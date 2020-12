Sofia Karlsson bjuder in till konsert vid brasan: "Vi saknade vår publik så mycket"

Sedan några år tillbaka bor Sofia Karlsson i Järvsö, och det här blir den andra konserten som sänds från hennes hälsingegård. I maj testades konceptet första gången, då hon blev första artist som fick provköra artistbyrån Jubels plattform Dramatix.

– Vi saknade vår publik så mycket, men det gör ju alla, säger Sofia Karlsson.

Sofia Karlsson och keyboardisten Martin Hederos har spelat tillsammans sedan julen 2012, då de framträdde på Skansen. Han var med och grundade The Soundtrack of Our Lives, och har spelat med bland andra Weeping Willows och Ulf Lundell.

– Martin är en fantastik pianist och en duo-räv. Han är van att spela i duo, säger Sofia Karlsson.

2015 släppte de Stjärnenätter, ett album med både kända och mindre kända sånger om julen. Här återfinns såväl O helga natt som Judy Garlands Have yourself a merry little christmas och den egna Snowhere. Trots att sångerna kommer från vitt skilda genrer lyckas Sofia Karlsson göra dem till sina egna.

– Man får frigöra sig från kända original, och sedan försöka göra utifrån vad man själv kan och är. Hur kan jag presentera den här sången? Det handlar lika mycket om sången som om mig, och hur kan jag få fram den här texten, budskapet, förklarar Sofia Karlsson.

Jag gör det som jag älskar och jag har älskat julmusik sedan jag var liten.

Efter att plattan släpptes har duon turnerat varje år inför julen.

– Ja det har vi, med "barnafödsuppehåll" bara, men sedan i princip varje år, säger Sofia Karlsson.

En julturné är ofta ett smart sätt för frilansande artister att säkra försörjningen, men för Sofia Karlsson handlar det om något annat.

– Jag har aldrig varit smart i min karriär. Jag gör det som jag älskar och jag har älskat julmusik sedan jag var liten. Jag blir verkligen glad av Gläns över sjö och strand på jularna. Från min sida är det inget smart drag, det är något jag verkligen gillar.

Under konserten vid brasan i Sofia Karlssons vardagsrum kommer duon bland annat att framföra låtar från den gemensamma plattan. Några av Sofia Karlssons egna hits blir det emellertid inte.

– Nej, det här är en julkonsert, säger hon med eftertryck. Vi vill spela igång julen. Jag vill gärna sjunga O helga natt och Jul jul strålande jul. Så har vi några egna låtar och några engelska covers. Have yourself a merry little christmas är ju med på plattan så den kommer vi nog att köra.

Det finns en massa idéer om hur julen ska vara, och så blir det aldrig.

Sofia Karlsson och Martin Hederos vill också slå ett slag för den icke-perfekta julen.

– Det finns en massa idéer om hur julen ska vara, och så blir det aldrig. Det är vårt motto att julen kan inte bli perfekt. Den kan bli dynamisk i bästa fall, och den kan bli bra ändå. Och vår julmusik är ju långt ifrån "slick", den är inte sträv, men den är lite annorlunda.

Pandemin har medfört begränsningar på olika sätt även för Sofia Karlsson, som exempelvis den uteblivna julturnén. Men hon försöker se begränsningarna som en tillgång. Det kan handla om att reflektera över vad man egentligen lägger sina pengar på.

– Jag har fått ett helt nytt alter ego som heter Spara Karlsson. Jag granskar min konsumtion. Jag försöker tänka "kan det vara en tillgång att jag inte går till frisören?".

Vi hoppas att vi kan nå ut till folks vardagsrum.

Och den aktuella livesändningen är även den ett resultat av de begränsningar pandemin medfört, instämmer hon.

– Den är som en kompensation, och vi hoppas att vi kan nå ut till folks vardagsrum.

På fredagsförmiddagen hade flera hundra personer löst biljett till måndagens konsert.

– Det är en drömpublik i ett konserthus till exempel. Det är solvända på måndag också, då vänder alltihopa, avslutar Sofia Karlsson.