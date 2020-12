Söderhamnsryttare uttagen till landslaget: "Kämpat för det här i hela mitt liv"

Hannah Åkerblom har efter ett halvår på hemmaplan i Söderhamn återvänt till Spanien där hon har sin bas med hästarna sedan fem år tillbaka.

Förra veckan presenterades 2021 års landslag i hoppning. Landslaget består av en A-trupp som främst är aktuell för mästerskapen och en B-trupp som är aktuell för nationshoppningar. Och det är i den andra truppen som Hannah Åkerblom har fått en av de nio platserna med sin 11-åriga häst Chodec.

– Jag har kämpat för det här i hela mitt liv. Att man äntligen, äntligen, kommer dit är fantastiskt roligt. Det går inte att sätta ord på det, det är det här man drömmer om, säger Hannah Åkerblom.

För 35-åriga Hannah Åkerblom är det här första gången som hon tar en plats i landslaget. Ifjol var hon med i utmanartruppen som ligger precis bakom de allra bästa ryttarna.

Landslaget har varit det långsiktiga målet under flera år och 2019 var ett framgångsrikt år för Hannah Åkerblom där hon bland annat skördade framgångar under Falsterbo Horse Show och kvalade till den stora Grand Prix klassen.

Hade du på känn att du skulle bli uttagen till landslaget?

– Njae, jag hade hoppats för jag tycker att jag har presterat väldigt bra de senaste åren. Jag har trots pandemin valt att åka utomlands och göra de här tourerna för att pusha mig fram och försöka komma med, säger hon.

Coronapandemin stoppade alla tävlingar i början av året och när Spanien stängde ner flyttade Hannah tillfälligt hem med sina hästar till familjens gård i Norrala. Och eftersom Hannah Åkerblom skadade sig i början av året kom tävlingspausen lägligt.

– Jag fick en muskelskada i samband när jag gick omkull med en häst och kunde inte ha stövlar på tre månader. Jag kunde rida men hade haft svårt att tävla, berättar hon.

Men när de coronanpassade tävlingarna rullade igång igen för de professionella ryttarna åkte Hannah Åkerblom tillbaka till bland annat Spanien och Portugal där hon blev uttagen att rida Nations Cup.

Vad har du för mål nästa år?

– Drömmålet är att vara med på EM. Det är dubbla mästerskap nästa år, presterar jag väldigt bra så finns det en chans. Annars är det att försöka komma med på så många Nations Cup som möjligt, få så mycket rutin och erfarenhet som möjligt så man kan klättra ännu mer på rankingen.

För att avancera ännu mer inom landslaget tror Hannah Åkerblom att det krävs att hon rider fler femstjärniga tävlingar med felfria rundor och placeringar i 1,60-klasser. Och hon tror hon sitter på helt rätt häst för det.

– Chodec har all kapacitet i världen, det är en once in a lifetime häst. Han är i många ögon sett otymplig men han är otroligt smidig för sin storlek, han har väldigt lätt för sig. Han är 11 år nu, han har några år kvar att utvecklas på. Än så länge går han från klarhet till klarhet, han hoppar bättre för varje tävling.

Fakta / Landslaget 2021 i hoppning

A-truppen:

Malin Baryard Johnsson, Henrik von Eckermann, Peder Fredricson, Stephanie Holmén, Fredrik Jönsson, Evelina Tovek.

B-truppen:

Annika Axelsson, Rolf-Göran Bengtsson, Angelie von Essen, Jens Fredricson, Linda Heed, Douglas Lindelöw, Erica Swartz, Marcus Westergren, Hannah Åkerblom.