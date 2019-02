Nyinflyttad musikhemlighet hyllar Söderhamn och kärleken med ny skiva: "Jag är förälskad"

Han har av flera personer i musikbranschen kallats Sveriges bäst bevarade musikhemlighet. Den nyblivne Söderhamnsbon Charlie Persson skiner upp när han får höra epitetet ännu en gång.

– Ja, det har jag hört. Det värmer härinne, säger han och lägger handen på hjärtat utanpå den alltför tunna skinnjackan för den kylslagna vinterdagen i Söderhamn.

– Jag gillar inte att stå i centrum eller vara stjärna så det passar mig utmärkt att få fortsätta att vara det.

Charlie Persson är för den stora massan inte speciellt känd, trots att han under tre decennier figurerat i Musiksverige – dock under rampljusets radar. Ändå har han gett ut ett tiotal album och haft nära samarbeten med flera svenska artister, som till exempel Cookies and Beans, Christina Lindberg och Jan Johansen.

För bara tre veckor sedan släppte han singeln Lejon i Gefles djungel. Och under året kommer hans nya album med namnet 0270, Söderhamns riktnummer. En kärleksförklaring.

– Ja, så är det. En hyllning till stan och den människan som gör att jag är här nu, säger Charlie Persson, som för ganska precis ett år sedan plockade ihop sitt, sedan många år, bohag i Stockholm och flyttade till Söderhamn efter att ha mött kärleken.

Men vi kommer tillbaka till kärlekshistorien.

För Charlie Persson, som är född och uppväxt i värmländska Hällefors, har alltid musiken varit drivkraften i tillvaron. Hans pappa var musiker, ett intresse som smittade av sig snabbt.

Det var också nära att karriären på allvar tog fart redan i tonåren kring skiftet då 80-tal blev 90-tal. Med det hemvävda bandet Aristokraterna gick allt precis så där fort som tonåringar med popstjärneambitioner bara drömmer om att det ska göra: Skivkontrakt, skivinspelning och spelningar. Allt rullade på snabbt.

– Det gick jättebra. Vi bodde ju i Hällefors, hade knappt varit utanför kommungränserna och så helt plötsligt ville radio och tv att vi skulle komma och lira. Det fanns liksom inte på vår karta. Det coolaste då var ju ZTV. Det var vi och ett annat debutantband som skulle spela och Kayo var programledare, berättar han.

– Vi var the main attraction, klev in och spelade vår första låt och gick sedan tillbaka ut i logen. Där fanns tv-monitorer så vi kunde se det andra bandet. De klev på och såg så coola ut. Så brakade gitarrintrot till Stone me into the groove igång. Det andra bandet var alltså Atomic Swing, berättar Charlie Persson och skrattar åt minnet.

– Då var känslan, okej, ska vi lägga av nu eller? När man är debutant och lider av minihybris och tror att "nu kommer det hända", så kommer några andra och är mycket bättre. Det var lite knäckande.

Men Aristokraterna fortsatte, dock för att bara något år senare bryta med skivbolaget.

– Vi började spela in låtar, grunge på svenska. Men så kom skivbolaget på att de inte ville ha det. Då sa jag nej. Jag ville inte ägas av skivbolaget, bandet dog och jag ruttnade på branschen. Jag lade ned musiken helt, berättar Charlie, som under stora delar av 90-talet lade musiken åt sidan – för första gången i livet.

Mot slutet av 90-talet hade han däremot börjat träffa musiker i Stockholm igen och lusten började komma tillbaka. Men någon ny resa in i skivbolagssvängen var inte aktuell. I stället startade han tillsammans med några vänner skivbolaget Cut the mustard, som nu nästan 20 år senare, är det bolag som också ger ut hans kommande album.

– Det är en otrolig frihet att göra det man själv vill. När man insett att man inte kan komma upp i elitserien, för det gör man inte om man inte har stålarna, tiden och kliar rätt folk på ryggen, utan nöjer sig med division 1 då är det fantastiskt kul med musik.

Sedan han bildade skivbolaget har han gett ut ett tiotal album samtidigt som han har skrivit musik till flera andra artister.

Men, det kommande albumet 0270 blir det första på sju år. Åren mellan 2013 och fram tills nyss blev Charlie Perssons andra långa avbrott från musiken.

2013 hade han precis börjat att spela in en ny skiva, då arbetet hastigt fick avbrytas eftersom livet – i det här fallet gestaltat av döden – kom emellan.

– Min pappa dog hastigt, 64 år och egentligen kärnfrisk. Det gick fort. Jag hamnade i sorg och musiken blev oviktig. Hela livet hade pappa projicerat i min musik och han var stolt över mig och alltid stöttande. Nu hade jag ingen att visa upp den för. Plötsligt var han borta. Jag hamnade i ingenting under några år, berättar han.

I sorgearbetet skrev han material till en hel ny skiva.

– Jag släppte två singlar och hade gjort tio demos. Det kändes som att jag ändå hittat ett sätt att berätta om sorgen, även om det var mörkt. Kanske för mörkt för att någon skulle ha orkat lyssna på det. Då kraschade min dator och den gick inte att rädda, och jag minns inte låtarna. Jag tog det som ett tecken att skivan inte skulle ut, säger han.

– Då kände jag att jag hade sagt allt musikaliskt. Jag gick ut i sociala medier och sa att jag lägger av. Tack för allt.

Och så förehöll det sig fram till en dag för drygt ett år sedan då han tillsammans med en kompis tagit sig till Gävle för att avnjuta konsert med artisten Daniel Norgren. Till den hade han och hans vän fått VIP-biljetter och hamnade med två andra personer.

– Vi sågs före och efter konserten och the rest is history. Där var hon. Och det är det singeln Lejon i Gefles djungel handlar om. Hon bodde i Söderhamn, jag i Stockholm. Det fanns inga tveksamheter. Det var vi. Det var bara att släppa allt. Jag flyttade hit, berättar han och ler.

Men kärleksmötet tog honom inte bara till Söderhamn. Mötet gav också upphov till en nytändning för musiken.

– Jag kände att det här vill jag dokumentera i musik. Jag plockade ner gitarren från väggen och började plinka och på två veckor hade jag skrivit en ny skiva. Om oss två och om Söderhamn. Det är nog min första skiva som är helt på riktigt. Tidigare har det varit en del jag och så lite hittepå. Det här är som min egen dagbok. En kärleksförklaring till henne och den här stan, förklarar Charlie Persson, som i sin nya tillvaro har han funnit passionen till musiken igen. Inte bara för sin egen del.

Han har nu en dröm om att hitta en lokal för en livescen. Något han tror söderhamnarna både vill och behöver.

– Det här är ju en musikstad, för det finns många musikmänniskor. Varför finns det ingen livescen eller klubb? Många jag har pratat med säger att det inte går för att söderhamnarna är så speciella. Jag tror att det där är en myt som gör folk handlingsförlamade. Det kanske inte går, men det skulle åtminstone vara kul att prova, säger Charlie Persson och tittar ut över Köpmangatan.

I sin nya hemstad.