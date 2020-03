Spelförening fyller ett år: "Medlemmarna drar oss dit vi hamnar"

På fritidsgården Grottan i Alfta håller föreningen sitt årsmöte under onsdagskvällen. Många ungdomar och ett par vuxna deltar på plats, andra är med på länk. I mars blev Alfta spelförening ett år och det firas på fritidsgården med kladdkaka, kakor och saft.

Maria Moreno Bolin är ordförande i föreningen. Id´en att starta den fick hon genom sina spelintresserade barn.

– Många av deras kompisar har spelat mycket hos oss. Men för att kunna arrangera saker eller söka bidrag så behöver man en förening. Jag frågade ungdomarna om de var sugna och det var de, säger Maria Moreno Bolin.

Föreningen har valt att satsa brett.

– Vi har med flera segment. Som datorspel, tv-spel, brädspel, paintball, rollspel och lajv. En del medlemmar är bara sugna på paintball, andra vill bara spela datorspel, säger Maria Moreno Bolin.

Hans Engren, kassör i Alfta spelförening, har mest riktat in sig på datorspelsdelen. Och genom Studiefrämjandet har medlemmarna kunnat gå studiecirklar om just datorspel. Spelen de riktat in sig på har varit bland andra Minecraft, Fortnite och Counter-Strike.

– Studiecirkeln är för att man ska lära sig mer. Man kan tro att man inte gör något när man sitter vid en dator men det gör man. Man lär sig samarbete och strategi, säger Hans Engren.

En del kvällar för spel har arrangerats på Grottan, andra på annat håll och några har man kunnat delta i hemifrån. Föreningen har fått veta att de arrangerat aktiviteter för sammanlagt 330 ungdomar under året som gått.

Och det har varit betydelsefullt för unga i Alfta, säger Maria Moreno Bolin.

– Vi fick hjälp med två speldatorer. Det har gjort att vi har kunnat inkludera även de som inte har en dator. Och vi har fått hit ungdomar som inte haft ett sammanhang tidigare, säger hon.

Därtill är åldersspannet inom föreningen stort, från 6 år till 50 år säger Maria Moreno Bolin. Att även föräldrar är engagerade i föreningen gör dem unika berättar hon.

Alfta spelförening har också planer på ett nytt besök till Dreamhack. Där gjorde Melinda Björk, medlem i föreningen, sitt första besök under förra året. Föreningen hittade hon till genom sin mamma.

– Mamma tvingade med mig en dag, säger Melinda Björk.

– Jag spelar mest datorspel här. Det är ganska olika, men jag gillar mest skräck. Som Doom och Outlast.

Vad har föreningen betytt för dig?

– Jag har fått åka på många grejer, som Dreamhack och att spela paintball. Och så har jag träffat personer som gillar samma saker som jag, säger Melinda Björk.

Och med ett år fyllda planerar föreningen för nya aktiviteter, men låter medlemmarna leda vägen.

– Det roliga är att det är ungdomarna som drar i det och undrar vad nästa grej är. Vi får se. Medlemmarna drar oss dit vi hamnar, säger Maria Moreno Bolin.

– Det är viktigt att lyssna på dem. Det är ju för dem vi startade, säger Hans Engren.