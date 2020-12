Söderhamnsfotografen Pontus Orre kan ta hem internationellt pris: "Kul att bilden når så många"

Pontus Orre, som tidigare jobbat på Söderhamns-Kuriren och helahälsingland.se, har tagit en finalplats i World Athletics Photograph of the Year Award. 77 bidrag skickades in men bara tre utsågs till finalister.

– Det är roligt. Det märks att bilden sprids på ett annat sätt, att den får ett annat liv. En bild när jag vann i Sverige kom inte ut på det här sättet. Och det är kul att den når så många som är nischade inom sporten och aktiva, säger Pontus Orre.

Hans bild visar en åskådare som ståendes på en cykel kikar över staketet för att se friidrottstävlingen Folksam Grand Prix i Karlstad. Stavhopparen Armand Duplantis tävlade i finalen.

– Jag jobbade inte den dagen utan var där för att Alex (Pontus sambo som arbetar på radiosporten. reds. anm.) skulle kommentera, så jag gick runt där och tittade. Det stod folk där omkring och spanade in för att se. Ingen publik var tillåten på arenan och arrangören var ombedd att sätta upp ett svart stängsel för att folk inte skulle se in, men vissa var ju uppfinningsrika, som mannen på bilden, säger Pontus Orre.

Bilden fångade ett ögonblick som skildrar den unika tid vi lever i nu. I en pandemi som tvingat supportrar att följa sport utanför arenorna.

– Det är därför man jobbar med det här, för man vill att det ska finnas bevarat hur det var 2020. Det är också det som driver en, säger Pontus Orre.

Armand Duplantis verkar själv gilla bilden. Pontus Orre berättar att stavhopparen både delat bilden i sociala medier och på internationella friidrottsförbundets hemsida har han kommenterat att just den bilden borde vinna tävlingen.

Hur det går avslöjas på lördag.

– Jag räknar aldrig med att man ska vinna några priser, men det är klart att när man tar en bild och känner att man fryser ett ögonblick och att det här blev ganska bra så får man skicka in den. Det är också kul att många som inte hade sett den annars får göra det, säger Pontus Orre.