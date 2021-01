Solklar vinnare och hungrig utmanare – så gick det under rubrikloppen i V75

På Bollnästravet hade man en utmaning framför sig efter fredagens häftiga snöfall, berättade travbanechefen Stefan Samuelsson inför eftermiddagens första V75-lopp.

– Vi fick hålla på hela dagen igår (fredag reds. anm.) och större delen av förmiddagen för att få bort all is och snö. Sedan fick vi lägga på nytt material så att det var körbart.

Tursamt nog hade vädret slagit om under lördagen.

– Väderförhållandena är exemplariska, säger Stefan Samuelsson.

Efter fyra V4-lopp var det dags för Svenska travligans V75. V75-3 och V75-4 var så kallade rubriklopp och kördes till Andungens och Bengt Ivarssons minne.

Förhandstippade i V75-3 var Bokli Rapp N.O. Förväntade utmanare var Tekno Jerven och hästen Vestpol Gladiator, som kördes av Bollnäskusken Örjan Kihlström.

Under det första varvet pressade Vestpol Gladiator på G.G.OJJDO och tog över ledningen, med Bokli Rapp N.O. strax bakom. När 2 000 meter passerat kom Tekno Jerven fram i tredje spår. I slutsvängen med 500 meter kvar travade ett samlat fält i bredd bestående av Vestpol gladiator, G.G.OJJDO och Bokli Rapp N.O.

Men Tekno Jerven visade sig vara mer än bara en stark utmanare. För där i fjärde spåret kom nummer fyra, kvickt dundrande fram mot sin tusende seger, med Jimmy Jonsson bakom tömmarna.

Den klara favoriten inför det andra rubrikloppet, V75-4, var Disco Volante, som förväntades bli utmanad av Grainfield Aiden och Sorbet, med kusken Örjan Kihlström.

– Jag hörde på tv:n att tydligen har Disco Volante och Sorbet mötts sju gånger och Sorbet har varit före varje gång, sa Stefan Samuelsson innan loppet.

Men Disco Volante är inte en förhandstippad favorit för intet.

Redan vid start tog han täten tätt följd av Västerbo Grosbois. Inför upploppet följde ett väl samlat fält bakom favoriten, som hade flera längder tillgodo. Trots att även Västerbo Grosbois var hungrig på vinst är det Disco Volante som slutligen segrar efter 2 140 meter med kusken Ulf Ohlsson.

Efter rubrikloppen blev det prisutdelning i vinnarcirkeln med krans och täcke.

Bakom tömmarna under lördagens tävlingar fanns förutom Örjan Kihlström från Bollnäs även flera andra lokala stjärnor. Bland annat Bo Landgren från Alfta, Jan-Olov Åberg från Bollnäs, Tomas Pettersson från Runemo, Johanna Stark från Bollnäs och Jan-Olov Persson, Hudiksvall.

Tävlingarna kördes utan publik med anledningen av coronapandemin.