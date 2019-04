Vill uppmärksamma psykisk ohälsa med konsert – skänker bort inkomsterna: "Många är rädda för att prata om det"

Det började som en idé om att göra någonting större. Med relativt fria tyglar vandrade tankarna kring att avsluta gymnasietiden med ett projekt som gjorde avtryck. Planer fanns på att antingen producera ett eget album eller arrangera en konsert.

Valet föll på det senare och på valborgsmässoafton slår esteteleven Wilhelm Rudolphi upp dörrarna till Söderhamns teater och välgörenhetskonserten (Need The End To) Set Me Free.

– Tanken var en konsert med låtar som jag kopplade mycket till mig själv och mina egna erfarenheter av livet så här långt, säger arrangören.

Temat för kvällen kommer att vara psykisk ohälsa. Ett ämne som Wilhelm Rudolphi själv är öppen med att ha upplevt och som han tycker att det är viktigt att lyfta fram och kunna prata om.

– Jag har mått dåligt och gör det periodvis fortfarande, samtidigt som jag har många vänner som är i samma situation. Det är ett tema som jag har känt är en del av mig vilket i sin tur inte behöver vara något negativt, säger han och fortsätter:

– Ju mer man tar reda på om psykisk ohälsa desto mer upptäcker man att många är rädda för att prata om det. Jag vill uppmärksamma det här för att visa att vi måste prata om det, säger Wilhelm Rudolphi.

Tillsammans med sitt band Ulvhejm kommer han att bjuda på musik, både instrumentalt och med sång, i rock och heavy metal-genren. Publiken kommer att känna igen sig i låtar från band som Queen, Metallica och Iron Maiden.

Mellan låtarna kommer Wilhelm Rudolphi också att prata lite kort om det för kvällen aktuella ämnet.

– Att stå inför publik och spela är en sak men att prata inför publik blir något helt annat. Men jag har folk omkring mig så det är skönt, säger han.

Allt ekonomiskt överskott från välgörenhetskonserten kommer att skänkas till den ideella föreningen Mind, som arbetar för psykisk hälsa.

– Det finns många olika organisationer som folk skänker pengar till men den psykiska ohälsan är något som man gärna glömmer bort. Ofta tänker många att det där sköter psykologer och läkare men alla kan hjälpa till, säger Wilhelm Rudolphi.

Inför konserten är det en viss nervositet som infinner sig hos honom. Ännu är det en del saker som återstår innan han kan kliva upp på scenen med sin bas runt halsen och dra av de första ackorden.

– Det är första gången jag gör någonting själv och bara det känns väldigt mäktigt. Genom konserten hoppas jag att fler ska våga prata om den psykiska hälsan och inse hur viktigt det är att våga kolla med sig själv och de man har omkring sig om hur man egentligen mår, säger Wilhelm Rudolphi.