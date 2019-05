Nu får rivningshusen nytt liv – 60 hyreslägenheter renoveras: "Vill lyfta hela området"

För ett år sedan hängde ett rivningsbeslut från Faxeholmen över husen på Tallvägen 20 och 22 på norr i Söderhamn. Husen var enligt Faxeholmen alltför eftersatta och skulle bli för dyra att renovera.

Men i september 2018 kom räddningen då Scandset Holding AB köpte husen med de 57 lägenheterna av Faxeholmen. Prislappen låg på fem miljoner kronor och tanken då var att skalet skulle renoveras och de boende själva fick köpa lägenheterna och själva rusta efter behov.

– Vi hade inte riktigt finanserna för att kunna renovera själva, utan tänkte oss att sälja dem som bostadsrätter. Det här blir en ännu bättre lösning, säger Erik "Lubbe" Persson, som på egen hand tog kontakt med Niclas och Tobias Österberg, som tillsammans driver Östhu Fastigheter.

– Jag trodde det kunde finnas ett intresse hos dem, då de har köpt och renoverat fastigheter tidigare, fortsätter han.

Med hjälp av finansiering från Peder Jonsson, delägare i Gimmel fastigheter, och med sin egen målerifirma i ryggen har nu ett nytt bolag med far och son Niclas och Tobias Österberg köpt husen. Nu tar en rask renovering fart och bostäderna kommer även i framtiden att bli hyresrätter

– Vi är lokala och Peder (Jonsson) har erfarenhet och kapital, sedan har vi ju en målarfirma (Niclas Österbergs måleri) med omkring tio anställda bakom oss. Det gör ju att vi kommer att ha jobb till oss själva, annars hade det nog varit svårare, säger Tobias Österberg. Målerifirman som de driver passar samtidigt på att flytta in sitt kontor till ett av husen.

Niclas Österberg är själv uppväxt på Tallvägen.

– Jag flyttade hit när jag var fem och bodde här tills jag var 16 år. Jag hade alla klasskamrater och gick i skolan här, så för mig personligen känns det här speciellt. En fjärdedel av beståndet här har ju rivits, därför är det jätteroligt att det här kan bli kvar, säger Niclas Österberg.

– Tallvägen har haft ett dåligt rykte och det vet vi om, men det vill vi ändra på. Men det behövs också en ganska omfattande renovering för det, säger Tobias Österberg.

– Läget är ju bra. Det är nära till förskola, aktivitetspark, trygghetsboende, det finns grönområden i närheten och det ligger bara en och en halv kilometer till centrum. Vi tror på det här, säger Niclas Österberg.

Inför affären gjordes en oberoende statusbesiktning av husen och det visade sig att lägenheterna höll bättre skick än det som Faxeholmen tidigare trott.

– Skicket visade sig inte alls vara så dåligt så att husen borde rivas. De är renoveringsobjekt, säger Tobias Österberg, som har svårt att peka på en direkt siffra vad kostnaden kommer att bli för upprustningen.

– Det blir såklart många miljoner som måste in under en femårsperiod. Vi vill också eftersom rotrenovera, alltså riva ut el och liggande stammar, i lägenheterna. Det rör sig ungefär om en kvarts miljon per lägenhet, förklarar han.

I sommar kommer också yttermiljöerna att få ett ansiktslyft. Bland annat kommer entréerna att åtgärdas och få portlås, något som inte funnits tidigare.

I de två husen kommer det efter upprustningen att finnas 60 lägenheter till uthyrning. Det tiotal hyresgäster som bor kvar sedan tidigare har nu också fått möjligheten att stanna kvar. Storleken på lägenheterna är allt från ettor till fyror, och intresset är enligt de nya ägarna redan stort för att hyra. En del har redan flyttat in.

– Sju lägenheter satte vi upp som mål att vi skulle besätta i år, men redan nu har det flyttat in sju nya hyresgäster. Vi räknar med att kunna inhysa omkring 30 hyresgäster vid årsskiftet, tror Tobias Österberg.