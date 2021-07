Sommaruppehåll i division 3 – betyg och kommentarer på lagen: "Kan inte begära mer"

BOLLNÄS GIF

Plats i tabellen: 1.

Matcher: 5.

Målskillnad: 13–7.

Poäng: 13.

Kommentar: "Nya tränarduon Peter Svensk och Torbjörn Nilsson kan se tillbaka på en stark inledning av säsongen. Enda plumpen hittills är krysset (2–2) mot Forssa på hemmaplan. Offensivt finns det inte heller mycket att klaga på när målen trillar in i rasande takt. Defensivt har det dock inte klickat lika bra. Bollnäs är det lag som släppt in klart flest mål i jämförelse med toppkonkurrenterna och här finns det förbättringspotential. Om Bollnäs orkar stå hela distansen ut är alldeles för tidigt att svara på. Men två datum att redan nu pricka in i kalendern är 11 september och 20 november när Bollnäs och Söderhamns FF ställs mot varandra. Kanske, kanske i en match om seriesegern."

Utropstecknet: Målgladast framåt i serien och där Mahsum Korkmaz Ercan är bäst med fyra fullträffar.

Frågetecknet: Vem tar nästa straff? Ibrahim Hussein hade i 90:e minuten chansen att avgöra mot Forssa, men missade.

Betyg: 4/5.

SÖDERHAMNS FF

Plats i tabellen: 2.

Matcher: 4.

Målskillnad: 10–2.

Poäng: 12.

Kommentar: "Inför säsongen bytte tränaren Patrik Melin system för att i stället spela 3-5-2 och det brukar ta tid innan allt faller på plats. Men i stället har SFF rivstartat och är enda lag som vunnit alla sina matcher. Belöningen syns även i form av en mer än stabil defensiv med endast två insläppta mål. För ett ännu högre betyg hade det dock krävts en betydligt bättre andra halvlek mot Slätta när en solklar ledning höll på att slarvas bort. Den enda gången det svajat hittills. Det kommer bli en prövning för alla lag under hösten med en rekordlång säsong ända fram till den 20 november. Det återstår att se om SFF kan fortsätta rida på den här vågen, men hittills går det inte inte begära så mycket mer.

Utropstecknet: Adam Chabchoub är tveklöst hetaste anfallaren i serien med sina fem mål på tre matcher.

Frågetecknet: Nygamla nyförvärvet Andreas Rodin har varit viktig för SFF i de inledande matcherna. Men frågan är hur länge han blir kvar i höst?

Betyg: 4/5.

STRANDS IF

Plats i tabellen: 10.

Matcher: 4.

Målskillnad: 7–11.

Poäng: 3.

Kommentar: "Strand vann tio raka matcher och division 4 överlägset förra säsongen. Att det skulle bli betydligt tuffare nu var väntat, men nykomlingen har ändå svarat för en okey start så här långt med tanke på förutsättningarna. En positiv sak är att målskyttet varit väldigt jämnt fördelat med tre tvåmålsskyttar i form av Bashar Alsato, Markus Lindqvist och Mattis Westberg. Defensivt finns det en del att jobba med fortfarande och resultatet av det kommer att avgöra om Strand kommer att ta tillräckligt med poäng för att ha tre lag bakom sig när säsongen är färdigspelad."

Utropstecknet: Den stora vändningen mot Fagersta senast när 0–2 blev 3–2 efter Mattis Westbergs segermål i 84:e minuten.

Frågetecknet: Tre förluster av fyra möjliga i säsongsupptakten.

Betyg: 2/5.

IGGESUNDS IK

Plats i tabellen: 11.

Matcher: 5.

Målskillnad: 4–14.

Poäng: 3.

Kommentar: "Iggesund har varit ett stabilt topplag i division 3 mellersta Norrland under tre säsonger och förväntningarna var betydligt högre ställda på laget än en seger av fem möjliga. Det finns förklaringar till det. Skador och sjukdomar har stört och bidragit till att det varit ont om folk till matcherna. Det har bland annat gjort att Iggesund tvingats lufta alla tre målvakterna samt att tränarna Per Morten Rinnan och Lars Skärpe tagit plats på bänken i de två avslutande matcherna. Främst är det defensiven som läckt betänkligt. Det gäller också att någon kliver fram och gör mål om Iggesund ska lyckas klättra över nedflyttningsstrecket och upp mot en bättre placering som det finns kapacitet för."

Utropstecknet: Derbysegern mot Strand – enda matchen hittills som offensiven fungerat fullt ut.

Frågetecknet: 0–5 (Slätta) och 0–3 (Söderhamn) är resultat som kan göra vilken tränare som helst gråhårig.

Betyg: 1/5.