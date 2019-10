Sofia Karlsson dragplåster när Nordanstigs manskör släpper loss i Hudiksvall: "Det är så uppiggande att sjunga i kör"

Allt får ett svar på lördag, när Nordanstigs manskör ger en konsert på Kulturhuset Glada Hudik tillsammans med rätt nyblivna Järvsöbon Sofia Karlsson.

En gång i tiden var manskörstraditionen stark, inte bara på studentorterna i Sverige. I Hälsingland hade nästan varje ort en egen kör med aktiva basar och tenorer för att sjunga in våren på Valborgsmässoafton eller bjuda på underhållning och stämningsfull julmusik.

I dag är det bara ett fåtal som är aktiva i hela landet, som Lundasångarna, Orphei Drängar eller Kjell Lönnås KFUM-kören i Sundsvall. Och så finns Nordanstigs manskör, den enda kvarvarande i Hälsingland, som om ett par år, 2022 kan fira sitt 50-årsjubileum.

Örjan Comstedt är ordförande sedan ett 10-tal år och han ser en livskraftig kör som också får in nya medlemmar, även om medelåldern är hög.

– Det är framför allt kamratskapen som gör att det är så roligt att sjunga i kören. Dessutom är det uppiggande. Man kan vara trött när man kommer till repetitionen men man blir pigg av att sjunga, säger han.

På tisdagskvällen var det genrep med kören och fyrmannaorkestern som ska kompa på lördagens konsert – Kenneth Stahre på piano, Bosse Bäcklund, gitarr, Roger Frank, bas och Edvard Mika, trummor. På repertoaren står låtar som Oh, what a day, Fait accompli, Tears in heaven och Jag och min far, för att bara nämna några kända örhängen ur körens repertoar som sträcker sig från 1960-talet fram till i dag.

– Tillsammans med Sofia Karlsson sjunger vi bland annat hennes Jag spelar för livet, avslöjar Örjan Comstedt.

Sofia Karlsson behöver inte någon längre presentation. Vissångerska, låtskrivare, uttolkare av bland andra Dan Andersson och producent, dessutom mottagare av fyra Grammispriser.

– Vi försöker alltid ta hit bra artister, som Sofia Karlsson. , säger Örjan Comstedt.

Nordanstigs manskör är aktiva med både allsångskonserter och flera egna konserter. Förutom lördagens konsert kommer de även i år att sjunga i Sågtäkten i advent och så blir det en mer uppsluppen julkonsert, Julkul, i mellandagarna. Till våren blir det ännu mer sjungande med Valborg som intensivaste aktivitet. Eftersom ungefär hälften av sångarna bor i Hudiksvall varvas repetitionerna mellan Bergsjö skola och Skolbyn i Hudiksvall.

Vad är det som skiljer manskör från blandad kör?

– Manskör ett annat instrument, det låter på ett annat sätt än en blandad kör, säger Örjan Comstedt.

Det är Kenneth Stahre, som i 40 år ledde Bollnäs-Arbrå manskör tills den lades ned 2015, som nu står framför Nordanstigs manskör. Det har han gjort sedan 2010.

– Han har vidareutvecklat vår sångkapacitet. Han är också duktig på att skriva arrangemang på låtarna till oss.

Hur det låter? Det visar sig på lördag.