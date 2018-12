Se listan på alla nya ledamöter – tidigare teknisk chef blir nu politiker: "Lyssna med stora öron och liten mun"

Det var många val som skulle göras under måndagens fullmäktige i Söderhamn. Ledamöter skulle väljas till bland annat kommunstyrelsen och övriga sju nämnder.

Som vi tidigare berättat blir John-Erik Jansson (C) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen. Alexandra Gard (S) blir oppositionsråd och vice ordförande i kommunstyrelsen.

Det blev val på löpande band. Valberedningens ordförande Magnus Svensson (C) läste upp förslagen en efter en. Och det blev inga skrällar, bara något förslag på ersättare ändrades under mötets gång.

Se alla ledamöter i respektive nämnd här nedanför, klicka på pilen för att bläddra mellan nämnderna.

Lars Stål (M) är en av de nyinvalda ledamöterna. Han har nu en plats i kommunfullmäktige och i kultur- och samhällservicenämnden.

Han känns igen från att ha arbetat som teknisk chef i Söderhamn under sju år. Han lämnade jobbet under dramatiska former och med ett avgångsvederlag i slutet av 2016.

I en intervju med helahälsingland.se i början av 2017 talade Lars Stål ut om avskedet och berättar att han upplevde att han blev avlövad som chef och inte fick förtroende att leda. Förvaltningschefen under den tiden, Hans-Göran Karlsson, ville inte kommentera ärendet då.

Men nu är Lars Stål tillbaka och den här gången som moderatpolitiker i kultur- och samhällservicenämnden. Han tar även plats som ordförande i styrelsen för Faxeholmen och kommunens representant i Söderhamns stuveri.

– Det känns spännande. Det är på dagen två år sedan jag slutade som teknisk chef. Två år har passerat, det har hänt mycket i livet och man är två år klokare. Det var nog nyttigt för både mig och kommunen och jobba på varsitt håll, säger Lars Stål (M) som idag arbetar som vd för Glysisvallen i Hudiksvall.

– Det är ett privilegium att få jobba där och sedan få engagera mig politiskt här i Söderhamn där jag bor, säger Lars Stål (M).

Det här är första gången som han engagerar sig politiskt.

– Även om jag har jobbat i förvaltning så är jag ny i politiken så det känner jag mig ödmjuk inför. Det här är den nämnd som jag kände mig mest bekväm med. Jag kan ekonomin bra i förvaltningen, vad som används till vad, säger han.

Lars Stål (M) är även fullmäktiges val som styrelseordförande för Faxeholmen, det formella beslutets tas på bolagsstämman i vår.

– Jag ska lyssna med stora öron och liten mun och skaffa mig en bild av verksamheten, säger Lars Stål (M) om det kommande ordförandeuppdraget.

Hälsinglands utbildningsförbund styrs politiskt av en direktion som består av ledamöter från de tre medlemskommunerna Söderhamn, Bollnäs och Nordanstig.

Söderhamn kommer att representeras av Marjo Myllykoski (M), Mattias Benke (S) och Peter Olsson (C) som även kommer vara vice ordförande.

Till kommunalförbundet södra Hälsingland, som bland annat ansvarar för räddningstjänsten, valdes Alexandra Gard (S).

Söderhamns fullmäktige valde även ledamöter till kommunrevisionen som kommer att ledas av Sven-Erik Lindestam (S) de kommande fyra åren.

