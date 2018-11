Personal vittnar om kränkande särbehandling – fem olika anmälningar: "Det handlar om trakasserier"

Efter anmälan om kränkande särbehandling som riktades mot tidigare kommunchefen har helahälsingland.se begärt ut alla anmälningar som kommit in till kommunen under 2017 och 2018. Utöver anmälan mot den tidigare kommunchefen Per Granath har vi fått ut fem anmälningar som riktar sig mot olika chefer inom kommunen. Det finns tre anmälningar som riktar sig mot en och samma chef.

Fall 1. Beordras ta tid på alla sin arbetsmoment: "Känner mig kontrollerad"

En anställd skriver i sin anmälan: "Det har varit flera situationer under en lång tid som har brutit ner mig och fått mig att må mycket dåligt". Hon berättar att hon har tagit upp det med sin chef flera gånger: "Men det har resulterat i att situationen har förvärrats".

Den anställda berättar i anmälan att chefen har sagt att hon inte är kompetent när de diskuterade lön. Den anställda skriver att hon nu är sjukskriven på grund av arbetssituationen.

"Vid ett sjukmöte försökte jag förklara hur jag känner men avfärdades av min chef som satte stopp för en konstruktiv dialog med att säga "Jag ställer frågorna, du svarar", skriver den anställda i anmälan.

Enligt den anställda har hon beordrats att ta tid på samtliga moment under en arbetsdag och skriva upp exakta minuter. "De här lapparna är underlag för återkommande möten mellan mig och min chef då jag måste rapportera min effektivitet. Enligt mig så resulterar det inte i någonting bra, förutom att jag känner mig kontrollerad, ifrågasatt och otroligt särbehandlad", skriver den anställda.

Förhandlaren Rolf Ling på personalenheten har gått igenom anmälan och gjort bedömningen att när det gäller uppföljningen av den anställdas arbete, kan man inte utesluta att det handlar om kränkning. Han bekräftar också att det kommer att bli en extern utredning på den berörda förvaltningen.

Fall 2. Anklagar chef för att sprida falska uppgifter: "Påverkade min hälsa väldigt negativt och ledde till en sjukskrivning"

Det finns ytterligare en anmälan om kränkning och förtal som riktar sig mot samma chef som i fall 1 men även mot en annan chef. Den anställda menar att han utsätts för falska uppgifter och anklagelser. "Detta ärende påverkade min arbetslivssituation, min arbetsmiljö och min personliga hälsa väldigt negativt och ledde till en sjukskrivning", skriver han i anmälan.

Han skriver att chefen har anklagat honom för ett ej korrekt uppträdande och ett väldigt dåligt bemötande av personalen. Den anställda lämnar i sin anmälan ett tjugotal referenspersoner som han menar inte känner igen chefens beskrivning.

Den anställda gjorde även i somras en tillbudsanmälan om kränkning mot en av cheferna.

"Då jag nu återigen blir utsatt för falska anklagelser, kränkning samt förtal, anser jag härmed att det handlar om trakasserier", skriver den anställda i anmälan.

Här gör förhandlaren på personalenheten bedömningen att det "saknas rimlig anledning att misstänka kränkning" och att det inte krävs någon utredning. Istället anser förhandlaren att anmälan ska ses som en indikator på att arbeta med arbetsmiljön.

Fall 3. Anmäler chef för kränkande prestationsbedömning: "Kan inte koncentrera mig, gråter hela tiden"

I den tredje anmälan mot samma chef som förekommer i fall ett och två, handlar det återigen om att en anställd upplever att hon har fått synpunkter på sitt arbete på ett kränkande sätt och fått prestationsbedömning i form av sifferbetyg i skala 1 till 10.

"Jag kan inte göra mitt jobb, kan inte koncentrera mig, gråter hela tiden", skriver anmälaren om sin situation och tillägger att hon övervägt att säga upp sig.

Och det är i hur prestationsbedömningen har kommunicerats som Rolf Ling på personalavdelningen inte kan utesluta att det förekommit kränkning och även här kommer det att bli en extern utredning.

Fall 4. Anställd känner sig ifrågasatt vid sjukskrivning

En fjärde anmälan riktar sig mot två olika personer i chefsposition på andra förvaltningar. Den anställda känner sig utesluten ur gemenskapen när hen är långtidssjukskriven och kränkt av arbetsgivaren som ska ha ifrågasatt om hen verkligen är sjuk, trots ett läkarintyg.

Anmälaren menar också att närmaste chefen har dokument om hen som innehåller förtal. Den anställda anklagar chefen för att ha dolt information genom att inte visa den anställda dokumentation som är mer än ett år gammalt när den anställda får kännedom om det.

Här har kommunjuristen tittat på anmälan och beskedet är att det inte finns några skäl att gå vidare med en djupare utredning när det gäller kränkande särbehandling. Men det utesluter inte att det kan ha förekommit negativt bemötande.

- Det är min uppfattning att det finns brister i arbetsorganisationen som kan leda till dåligt arbetsklimat. Att anmälaren inte känt till orsaker till omplacering visar på brister i kommunikation och dokumentation mellan medarbetare och chef, säger kommunjuristen Hellena Bäck som bland annat rekommenderar kompetensutveckling inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Fall 5. Före detta anställd på kommunen: "Förväntat mig ett betydligt bättre ledarskap"

En femte anmälan är skriven av en anställd som nyligen slutat på kommunen. "Jag kan nog minst sagt säga att jag har förväntat mig ett betydligt bättre ledarskap", skriver anmälaren. Hon riktar kritik mot en chef som inte tagit kontakt med henne i samband med en lång sjukdomsperiod. Den anmälan ska nu gås igenom av kommunen.

- Det har alltid förekommit att folk är osams på jobbet, det är inte nytt i sig. Men hanteringen runt det är annorlunda idag. Alla arbetsgivare är mer uppmärksamma och kränkningar ska inte förekomma, säger förhandlaren Rolf Ling och menar att till exempel Krokom-fallet där en kommunanställd tog livet av sig och chefer åtalades för brott mot arbetsmiljölagen, har satt mer ljus på sådana här frågor.

