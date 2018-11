Läsartext: Musik, dans och spex när SPF Seniorerna fyllde 75 år

Kvällen började med välkomstdrink, mingel och musik till Gubbröra i Gröna rummet på First hotell Statt. Därefter fortsatte festen i restaurangen med en tre-rätters middag.

Ordförande Inger Engvers hälsade alla välkomna med en liten historik över de första 75 åren. Konferencier för kvällen var Bengt Thyrsson som presenterade de olika underhållare som uppträdde mellan rätterna.

För musiken stod Gubbröra, fem spelmän från Delsbo som även berättade historier. Kjell Wiksten, vår egen historieberättare, drog några historier ur sitt oändliga förråd. Som kvällens överraskning kom Eva Olsson, Anneli Östberg och två personer till in som städare och skulle börja städa mitt under pågående middag under stor muntration. Gruppen avslutade, under stort jubel, med att sjunga ett potpurri av olika låtar som flätats samman. Efter cirka fyra timmars mat och underhållning avslutades kvällen med lite spontandans.

Bengt Thyrsson