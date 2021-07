Sommarfotboll för barn och unga i Ljusdal – ska locka fler till sporten: "Det är bara att dyka upp"

Två gånger i veckan under hela sommaren bjuder Ljusdals IF in till sommarfotboll för barn i åldrarna 8 till 14 år. Planeringansvarig för projektet är herrlagets tränare Niklas Wenderyd.

– Vi gör det här för att ge alla en möjlighet att kunna spela fotboll på sommaren, säger Niklas Wenderyd.

Sommarfotbollen är gratis att vara med på och ingen föranmälan krävs eftersom den är tänkt att vara till för alla som vill.

– Du får komma hit oavsett klubbtillhörighet och fotbollsbakgrund. Du behöver inte ens ha fotbollsskor, det är bara att dyka upp. Vi har ett litet förråd med fotbollsskor så har vi tur passar de om någon kommer utan, säger Niklas Wenderyd.

Vilka är det som kommer hit?

– Det har varit ganska blandat. Det är inte bara personer med fotbollsbakgrund vilket är väldigt roligt för då kanske fler får upp ögonen för fotbollen och vill börja spela, vilket i förlängningen kanske innebär fler spelare till svensk fotboll, säger Niklas Wenderyd och fortsätter:

– Vissa ser det som träning och vissa ser det som en social sommaraktivitet, och det är helt okej.

De som håller i träningarna är tre spelare från damlaget och tre från herr. Greta Söderberg och Vera Mårtensson är två av dem. Greta Söderberg spelar ytterback och Vera Mårtensson yttermittfält, båda i Ljusdals IF damlag.

– Jag tycker det är ganska kul. Det är roligt att få vara med barnen och få se deras utveckling och lära dem det vi kan, säger Greta Söderberg.

– Jag håller med, instämmer Vera Mårtensson.

Vad gillar ni mest med att vara ledare?

– Att se barn som vill vara med och spela, som deltar och tycker att det är kul, och att se att alla har en gemensam kärlek till sporten, säger Vera Mårtensson.

– Jag håller med, och att det är en bra erfarenhet, säger Greta Söderberg.

Huvudrubriken för projektet är "Fotboll för alla" och möjliggörs genom ett samarbete med Ljusdalshem samt pengar som regeringen delar ut för kostnadsfria aktiviteter. Sven Cahling är klubbchef för Ljusdals IF och han tror att detta koncept håller i sig.

– Jag tror inte det blir sista sommaren vi gör det här. Det är liksom en inkörsport, många som kommer är med i lag men hit kommer också de som inte är det. Det är ju det som är det fina, att det kan vara en chans att testa på och sen börja.

Sommarfotbollen pågår varje tisdag och torsdag klockan 14 till 16. Vem som helst i åldrarna 8 till 14 får komma, det är gratis och ingen föranmälan krävs.