Politiker friades från brottsmisstankar efter fem år – lång utredningstid kritiseras av JK

I ansökan om ersättning till Justitiekanslern, JK, skrev sonen att han varit brottsmisstänkt under fem års tid, vilket medförde stora konsekvenser för hans liv. Sonen satt anhållen under tre dagar i maj 2013 och i samband med det genomfördes en husrannsakan i hans hem. Några av sakerna som togs i beslag lämnades tillbaka så sent som fem år senare, enligt ansökan. Han upplever att förundersökningen varit passiv.

JK resonerar i beslutet att den långa handläggningstiden kan förklaras med att ärendet varit komplicerat, men skriver även att handläggningen varit mer eller mindre aktiv från åklagarens sida i flera tidsperioder.

JK slår fast att utredningstiden varit alltför lång och att den strider mot Europakonventionen, eftersom inte sonen fått rätt till rättegång inom skälig tid.

Sonen får 20 000 kronor i ersättning för den långa utredningstiden och 6 000 kronor i ersättning för lidande efter tiden som anhållen 2013.