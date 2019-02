Lurade sina offer på flera miljoner – man döms till fängelse efter stor lånehärva

Med löften om bra investeringar övertalade en man i 35-årsåldern flera personer i Hälsingland att ta lån i sina namn och sedan skicka pengarna vidare till honom. Tanken var att lånen skulle investeras och ge god avkastning, samtidigt som låntagarna fick behålla en viss procent som ersättning.

Men verkligheten blev något annat.

Idag lever de sex målsägandena med stora skulder och i vissa fall med stämningar från olika kreditbolag efter sig. När den tre dagar långa rättegången genomfördes vittnade de drabbade om hur situationen lett till både psykiska och ekonomiska besvär med upprepade kravbrev och löneutmätningar hos Kronofogden.

Under tisdagen meddelade Hudiksvalls tingsrätt sin dom i målet, som rätten beskriver som långvarigt, omfattande och förhållandevis komplicerat.

I den 57 sidor långa domen konstaterar tingsrätten att mannen gjort sig skyldig till tre tillfällen av grova bedrägerier men även två fall av grovt penningtvättsbrott och ett penningtvättsbrott.

Tillvägagångssättet har liknat varandra i samtliga fall och genomförts på ett systematiskt sätt sedan bedrägerierna tog sin start under 2016. Under brottsutredningens gång har det konstaterats att den nu dömde mannen tagit emot nära 3,3 miljoner kronor från de målsägande under en period om drygt ett år.

Flera av de drabbade har tagit personliga lån som i sin tur lånades ut till mannen mot en utlovad avkastning på mellan 15 till 25 procent. Samtidigt tog mannen på sig att sköta amorteringar och räntor från bankerna och de kreditinstitut där lånen togs.

Men i stället upphörde återbetalningarna. I några fall har de målsägande uppgett att de inte ens förstod att det togs lån i deras namn.

Under rättegången visade åklagaren utdrag från mannens bankkonton och slog fast att större delen av pengarna istället hade gått till spel, vilket mannen under perioden haft ett allvarligt missbruk av. Det är något även tingsrätten tar fasta vid i sin dom och menar att det varit uppenbart att mannen saknat förmåga att betala de målsägandes utgifter.

Mannen döms därför till två och ett halvt års fängelse för tre tillfällen av grova bedrägerier samt två fall av grovt penningtvättsbrott och ett penningtvättsbrott. Han ska dessutom betala nära tre miljoner kronor i skadestånd till de drabbade låntagarna.

I samma mål döms även en anhörig till mannen för bedrägeri och brukande av falska pengar till skyddstillsyn. Den anhöriga ska även betala drygt 450 000 kronor i skadestånd till olika kreditbolag och en tidigare vän som lånade ut pengar.