Nybygget som gick enligt planerna: "Det är viktigt att det ser snyggt ut"

I augusti skrev vi om Anne Heinemann som stod i startgroparna inför att ta sitt företag till nästa nivå, genom att bygga en helt ny verkstad, i stället för att hyra lokaler som hon gjort dittills. Bygget drog i gång i mitten av augusti och när vi nu besöker Anne igen, är verkstaden i princip klar.

– Det har gått precis som planerat, det känns så himla kul, säger Anne där hon står mitt i den nya verkstaden, och formligen glädjestrålar. Just nu har firman inte tagit på sig något jobb, utan all tid går åt till att färdigställa allting. Och det är inte bara ett enkelt skjul som hon har smällt upp, här nedanför bostadshuset i Borg.

– Det är noga med detaljerna. Man ska ju stå här och snickra varje dag, då ska det ju vara fint, säger Anne. Det är hon och sambon Göran som tillsammans har bollat idéer om hur allting ska se ut, och som nu jobbar på med inredningen.

Och fint är det – lackrummet skiljer ut sig genom att vara tapetserat med en färgglad och gammeldags tapet, och kröns av en extra stor och tjusig taklist som Anne fräste till en helg.

– När kunderna kommer in så kommer de se in i det här rummet. Det ska vara pardörrar som leder in, och då är det ju viktigt att det ser snyggt ut.

På väggarna i verkstaden ligger längsgående panel, och på en vägg är det fyrkanter av plywood – där träriktningen är lagd åt olika håll för utseendets skull. Det är noga med detaljerna, märker man.

– Det är lokala hantverkare som har gjort allting, säger Anne.

På utsidan syns inga krusiduller och snickarglädje, det finns det tillräckligt av på bostadshuset, resonerade Anne. I stället är det falurött och enkelt, för att se ut som de omkringliggande ladorna och uthusen.

Inne i det framtida fikarummet sätter Anne just nu upp ett "ribb-tak", det vill säga smala ribbor i stället för vita plattor som det är i själva verkstaden.

– Det tar ju tid, men det blir fint.

Fikarummet har dessutom fönster från golv till tak, med utsikt över täkterna. Här kommer Anne och hennes anställda Malin att kunna sitta och njuta av vyerna, framöver. När det väl blir tid över, vill säga.

– Eftersom jag bor nära är jag ju här jämt. Jag har lagt mycket tid och det är mycket i tankarna. Men det går bra, säger Anne, som ser fram emot att börja jobba "på riktigt" efter årsskiftet, då allt kommer vara helt klart.