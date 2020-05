Sofia Karlsson livesänder konsert från Järvsö – med lokala musiker och Lill-Babs flygel

Sofia Karlsson hade planerat in en stor Sverigeturné under året, men under coronakrisen är det förstås inte möjligt. Därför bjuder hon in till en livesänd konsert från sitt hem, tillsammans med några grannar och kantorn i byn.

– Välkommen hem till mitt vardagsrum, där nu Lill-Babs flygel står redo att spelas på sedan några dagar. Jag kommer sjunga låtar tillsammans med de finaste musikerna i bygden, säger Sofia Karlsson, i ett pressmeddelande.

Det är artistbyrån Jubel som sänder konserten via deras nya plattform Dramatix. De kommer bland annat att satsa på interaktion med artisten.

– Vi tror att livestream kommer vara ett viktigt komplement till vanliga livespelningar även efter covid-19 och Dramatix ska vara den bästa plattformen för detta, säger Jubels vd Erik Ohlsson, i pressmeddelandet.

Konserten startar 20.00 på fredagen den 22 maj och kan ses av alla som köpt biljett.