

