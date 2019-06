Ljusne satsar stort på sommarsalong, musik – och Lennart Plahns museum

Diana Samuelsson är ordförande i föreningen Konstkraft Ljusne sedan två år tillbaka. Hon hör till återflyttarna som kom hem igen för tre år sedan efter ett antal år i Stockholm.

– Jag saknade konstlivet, så då fick jag kontakt med Konstkraft. Först var jag med i styrelsen och sedan blev jag ordförande, berättar hon.

Nu är det tusen saker som ska fixas inför sommarens alla aktiviteter. Den första utställningen har redan passerat, Intrasslanden, med fem konstnärer som tittat på föremål på Hallwylska museet. Snart är det dags för den stora sommarsalongen, med vernissage 23 juni. En kunnig konstnärsjury har valt ut de 24 konstnärerna som fått med verk.

– Det var väldigt roligt att höra juryn diskutera de olika bidragen, berättar Diana Samuelsson.

Det kräver en del pusslande, för sommarsalongen pågår ända fram till 20 juli. Under utställningens gång kommer föreningen Musica Viva att arrangera sin temadag med musik och hantverk.

– Men det ska vi nog få till.

Konstnären Ann-Caroline Breig, som varit "artist in residence" i kättingfabrikens ateljé under ett år, kommer att ha en performanceutställning under några dagar i slutet av juli. Nu väntar Konstkraft Ljusne på att bjuda in en ny konstnär som tar över ateljén ett år.

Och så pågår förstås arbetet i kraftstationens övervåning att skapa ett permanent museum för Lennart Plahns fantastiska träfigurer. Kanske kan det bli invigning i slutet av sommaren.

Mer i Ljusne i sommar:

23/6: Vernissage för den jurybedömda sommarsalongen med ca 25 konstnärer, i samarbete med Hälsinge Akademi.

29/6: Konsert och hantverk i Musica Vivas regi

30/6: Loppis utanför Kättingen - ett arrangemang under Jungfruveckan

25/7: Vernissage för Ann-Caroline Breigs performanceutställning

Sommarskola för barn med olika aktiviteter

Lennart Plahns museum byggs upp på Kraftstationens övervåning under sommaren