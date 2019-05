William Strid på hemmaplan i juni – här är alla artister till årets School's out

Han gjorde succé i Idol med en femteplats och har mycket på gång under året med spelningar och planerat skivsläpp. Nu är det också klart att söderhamnaren kommer och spelar på hemmaplan under årets School's out den 13 juni.

I veckan var han med i juryn när School's out live avgjordes, tävlingen där han själv stod på scen för ett år sedan. Han och fjolårsvinnaren Linn Wikblad fastnade mest för en annan sångare från Söderhamn, 19-åriga Lisa Eismar, som därmed vann och får uppträda för en betydligt större publik om en dryg månad.

Arrangörerna har i och med de senaste tillskotten hela uppställningen klar för sommaren skolavslutningsfestival, som förra året drog över 15 000 besökare.

Artister School's out 2019

• Vlad Reiser

• Kuselofte

• Malou Prytz

• Victor Leksell

• Jireel

• Imenella

• Ruben

• Norlie & KKV

• Dynoro

• William Strid

• Lisa Eismar