Skam hindrar många anhöriga att söka hjälp till den demenssjuke: ”En ohållbar situation”

När en dement person eller dess partner inte vill ta emot hjälp eller flytta till ett särskilt boende kan det leda till svåra livssituationer för många äldre. Två nyckelfaktorer blir då bemötande och god kompetens inom demensvården för att stötta både de som drabbas och deras anhöriga.

Renske Renkema, enhetschef på Klockargården, en dagverksamhet för dementa i Söderhamn, ser i vardagen ofta dilemmat när en demenssjuk person på grund av sjukdomen, inte själv inser behovet av hjälp.

– Ibland kan vi se att det är en ohållbar situation. Därför måste vi jobba genom att stötta och bygga relationer – och låta det få ta tid. Det första vi gör är att bilda en relation med personen och göra hembesök ett flertal gånger för att knyta an och bilda en uppfattning om vilken hjälp personen behöver. Utifrån den kontakten kan vi bjuda in personen till dagverksamheten, säger Renske Renkema.

Eftersom vård och omsorg i Sverige bygger på principerna om individens rätt till självbestämmande och integritet är bemötande och en god kontakt de verktyg som personal och biståndshandläggare har till hands, när en person har nedsatt beslutsförmåga på grund av sjukdomen.

Att introducera en demenssjuk och dess anhöriga till möjligheterna för hjälp måste få ske gradvis i små steg, för att ett beslut om att ansöka om hjälp i vardagen ska kunna mogna, menar Renske Renkema.

– När vi vet om att en person initialt inte vill komma in till dagverksamheten kan det krävas att vi är extra positiva. Vi brukar försöka knyta an till ett tidigare arbete, ett intresse eller en aktivitet som personen tycker om. Till exempel kan det handla om någon som är intresserad av modellbygge – då lånar vi böcker om det från biblioteket, så att personen känner sig välkommen. Det kan vara ett steg för att komma in i rullorna, säger Renske Renkema och fortsätter:

– När vi ser att personen har ett större behov kan vi tillsammans göra besök på korttidsvården för att visa hur det är, prata varmt om att det finns en lägenhet, god mat och att det finns möjlighet att fortsätta gå på dagverksamheten. Det innebär stimulans till den demenssjuke och avlastning för anhöriga, och det är jätteviktigt.

Man brukar ofta tala om demens som en anhörigsjukdom. Att tänka och minnas för två, hjälpa till med mat, läkemedel och tillsyn kan innebära stor belastning och oro för en äldre människa som försöker sköta sin demenssjuka partner. Men alternativet, att be om hjälp, kan också vara en smärtsam förändring i livet – och innebära känslor av dåligt samvete, skuld och skam.

– Det märker vi av. När man en gång gifte sig, lovade man att ta hand om varandra i nöd och lust. Många känner att det är ett löfte man inte kan bryta och försöker klara av situationen på egen hand så länge det går – och det kan vara svårt att våga ta steget och veta när det är dags att ansöka om hjälp. Det finns mycket skam i den här sjukdomen och man vill gärna dölja det så mycket det går för omgivningen, både för partnerns skull och för att man kanske inte riktigt orkar själv.

Vården av en demenssjuk person är ofta ett samspel mellan anhöriga och personal. Men samtidigt befinner sig många kommuner i ett ekonomiskt läge som innebär att det sparas in på äldreboenden. I Söderhamn räcker platserna inte för de som ansöker om en plats på ett boende.

– Alla vet om situationen, att vi får en äldre befolkning och att antalet demenssjuka kommer att öka. Det vi kan göra är att fortsätta att arbeta med resurserna på bästa sätt och se till att det finns kompetens inom omsorgsförvaltningen för att de som bor kvar hemma får en bra livskvalitet – och att anhöriga får det stöd de behöver, säger Renske Renkema.